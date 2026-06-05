46億元公帑難救香港郵政　存亡路口勿再「公私不分」

5月28日，商務及經濟發展局和香港郵政向立法會提交文件，建議向郵政署營運基金注資46億港元以支持未來三年的運作，其中約5.1億元將用於翻新空郵中心、購置中央物料處理系統及相關調遷費用。不少人都在問：動用巨額公帑為這一不斷虧損的機構續命，是否真的值得？香港郵政究竟應該作為一個退居市場之外、只負責傳遞政府重要文件的純粹公營機構，還是應該徹底投入市場競爭，成為更能盈利的私營企業？在此生死關頭，香港郵政更需要在「公」和「私」之間作出根本性的抉擇。



香港郵政在過去30個財政年度當中，有16個錄得虧損，2024/25年度運作虧損更是多達8.21億元。根據年報，去年營運開支為33.59億元，其中員工成本約21億元，聘用5,249名職員，當中近半屬公務員郵政職系；全年合共處理了6.11億件郵件，即平均每日為167萬件。相較於2014/15年度，香港郵政業務表現大不如前——當年營運收入和營運開支分別為53.44億元和51.75億元，錄得1.69億元盈利；員工成本則為25.62億元，聘用7,032名職員，其中5,090名為公務員；全年合共處理了12.1億件郵件，即平均每日為332萬件。

簡單對比2024/25年度和2014/15年度的數據可見，香港郵政的業務表現，怎麼看都不具備合理性或說服力——營運開支增加了60%，營運收入卻減少了53%；員工減少了25%，但員工成本卻增加了18%，而每日所處理的郵件更是大幅減少了50%。

連年虧損之下，政府曾經提出開發主題郵票、文創精品等多元化副業，然而年報顯示，文創收入僅佔總收入的4%；如今，政府又試圖通過建設「香港郵政空郵中心」等舉措，開拓已經輸在起跑線上的跨境電商物流市場。不過，外界紛紛質疑，如果香港郵政始終無法未能解決「公私不分」的含糊定位，那麼注資再多公帑恐怕也是於事無補。

為什麼說「公私不分」？首先，香港郵政自1995年起由政府注資22億元「營運基金」，以「自負盈虧」方式進行運作，某程度上具備私營機構的盈利要求；然而，由於其本質上仍是屬於公營機構的政府部門，所以在資金運用與重大投資等方面都受到《公共財政條例》的監管和限制。例如，香港郵政沒有獨立公司身份，無法在市場上自由收購私營物流公司、成立附屬電商平台或多元化商業品牌；又如，郵資加價幅度一旦超過通脹就必須得到特首及行政會議的批准，無法根據實際營運成本變動、市場供求及收益虧損而靈活調整。

其次，也是最致命的，作為一個以公務員為員工主體的公營機構，香港政府每年的員工成本佔了整體開支逾六成，但政府對於香港郵政的業務表現並沒有除了「自負盈虧」以外的明確要求，而即使在過去30年間有一半時間未能「自負盈虧」，政府也是任由香港郵政消耗營運基金，直到如今更因營運基金的儲備不足而打算再度注資46億元。缺乏績效指標和獎懲機制，香港郵政完全沒有誘因需要改變原有的經營模式，也沒有任何動力要與市場上的快遞公司進行競爭，更遑論及時因應電子通信的普及和市民需求的改變去改革郵政。

商經局提交予立法會經濟發展事務委員會的文件指出，近年香港郵政的營運環境面對重大變化，包括地緣政治局勢持續升溫導致郵遞物流服務受到衝擊、美國關稅政策削弱香港郵政獨特優勢、市民投遞習慣改變導致傳統郵務需求不斷減少、電商行業發展迅速能以更具競爭力的價格提供點對點派遞服務，導致香港郵政處理郵件數量由2019/20年度至2024/25年度之間累積下跌44%，預計未來每年平均跌幅將會持續甚至擴大。

局方所言甚是，但當中有些原因值得商榷，而有些原因即使放在10年甚至20年前也不為過。事實上，同樣以2014/15年度與2024/25年度為例進行比較就會發現，儘管每年處理的本地郵件和國際郵件的數量分別都減少了超過一半，但後者佔比向來較少，當年也不過14%，如今則降至8%，而寄去北美洲的也只是由21%減少至16%。簡而言之，地緣變局並非主要原因。至於傳統郵務需求的改變，則早於20年前電商興起之時已經出現，所以不少地方的政府紛紛選擇以「私有化」形式為公共郵政服務解開束縛，新加坡就是一例。

2003年，新加坡郵政嘗試過通過拓展郵件業務等方式謀求生路，收效甚微。幸而其誕生之初就是靈活的股份公司，經過數次架構重組，新加坡郵政透過投資和收購涉足新的服務領域和市場，已由國內的郵政營運商成功轉型為持續盈利的區域性電子商務物流企業。

香港也早就有過關於「公私營合作」、「外判化」、「私有化」香港郵政服務的討論。2015年，曾於2006至2008年出任香港郵政署長的譚榮邦早已公開提倡，以營運基金運作的香港郵政受到不少掣肘，建議政府研究「私有化」的可能性。新思維前立法會議員狄志遠則認為，應該促成公營的香港郵政與私營的物流公司結盟，由後者負責靈活的本地收件和最後一公里派遞，香港郵政則專注航空清關及國際網絡對接以達致優勢互補。

然而，無論香港郵政何去何從，最大藩籬總是公務員的飯碗問題。同樣是2015年，當時的商務及經濟發展局在對立法會政府帳目委員會的回覆中直言，香港郵政僱有超過5,000名公務員，員工開支佔總開支的45%，倘若香港郵政走向私有化，這些公務員員工恐遭退休，或要改變常額身份。而由於這個問題「十分敏感」，政府無意公司化或私營化。

兜兜轉轉，香港郵政來到生死存亡關頭，特區政府也是時候作出抉擇了。