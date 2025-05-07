黃仁勳的AI革命提醒了香港

從《香港創新科技發展藍圖》到財政撥款支持，再到數碼港AI超算中心的升級和「港文通」等應用試點，香港政府近年推動人工智能（AI）發展的決心和力度都值得肯定。正如創新科技及工業局局長孫東在《香港01》企業人工智能升級轉型交流日上所說，政府致力打造人工智能產業的基礎建設，為香港的未來發展奠定更穩固的根基。剛好Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳近日詳細闡述了他對這場第五次工業革命的見解，正好為我們帶來不少提醒。



黃仁勳在美國一個論壇上指出，「AI工廠」將是新時代的智慧核心。所謂「AI工廠」，有別於我們所熟知的工廠，並不生產實物，而是由龐大的超級電腦陣列組成，投入巨量電力，高效產出構成各種「智能」（如文字、圖像、程式碼甚至科學發現）的「Tokens」。如同昔日工業革命中的煤炭與蒸汽，能源將會是「AI工廠」的命脈。

「AI工廠」帶來的「無止境遊戲」

這提醒了我們，一方面數碼港人工智能超算中心首階段設施已於去年年底投入服務，政府又已經推出30億元、為期三年的人工智能資助計劃，賦能技術創新和產業發展，但原來AI的發展遠不只是創新科技及工業局的任務。既與能源供應的穩定性、成本效益和可持續性息息相關，這顯然也是環境及生態局的長遠規劃責任。要應對未來「AI工廠」帶來的龐大能源需求，香港是否已做好準備？

黃仁勳又形容AI發展如同一場「無止境遊戲」，沒有固定終點，只有更快、更廣泛地將AI技術應用於各行各業的參與者。這意味我們不只要有領先的AI研究，更要高效地應用轉化到各行各業。金融服務、貿易物流、專業服務等支柱產業，以及潛力巨大的生物科技、文化創意等新興領域，哪些最迫切需要AI的賦能？哪些又最有潛力透過AI實現跨越式發展？在這方面，商務及經濟發展局顯然要扮演更積極的引導者和支援者角色，制定精準的產業AI賦能策略，避免在這場「無止境遊戲」中落後於人。

我們現在或者還以為AI只是生成吉卜力風格圖片、當作是搜尋引擎般找資料，然而預測生成式AI之後的下一波巨大浪潮，很可能是懂得理解物理世界並與之互動的「實體AI」，及至其催生的機器人技術。黃仁勳甚至預言，五年內機器人將大規模進入各行各業，革新製造業，顛覆服務業，成為勞動力新力軍。不但如此，他又強調「數位孿生」（Digital Twins）的應用，即為實體物件、流程乃至城市創建的數碼版本，而且兩者可以實時互動，徹底改變製造、建築、城市管理等領域。

主導未來的「實體AI」和「數位孿生」

香港目前在個別領域已開始應用機器人技術，例如食環署引入清潔機械人和機械狗，樂齡科技重視輔助型機器人，但我們的整體規劃是否足夠前瞻，足以迎接這股浪潮的全面衝擊？我們現有的智慧城市藍圖和產業升級政策，如果沒有預期「實體AI」、「機器人技術」和「數位孿生」等方面，現在的「智慧」幾年後會否不再「智慧」？

為了構建人工智能生態圈，加強數字化及智能化的應用，香港政府重視創科人才。除了對大學科研的支持，北部都會區的大學城也會在長遠儲備人才。不過除了頂尖科研人才，黃仁勳提到支撐未來「AI工廠」建設運營和「實體AI」系統維護的，將是掌握新技能的「技工」（Skilled Trades）。而家需求龐大，短缺程度甚至可能超過傳統意義上的軟件工程師。顯然這已經不只是創科局的任務，更直接關乎教育局的長遠佈局。香港在規劃大學科研、吸引全球專才的同時，我們的職業專才教育體系是否已開始為這些「AI時代的新藍領」進行課程設計和人才儲備？

「不是AI會搶走你的工作，也不是AI會摧毀你的公司，而是使用AI的公司和個人會搶走你的工作。」黃仁勳這句話說得好，而且不只是對企業和打工仔而言，這一定律同樣適用於城市乃至區域競爭。一個不積極應用AI的城市，在未來全球的創新競賽和經濟發展中無疑將面臨被邊緣化的風險。我們現在有算力供應，資助了技術創新，還有自主研發的「港文通」應用程式，但以AI為標誌的第五次工業革命必然不只於此，甚至超過「AI工廠」、「實體AI」等先進想像。

放眼全球AI競爭激烈，地緣政治格局複雜，連黃仁勳也不會知道中美博弈對創科企業將帶來多大衝擊。不過香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特地緣優勢，大有條件塑造開放可信的AI發展環境，發揮「超級聯繫人」的角色。這不只意味着引進技術和資金，香港更有潛力探討國際AI治理標準，作為東西方AI技術與市場對接的橋樑，示範AI倫理和安全應用。擺在我們面前的不只是一場科技賽跑，更是一次關乎城市未來的認知革命。