李夏茵強勢回歸醫管局　推動改革拆解三座大山

2025年作為醫管局主席范鴻齡口中「改革年代」的元年，醫管局迎來新的掌舵人。李夏茵於2016至2022年間為醫管局策略發展總監，過去三年擔任醫務衞生局副局長，獲其上司、醫衞局局長盧寵茂肯定為「很卓越的領導力、解說力及親和力，充分掌握現時宏觀醫療體系所面對的挑戰，以至應對策略」，並相信她必定可以推動醫管局改革創新，優化公營醫療服務。



醫管局過去的行政總裁多數出自公立醫院體系本身，例如高拔陞曾經領導博愛醫院和屯門醫院，出任行政總裁前為醫管局總辦事處聯網服務總監。再前一任的梁柏賢雖然曾任食環署副署長及衞生署副署長，以及衞生署衞生防護中心首任總監，但亦沒有在政策局主事。今屆政府增設副局長職位，並由醫管局高層李夏茵擔任醫衞局副局長，使其難得地兼備醫管局及醫衞局雙重高層經驗。李夏茵此番「強勢回歸」，某程度反映兩者之間已建立旋轉門。

李夏茵既有在醫管局領導作戰的實戰經驗，亦具備在政府規劃政策的頭腦，自然被寄予厚望推動醫管局改革。改革議程圍繞三大核心：收費和基層醫療服務、醫管局內部效益以及最為敏感的薪酬架構。

收費改革方面，明年起急症室加價至400元，意圖將次緊急和非緊急病人分流至社區。但若基層醫療的供應不到位，改革會否變成懲罰那些無法長時間輪候診所，或者光顧不起私家醫生的基層市民？「慢病共治計劃」至今仍處於起步階段，能否也承接加價後被推出來的部份病人？

至於內部效益，不得不提醫管局開支已經增加至近千億一年，但急症室輪候時間倍增、住院日數不跌反升。醫管局雖然期望用科技和AI控制成本，但即使由善長捐贈的尖端儀器，亦因公立醫院程序繁複、缺乏數據等理由而被投閒置散，最終全數落入私家醫院。醫管局的文化和制度可否吸納能提升效益的創新科技？「智慧醫院」藍圖如何避免只是紙上談兵？

醫管局研究薪酬架構改革後，其主席范鴻齡表示計劃引入「優勞多得」理念，將薪酬與績效掛鉤。但管理層將如何量化醫療工作的「績效」？診治危重病人和普通個案處理，兩者的「優勞」如何定義？與此同時，前線人員認為工作量已經非常龐大，甚至抱怨忙到沒時間去洗手間，如何改革才可以既激勵員工，又能留任人手？在醫管局縱橫多年的李夏茵深諳此道，直言「希望醫管局成為一個更有溫度的機構……建立一種互信關係，對人尊重和關愛」。對外，李夏茵也要加快新藥、新儀器的引進流程，讓市民感受到改革帶來的好處，從而接受加價是為了換取資源「助危疾」。

每天接收和處理大量病人的香港公營醫療，自身也如同長期病患者，背後既有人口老化、醫療成本上漲等結構問題，又與內部管理效率、公私營發展失衡等成因相關。李夏茵兼具政策視野與營運經驗，是拆解這個複雜難題的適當人選。曾在行政長官李家超麾下工作三年，相信她回到醫管局也仍會「以結果為目標」，提升市民幸福感、獲得感。