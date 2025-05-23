港鐵將軍澳綫周四（5月22日）下班繁忙時間癱瘓超過兩小時，大批市民有家歸不得，甚至要繞道沙田只求回家。港鐵「罷駛」不只影響將軍澳40萬人口，連帶觀塘、九龍灣、北角一帶路面交通擠塞，將軍澳線「冧檔」近乎癱瘓了半個香港。港鐵代表晚上表示感謝居民包容和支持，豈不是「難聽過粗口」？



最諷刺的是，港鐵因應2022年尾荃灣線及將軍澳線連接發生列車事故，在2023年6月才公佈了《檢討報告》，承諾作出一系列改善。當中包括回應獨立監督小組的建議，承諾「會在2023至2027年期間投放650億港元於資產維修保養及更新……以改善資產的表現及可維護性」。然而不到兩年，將軍澳綫卻因架空電纜（高壓線）組件有短路跡象導致電力故障，進而影響訊號系統，全綫服務停擺超過兩小時。650億花了在哪裏？說好的「良好、安全和可靠」體現在何處？

承諾投資系統升級 電力訊號雙重癱瘓

《檢討報告》開宗明義指出，目的是「確保鐵路資產管理維持在高水平」，以「避免同類重大事故再次發生」。港鐵亦承諾會「檢視現有系統下的罕見但會導致嚴重後果的風險項目，以確保相關緩解措施有效」。此次電力故障導致全綫服務受影響，不正是一宗會「導致嚴重後果的風險項目」？這是否意味著港鐵所承諾的風險管理強化措施，未能有效預防或控制此類事故的發生與持續？說好的高水平風險管理和緩解措施為什麼如此不堪一擊？若僅是電力問題，立法會議員張欣宇亦質疑不至於全綫停駛，關注是否存在信號系統的深層次問題。

故障發生在北角至油塘的隧道內，乘客在黑暗中經歷列車停電、冷氣中斷，滯留十多分鐘，有列車甚至耗時近半小時才抵達月台疏散乘客。這不但與「安全」、「穩妥」完全沾不上關係，試想在這密閉空間長時間困頓，萬一有乘客身體嚴重不適，例如心臟病發或哮喘發作，延誤半小時才可能返回月台得到救助，後果會是怎樣？港鐵是否有提升在隧道等特殊環境下的應急預案與乘客安全保障？港鐵若不正視隧道內發生故障的風險，在不幸事件發生後道歉也只會於事無補。

+ 9

應變稱不上應變 搶修漫長添混亂

在將軍澳線「罷駛」後，港鐵指示不清，接駁巴士不足及延誤，以致北角站外等多處人山人海，場面非常混亂。有巴士甚至顯示「暫停服務」，令人無所適從 。港鐵歸咎於繁忙時間路面擠塞，但香港塞車豈是新聞？小學生也知道的事情，有效的「應變」本來就包括了周全考慮和替代方案。港鐵自言已調動130名職員協助疏散，但我們看的應該是用了多少人手，抑或是否有效解決問題？

從下午5時15分「跳掣」到晚上10時半才全綫恢復服務，長達五個多小時的搶修時間，遠超市民的合理期望。至於為什麼「跳掣」，為什麼延誤這麼久，港鐵到了晚上交代事件時仍然拿不出具體解釋。有工程師提到將軍澳線曾經發生多次電力故障，這是否意味港鐵還未全面檢視其架空電纜系統，避免發生這樣全線癱瘓的事故？

一再延誤罰完又罰 政府有責監督改進

立法會議員促請港鐵在下周的鐵路事宜小組會議交代，但要交代的不只是港鐵公司。運輸及物流局上星期才向立法會表示，會「跟進港鐵公司的調查工作以及跟進措施，確保港鐵公司切實及全面落實有關改善措施，避免同類事故再次發生」，「確保港鐵公司會投放充足的資源，讓資產更新工作能夠按計劃依時完成，讓鐵路資產運作良好、安全和可靠」。將軍澳線癱瘓事件反映的，卻是港鐵運作不良好、不安全、不可靠。

將路政署鐵路拓展處升格為鐵路署的建議，由提出至今已經四年。在公共財政緊張的當下，要擴充人手、增加撥款以監督鐵路規劃、建造及規管安全工作，不會沒有難度。但另一邊廂，港鐵作為幾百萬市民日常出行的一部分，接下來還有北環線、屯門南延線等新項目，也沒有再次癱瘓的空間。單是去年，港鐵已經發生了超過五次半小時以上的服務延誤事故，今次即使因為發生於繁忙時間而罰款加大，但比起一兩次的些微回饋，市民需要的更是可靠、安全的服務。