醫護人手短缺增加　公營醫療更要擴張

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

本星期三（3月24日）的立法會衞生事務委員會會議上，政府匯報早前委託香港大學進行的《醫療人力規劃和推算（以二零一七年為基準年）：十三個須進行法定註冊的醫療專員人員之人力資源差距推算結果和觀察》研究報告，結果發現本港的醫生、牙醫、普通科護士、物理治療師、醫務化驗師、視光師、放射技師七個醫療專業存在人手短缺問題。

根據港大研究推算結果，香港醫療體系於十年後的人手差距將包括1,610名醫生、115名牙醫、3,679名普通科護士、276名物理治療師、153名醫務化驗師、366名視光師及59名放射技師，而且當中除了牙醫能在2040年回復人手充足以外，其他六個專業的人手短缺情況此後還會進一步惡化。另外，比較2017年上一份《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的推算結果，醫生、普通科護士與醫務化驗師短缺情況都有所增加。

公營醫療系統長期爆煲，高峰時期需要不斷在走廊增加病床，而政府也一直強調醫護人手不足。 （資料圖片）

人手短缺問題不限醫生

值得一提的是，今次研究提到護士短缺問題要較醫生更為嚴重。比較港大推算兩者於2030年及2040年的人手差距數字，醫生短缺在此期間只增加了21.1%，但普通科護士卻大幅提高37.5%。食物及衞生局局長陳肇始在事務委員會會議上回答議員提問時也承認公營界別「醫生現在的流失率當然是有些放緩，但是護士的那個流失率就仍然都是有繼續是有流失的」。

許多業界人士甚至認為港大推算低估了各個專業的人手短缺程度。護士協會主席源志敏指出真正取執業牌照護士往往低於登記名冊人數，醫務化驗所總會主席李偉振也認為相關推算並未反映私營化驗所及私家醫院化驗部的人手不足，精神健康護理學院院長麥國風亦對關於精神科護士供應充足的估算有保留，可見實際情況或許還比港大推算嚴峻。

公營醫療體系必須擴張

況且無論醫生抑或護士，兩者在公營界別短缺的情況同樣都很突出。港大推算2040年醫生與普通科護士分別會出現1,949人及5,060人，當中屬於醫管局短缺的有960名醫生和4,480名護士，亦即各自佔去了49.3%及88.5%的醫生與普通科護士人手差距。考慮到本港公、私營醫療體系已經存在人手及資源向後者傾斜的問題，相關數字足以表明公營醫護短缺要比私營界別更為嚴重。

不過，陳肇始在會議上發言卻依然給人堅持公營醫療人手短缺問題原因之一是太多市民使用公營住院服務及專科醫生診治的感覺，並且也沒有直接回應議員提問如何提高公營界別相對私營界別醫護人手比例的提問，可見港府至今仍未肯放棄將病人們推往私家醫院就診的算盤，而是繼續想逃避讓公營醫療體系承擔大部分市民健康的責任。

港府期望短期內可透過引入海外醫生，紓緩本地醫生人手不足問題。（資料圖片／余俊亮攝）

醫護人手短缺是無法否定的事實，而此一問題在公營醫療體系尤甚。既然政府今次委託港大的研究也發現情況正在惡化，主事官員就必須設法去改善問題，除了已在進行的海外醫生註冊及增加相關學額一類工作外，也應該開始考慮放寬護士考試、容許其他學生修讀醫護科目限制等其他方案，並且要在這個過程裏繼續增加吸引醫護留在公營界別的誘因，擴大公營醫療體系所佔比例，力圖讓公、私營醫療達致平衡才對。