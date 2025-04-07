經濟戰爭開打　財爺還未披甲？

環球股市觸目驚心，再貪婪的人現在也得恐懼。美國總統特朗普4月2日所謂「解放日」宣布對中國加徵34%關稅（連同先前兩成總共54%），越南46%，歐盟20%，連澳洲這種貿易順差國都逃不過10%的「懲罰」。中國不但向美國回敬34%關稅，還加上稀土禁令和企業調查，兩個大國儼如宣布開（貿易）戰。承接上周五美股跌勢，恒生指數周一（4月7日）急挫逾3千點，主板成交額近6209億元創歷史新高。而更令人擔心的是這不只是又一場股災，而是一場堪比戰爭的經濟危機前奏，而世界已站在懸崖邊。



特朗普這次關稅覆蓋「幾乎所有外國」，規模遠超預期，標普單周蒸發近萬億美元市值，如蘋果般跌一成的科技巨頭不計其數，零售商如Nike面臨供應鏈斷裂，恐慌指數飆至2020年新冠爆發以來最高。中國對美出口4400億美元貨品面對54%關稅壁壘，從美國進口的1430億美元商品同樣被加徵重稅，所謂的中美「終須一戰」在經濟層面率先開打。

1971年的「尼克遜衝擊」短期擾亂了全球經濟，這回「特朗普衝擊」卻像耍盲拳，這可能是為什麼股市反應得比2008年雷曼爆煲更急。美元的霸權地位令美國過去長年忽視工業空心化問題，如今試圖以關稅逆轉趨勢，卻隨時反而陷入滯脹，全球衰退機率現在甚至升到了六成。如果特朗普要豪賭下去，美元霸權說不定受損，盟友棄船，到時就不只是股災，更是1929年大蕭條般的經濟危機。

金融危機的前奏？連鎖效應遠超股市

隨着關稅戰開門，美國人將面對物價上漲三至四成，從咖啡機到手機無一倖免。企業方面，汽車業這種供應鏈跨國的生意首當其衝，成本飆升，勢必引發裁員潮。中國面對數十萬工人飯碗問題，但有人民幣調控和補貼救急。歐盟、日本、韓國準備報復關稅，農產品、科技貨物全部受影響，全球貿易的萎縮卻是無可避免，香港轉口貿易恐怕經不起這波衝擊。

更危險的是特朗普的關稅政策帶來通脹恐慌，推高長債收益率，與避險需求形成拉鋸戰。若全球投資者因關稅引發的流動性危機拋售國債套現，市場可能失靈，聯儲局或須大規模介入。但若外資對美元失去信心，轉而拋售美元資產，這將動搖美元霸權根基，引發遠超股市的金融浩劫。高收益「垃圾債」市場已亮紅燈，反映投資者對衰退的深切憂慮。國債市場若從避險天堂淪為拋售目標，全球金融穩定將受重創，這場關稅戰的連鎖效應遠超預期。

經濟博弈堪比第三次世界大戰？

從環球股災可以看到，這場貿易戰的戰場不只在貿易，還包括金融市場以至整個經濟運作。特朗普劍指中國供應鏈，加上脅迫越南、印度等「轉運國」，而且連盟友如日本、韓國都無豁免，他試圖憑美國霸權的餘暉重塑全球秩序。某程度上，這正是所謂的修昔底德陷阱，只不過這個霸主對新興大國的開戰方式是先以經濟戰爭。而更重要的是後續難料，正如大蕭條埋下二戰伏線，沒有人能排除現在美國是否也正在夢遊向熱戰邊緣。

二戰是用槍炮來摧毀世界，這次是用關稅大棒擊散已經全球化的經濟貿易。如果只是「兩極」脫鈎，美國為首的國家和金磚陣營各自貿易，可能已算還好。搞不好甚至是所有秩序瓦解，經濟浩劫堪比經歷一場戰爭。這不是普通貿易爭端，而是百年一遇的經濟分水嶺。經濟早已經空心化的香港，靠在西方和內地市場中間左右逢源，但現在「超級聯繫人」會否反而被夾個粉身碎骨？所有人都希望財政司司長做好準備。

恒生指數4月7日暴跌3,021點，財政司司長陳茂波傍晚呼籲市民「投資時做好風險管理，量力而為」。（夏家朗攝)

面對這世紀危機，陳茂波說的是「港匯仍非常強勁，香港金融體系仍然相當穩健，交易是暢順有秩序地進行……政府會聯同證監會、金管局緣及港交所繼續對市場情況採取『全天候、聯動式、跨市場』的密切監察。」中美經濟戰爭開打，環球投資者走避不及，股市已經不只是波動，更是堪比地震。做生意的無不憂心忡忡，財爺還認為「未有系統性影響」？

除了「密切監察」和「高度警惕」，司長有沒有預案應對美元動盪、貿易萎縮？如果美國孤立主義搞砸美元，港元聯繫匯率怎樣面對？轉口港地位如何力保不失，抑或只是向上天祈求香港可以獨善其身、倖免於難？