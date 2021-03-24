拜登再推萬億經濟方案　美國終臨改革考驗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-24 06:40

美國繼通過1.9萬億美元的刺激方案後，據報拜登政府正計劃推出一個可能高達3至4萬億的綜合政府經濟方案。根據《華盛頓郵報》等引述知情人士，方案將分成兩個部分，其一主要集中於推動綠色能源與應對氣候改變的基建投入，另外為提升美國勞工競爭力。這筆巨款有可能將成為改變美國經濟的關鍵契機。

拜登團隊在競選之時已經指出，美國需要實際的經濟改革去增強競爭力，以保持其對華的優勢。這除了是針對特朗普任期時的政策外，也是承認美國政府過去長久以來信奉自由經濟信仰已不再合時宜。傳聞中拜登政府正在討論的政策反映了它正改變以往的傳統，願意讓政府在經濟發展中負擔起更大的角色。例如推動港口、鐵路、電網等基建投資，這除了是創造建造業就業的方法外，也是降低生活、交通成本的方法，可以增加整體競爭力。今年初美國德州因暴風雪出現的大停電就反映美國不少基建已老舊失修，而電費高昂會推高生活與工業成本，並降低競爭力。此外，據報資金也會用於提升美國基礎教育，提升勞工競爭力。

美國基建日漸老化。（路透社）

積極有為的大政府？

無疑，拜登政府是採取了一個改革的方向，但其力度是否足夠卻不無疑問。以計劃的其中一個重點基建為例，根據美國土木工程師學會（American Society of Civil Engineers）最近公布的報告所指，美國於未來十年內需求2.59萬億的投資。拜登的經濟方案到底能起多大作用還得等待具體細節的公布。而對比起有「基建狂魔」之稱的中國，其2020單是公布在新基建的花費已高達34萬億人民幣（相當於5.22萬億美元），再考慮到兩地成本的差距，此番拜登政府推出的基建花費其實並不算多。

因此，3至4萬億固然是很龐大的投入，尤其是對比起以往幾屆美國政府更顯出拜登政府在經濟改革上的決心。但考慮到美國的經濟體量，這筆投入並未算是可以一勞永逸的數量，如果美國要鞏固經濟改革的成果，未來可能還得要有更多的資金投入。

拜登基建大計還要通過共和黨的一關。(AP)

改革面臨重大阻力

再者，拜登構思的經濟方案已面臨不少潛在挑戰。在政治方面，拜登雖然聲稱希望方案獲得兩黨支持，但共和黨卻對這份幾乎改變經濟信仰的計劃非常抗拒，加上先前民主黨在推動1.9萬億支激方案時無視共和黨強推，以及可能涉及到要加稅填補巨額使費，都會引起不少的政治阻力。

另一方面，市場對於拜登大額使費的預期愈發濃厚，正謹慎地評估其可能的後續影響。市場普遍擔心如果資金未有相應地投資到生產能力上，物價將會快速上升，引致經濟過熱並迫使聯儲局提早解釋引致股市崩盤。另一方面，無論是以加稅或是增加發債以支持大額財政支出，都會引致市場動盪。加稅會減少企業盈利影響估值，而增加發債會進一步推力近日已發速飆升的債息，引發利率上行的擔憂。雖然市場仍未突然崩潰，但從2018年第四季大跌市中可見，美股投資者可能是在消化了影響後才決定拋售資產。可見，拜登政府推出新經濟支出方案，也必須面對股市突然崩盤的風險及相應帶來的壓力。