特朗普關稅掀全面戰爭　格局丕變香港無法坐等

美國總統特朗普在當地周三（4月2日）所謂「解放日」公布新關稅安排，以10%的基準關稅為基礎，對所有進口商品加徵「互惠關稅」，中國總稅率將達到54%，歐盟和日本分別是20%和24%，同時對汽車及零部件徵收25%的專項關稅，以及取消中國內地及香港小額包裹的關稅豁免。這不僅是特朗普上任以來規模最大的關稅加徵，也堪稱發動一場貿易全面戰爭，標誌着全球經濟秩序丕變。



新的關稅政策幾乎影響美國所有貿易伙伴，對象不僅包括外界早已預期的中國，還涵蓋其盟友如歐盟和日本。由此可見特朗普政府試圖以單邊行動重塑全球貿易格局的野心，將經濟脅迫作為地緣政治工具，試圖迫使各國接受其貿易條件。更重要的是特朗普在促進美元貶值，以及推動穩定幣和比特幣儲備，因此關稅不僅是其貿易保護措施，還是美國在霸權地位受到動搖之際企圖力挽狂瀾之作。其若然無法重新定義國際經濟秩序，則可能加速美國影響力衰退，現在可謂背水一戰，殊死一搏。

加徵報復關稅 環球風險升溫

對美國國內而言，10%的基準關稅和更高的「互惠關稅」必然推高物價，尤其是汽車和日常用品，引發通脹壓力。特朗普的如意算盤是通過關稅刺激製造業回流，但企業可能因政策不確定性而選擇觀望，而非立即投資美國、增加生產線。如果各國政府加徵報復關稅，美國出口產業例如農業和科技也將承受損失。

事實上不只中國，歐盟和加拿大也表示將推出反制關稅，正如加拿大上個月已對美國鋼鋁製品徵收25%關稅。全球供應鏈勢必重新配置，企業可能將生產轉移至關稅較低的地區，環球貿易的變數只會更加複雜難測。金融市場近日已經出現動盪，這兩個月來道指下跌逾百分之六，納指跌超過一成二，日經指數單在過去一星期跌了百分之九。現在還未知道各國央行會否減持美國債券或轉向其他貨幣，環球金融風險有增無減。

胡佛加劇大蕭條 尼克遜引發動盪

回看上個世紀，胡佛政府曾經在1930年通過《斯姆特霍利關稅法》，對超過兩萬種商品加徵高達53%關稅。其以為可以保護美國產業，但在各國政府加徵報復關稅之下，國際貿易急劇衰退，最後令原已大蕭條的經濟雪上加霜。特朗普新關稅的幅度和覆蓋範圍相似，未宣布已衝擊全球經濟穩定。在近一個世紀後這會否引發另一場大蕭條，絕非不可想像。

相比之下，1971年美國政府加徵的10%進口關稅已經顯得溫和。其時尼克遜迫使貿易伙伴同意美元貶值，並在短期內緩解了美國貿易赤字，但結果促成了布雷頓森林體系崩潰，美元霸權轉型。特朗普這次開徵更誇張的關稅，追求的同樣是美元貶值，以為可以增強美國出口競爭力。但如果各國轉向人民幣或其他貨幣，這只會加速美元地位的衰退，並帶來貨幣體系的劇烈動盪。

三十五年全球化結束 世界格局加速多極化

毫無疑問，特朗普關稅象徵世界進入了一個新格局。冷戰結束以降的全球化時代已經結束，過去三十五年的自由貿易、低關稅和資本自由流動，現在由新重商主義時代取而代之，貿易壁壘愈築愈高，經濟政策成為地緣政治博弈的工具。特朗普透過關稅和單邊談判，無所不用其極地維持霸權，但這可能適得其反。中國正在推動人民幣國際化，並與其他新興經濟體建立替代貿易網絡。歐盟和日本等美國傳統盟友又可能尋求更大經濟獨立性，減少對美國市場的依賴。美國在一方面發起貿易全面戰爭，但中國、全球南方以至歐盟等經濟體也在另一方面尋求國際合作，世界格局多極化只會加速進行。

香港作為國際貿易和國際金融中心，經濟高度依賴對內地和美國的貿易，若以為在關稅戰火中可以獨善其身，肯定只是自欺欺人。54%的對華關稅將影響香港作為轉口港的功能，物流成本上升而貨運量下跌。我們近年揚言加強與東盟等地區的貿易聯繫，但市場風險目前不知分散了多少。

沒有硝煙的戰爭不只關稅一役

若美元在戰火中動搖，人民幣可能成為新旗幟，香港可利用人民幣離岸中心的優勢，推動更多人民幣計價的金融產品和服務，抵禦資本流動的衝擊。但在大國博弈之中，香港如何吸引尋求避風港的全球資本，同樣值得思考。再者，關稅加劇美國通脹壓力，聯儲局如果維持高利率，香港的樓市和股市不但「無運行」，企業融資成本也勢必上升。近兩、三年的經濟逆境已經足夠駭人，我們的財金官員現在應該明白不能以不變應萬變，期待市場自動「由治及興」。

特朗普上任還不到兩個月已經祭出規模如此龐大的關稅政策，這沒有硝煙的戰爭肯定不只關稅一場戰役。不但新重商主義時代來臨，更沒有人知道世界是否正處於第三場大戰的開端。香港既然要由治及興，為國家作出更大貢獻，現在是否已經做好準備？