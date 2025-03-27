公營醫療要改革的不只是收費

急症室大幅加價、放射造影收費由無到有，這次的公營醫療收費改革堪稱大刀闊斧，醫務衞生局和醫院管理局的決心毋庸置疑。但公營醫療要改革的，又豈只是收費？



「到底我們的醫療系統是否可以持續？這不單是財政方面的可持續，亦是醫療質量方面可持續的問題。」醫務衞生局局長盧寵茂這樣問。

論財政，醫管局的支出在十年間增加了八成幾，現在已經衝上1000億元大關。就算香港人口老化、社會醫療需求上升，但開支這樣急速上漲，對於任何機構都是難以持續的。從支出分類來看，藥物的升幅最為驚人，十年間急增超過1.4倍；醫療物品及設備、其他營運開支各自上升了不只1倍。「只」增加了近七成的員工成本看來最溫和，但同期的醫療人手（醫生、護士和專職醫療加起來）只是多了25%，原因值得疑問。

以醫療服務劃分，急症室每次診症在2014/15年的成本是1140元，現在卻已經是2030元，增幅接近八成。相比之下，普通科門診的成本雖然也由410元上漲至665元，但比起急症室服務仍然便宜一大截。當局要是擔心公營醫療的可持續性，就應該加大普通科門診服務，以消化急症室次緊急、非緊急的需求。然而一直至今，普通科門診人次維持在600萬左右，家庭醫學專科門診人次只是由29萬增加至35萬。兩者應該在公營醫療體系中佔多大比重，當局應該有一個說法。

令人困惑的是，隨着公營醫療成本大幅上漲，服務表現的改善卻似乎難以感受得到。急症室除了開支上漲八成，醫生人數也增加了接近三成，但就診人次維持在210萬左右的同時，次緊急個案的輪候時間多了超過一倍。最令人納悶的是，局長在記者會上明明將第一至三類個案歸為「緊急」，並且表示醫管局主要是處理緊急個案，但定價機制卻只得第一和二類可以豁免收費，需要在30分鐘內處理的第三類病人要徵收400元。後來局長和醫管局行政總裁高拔陞又聲稱第三類和第四類個案不易區分，那麼為什麼現在前者大多數在30分鐘內得到處理，後者平均輪候時間卻要兩小時？

至於所謂的造影服務浪費，也是令人不明所以。雖然目前電腦掃描、磁力共振等服務免費，但一般而言市民都要得到醫生轉介。如困造影服務被大量浪費，為什麼不是從收緊轉介準則入手？再者，造影服務所謂的長輪候時間，在不同聯網之間有明顯差異。於去年4月至12月，新界西醫院的電腦掃描第二優先個案和例行個案分別長達59星期和165星期，但港島東聯網控制了在14星期和34星期。這是否因為新界西的居民持續增加，港島區的人口日漸萎縮？除了資源分配，聯網之間的差異是否折射出管理效率的不同？

尤其是隨着社會人口老化，以及公共財政出現壓力，公營醫療體系的效益必須提高。過去十年醫管局的醫生、護士和專職醫療人員由3.6萬增加到4.6萬，但是除了急症室輪候時間延長之外，普通科住院病人日次也增加了兩成，平均住院日數更由5.7天增至6.7天。改革收費即使可以將更多病人引導到私營市場，但更重要、對病人更理想的是改革公營醫療本身。

舉個簡單例子，如果過去十年急症室的服務成本「只是」由1140元上漲三成，那麼現在當局即使將資助水平由過往的九成減至八成，收費也不會是400元而是300元。面對藥物支出激增，醫管局是否可以檢討採購模式？員工成本始終佔比最大，可不可以數碼化管理以提高效率、減省人手？普通科與家庭專科門診要承擔多大的角色？公營醫療的數據好比一次簡單的電腦掃描，接下來如何斷症、開藥方，始終要由醫務衞生局和醫院管理局來回答。