港鐵甩門又甩卡　政府監管要加碼

港鐵列車又故障！周二（12月5日）早上繁忙時間，將軍澳線一列往北角方向的列車在駛近將軍澳站、相距大約50米時，第六至第七卡車之間的接駁位出現故障，列車啟動安全防護裝置而制停。大約1500名乘客經港鐵及消防疏散，從列車隧道步行至將軍澳站月台離開，其中兩名乘客不適送院。運輸及物流局在社交平台表示，局長林世雄已聽取港鐵代表的初步匯報，並已責成港鐵徹查事故成因，採取一切可行措施確保鐵路系統安全可靠。



「聽取匯報」、「責成調查」，是否似曾相識？僅在四星期前的11月13日，荃灣線一列往中環方向的列車在駛進油麻地站時，與隧道路軌旁的金屬護欄組件碰撞，兩對車門移位。當時車上廣播未有清晰表達疏散安排，部分乘客推開車尾緊急出口斜道離開，其時車務控制中心又未指示觀塘綫列車暫停服務，以致乘客在管道見到觀塘綫的列車經過，情況相當危險。事後局長林世雄亦是聽取了港鐵代表的匯報，責成港鐵必須做好調查工作。

短短一個月之內，港鐵列車先是「甩門」，後是「甩卡」，即使兩次故障的成因及情況不盡相同，但無疑令人憂慮是否有制度問題令意外頻生。而在「甩門」事故後，政府要求港鐵在三日內和兩個月內分別提交初步和詳細調查報告，及在六個月內檢視所有軌旁設施及構築物的安全。是次「甩卡」後，港鐵宣布將全面檢討資產管理及維修保養制度，參考其他鐵路經驗，從制度上檢視改善空間。

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不能出事一次跟進一次

只靠港鐵自律，顯然並不足夠，始終鐵路服務涉及廣大市民的安全及生活。目前政府對港鐵其中一個監察，是以罰款起阻嚇作用。根據票價調整機制，服務表現安排的其中一項準則是服務延誤。上次「甩門」事故令列車服務延誤滿12小時仍未恢復，港鐵將罰款至上限2500萬元，以向乘客提供每程3%車費折扣的形式「回水」。今次「甩卡」令服務延誤約四小時，估計須罰500萬。

上星期立法會議員就港鐵服務及監管質詢運輸及物流局，獲局長回覆「各鐵路線的列車車門狀況亦大致良好」，以及「各相關政府部門一直透過不同平台、港鐵公司的匯報以至實地巡查，密切監察港鐵公司就鐵路營運及維修保養等工作的表現」。但例如議員田北辰便批評「大致良好」過於籠統，列車車門狀況的具體數據欠奉。至於重申政府多個部門監察港鐵，亦不足以避免政出多門、監管不足的問題。

鐵路署尚待成立

事實上，早在去年林鄭月娥已提出成立鐵路署，打算合併路政署鐵路拓展處及機電署鐵路科，並撥歸入目前的運輸及物流局轄下。當時政府表示部門升級及整合，可以「加強政府在監督鐵路規劃、建造及規管鐵路安全的工作」。但到了現屆政府上任後，局長林世雄仍只表示目標最快明年暑假才取得立法會財委會撥款。既然政府也同意「鐵路網絡每日承載著超過四百萬人次出行，鐵路安全至關重要」，部門升級的進展是否也可以提速、提效？

尤其是政府現正進行研究增建港深西部鐵路（洪水橋至前海）、連接錦上路和九龍塘的中鐵線，以及將軍澳線南延線，鐵路服務的重要性只會與日俱增。上月港鐵「甩門」發生在周末，亦令大量市民出行不便，今次「甩卡」發生在上班繁忙時段，而且港鐵是將軍澳區居民出入的主要途徑，列車延誤或停駛的影響重大。政府的監管架構及制度必須追得上現實需要，不能在下次港鐵再「甩」其他事情之後才亡羊補牢。畢竟兩次事故沒涉及乘客受傷，可能只是一時僥倖。