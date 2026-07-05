于品海｜冷氣機背後的治理博弈

歐洲的氣溫太高，但政客官員們不是想方設法應對，而是在爭吵和質疑各種應對方式，法國特別嚴重。爭吵主要在兩個方面，普通人認為趕快在住家、醫院、學校裝配冷氣機或其他降溫設備，一些環保鬥士卻要堅守回歸自然，宣稱絕不使用加大二氧化碳排放的電氣用品，認為自己是在支持減低溫室氣體。聽聞一個法國城市的市長甚至強拆家長為一些學校安裝的冷氣機。



法國的電力供應算是很環保的，只有5%來自化石燃料，其餘都是核電和可再生能源。相反，它的交通和取暖高度依賴化石燃料，而且超過90%是進口的。如果它能夠加快引入電動汽車，達到碳排放目標並不是難事。既然如此，為什麼裝幾台冷氣機都成為社會議題？當然不是因為電力供應不環保，而是腦子裏亂七八糟的東西太多，不聚焦在團結社會應對治理挑戰，解決醫院、學校、老人院無法降溫的困局，導致因高溫而死亡的人數持續升高。



歐洲熱浪持續並且向東部蔓延，德國東部日前錄得最高攝氏41.7度，連續三日打破全國高溫紀錄。(Reuters)

中國如何填補西方的產能不足

西方政客近幾年喜歡說中國產能過剩。由於冷氣機需求激增，內地的工廠日以繼夜生產，中歐班列為此提供了不少運能，連京東在歐洲的電商平台都忙於補貨。看來所謂的產能過剩並非經濟學議題，而是視乎當時的政治需要。這一次中國的「過剩」填補了歐洲的不足。如果瞭解到過去幾年電動車為什麼在歐洲暢銷，今天搶購冷氣機就應該見怪不怪。

無論是新能源設備、電動汽車、船舶、冷氣機，還是鵝肝（全球生產占比非常接近法國，預計短期內成為世界第一大出口國）、魚子醬（產量占全球50%，主要出口市場是美國和歐盟，中國出口占歐盟市場約84%）、大蒜（以前是日本，現在是東盟國家，還有美國都是重要出口市場），中國的出口產品結構正朝着高端化和多樣化發展，包括出口市場，從出口發達經濟體開始擴散到全球南方市場。當然，最讓人震驚的是，去年中國產品全球貿易順差達12000億美元，其中出口占比最大的是機電產品，達到61%。就算是農產品出口，由於向更高端產品升級，證明中國整體經濟結構與新質生產力的發展方向是同步的。

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在這些數字背後還有一個值得思考的數據。改革開放初期，中國的出口只占經濟生產總量的10%，但到了2006年，它已經達到64%的峰值。作為一個巨大經濟體，這種對出口的依賴程度並不健康。通過有計畫的調整，在持續提升出口品質的同時，中國對國際市場的依賴下降到去年的32.7%，相對於新加坡的超300%，德國的80%，韓國的70%，美國的25%，中國的情況算是很理想。將中國出口貨物結構升級聯繫起來解讀，它的發展軌跡是所有國家，無論是發達的西方還是崛起中的全球南方，的羡慕和學習對象。

歷史數據顯示，自工業革命以來，英國的出口順差引領全球，美國隨後接力，二戰之後德國和日本先後成為領頭羊，然後中國在2008年開始獨領風騷，連續18年穩居全球最大順差國。順差雖然不一定是優秀經濟表現的最佳證據，但在其他數據還不錯的情況下，或許能說明它的競爭力優勢。

中國早就做好被圍剿的準備

工業大國出口順差鱗次櫛比般的走勢看似有跡可循，但不能說就是全球規律，相反，中國的順差正在挑戰西方引領「全球經濟分工」的長週期敘事。當歐美日經濟體還沒有醒過神來，中國已經在絕大多數產業領域擠壓它們熟悉的均衡態勢。西方上一次遇到類似的經濟威脅以及出手應對，應該是1985年美、英、法、德聯手逼迫日本簽訂的《廣場協議》。西方四大經濟體聯手要求日元升值，目的是扭轉日本侵蝕西方在全球製造業的份額，其中包括芯片和汽車。日本本來有條件沉穩應對挑戰，很可惜，由於在貨幣供應以及房地產領域的認知判斷錯誤，短短數年時間，日本政府的經濟治理能力被全面的金融化和泡沫化取代，後來的失落三十年相信很多人都沒有忘記。

日圓在廣場協議下被迫大幅升值，被認為是造成日本泡沫經濟的原因之一。（Getty Images）

七國集團（G7）領導人6月17日發聲明表示，他們計劃通過與夥伴國家的合作，大幅降低對中國關鍵礦產供應的依賴，五年內降至60%以下。（Reuters）

這幾年西方經濟體又在合謀圍剿中國，考驗中國政府的應對。如果中國政府過去幾年沒有處理好資本無序擴張和全面擠壓房地產行業的泡沫，一旦歐美日真的聯起手來，中國的風險將是巨大的。中國從日本的慘痛教訓中學到了如何應對。

中國的成功依賴國家治理能力的恢復

現代經濟發展的諸多經驗為後來者提供了什麼教訓，這是關心中國及全球經濟發展的個人或機構應該思考的命題。當我第一次踏過羅湖橋進入內地就開始關心這個議題，必須承認它的過程很有啟發性。一個徹底落後的經濟，竟然在一代人之間就追趕上全世界最先進的經濟並逐漸扮演領導角色，它必然有值得學習的經驗。既然我們曾經研究英國的工業革命，讚賞美國的崛起，日本和德國的戰後復蘇，為什麼中國不能為恢復兩百多年前的經濟輝煌而感到自豪，提出自己的觀點和理論？

對中共來說，不管是現代化的目標，還是共同富裕的願景，都必須立足於中國的基本國情，實事求是，避免重蹈歷史錯誤和覆轍。

如果說中國的崛起有什麼特別之處，或許大家可以比較一下上述各國的經濟是如何興衰更替的。滿清後期的衰落和其他國家的情況很相似，因為曾經的成功讓政府對治理變得懈怠，甚至失去對治理的關注和能力，無法應對時代和形勢的變化。然而，中國的再次崛起與西方經濟體的成功卻存在不少差異。相對於它們更多依賴資本的引領，我們的成功是依賴國家治理能力的恢復和進步。這不是指公共管理能力的簡單提升，而是涵蓋價值觀、認識論、方法論，符合全新現代性的全治理生態革命。它的生命周期是沿著辛亥革命和五四運動的顛覆性體制認知革命，到新中國成立時全力推進制度重構和生產力建設，在改革開放之後全面調整生產關係，釋放潛藏已久的更巨大生產力。

現階段習近平提出的新發展理念是它的更高階進程，大家看見的成績是構建新型社會制度的成果。雖然還是存在很多的不足之處，但中國選擇的方向和改革、轉型、優化都在不斷校準，為後續的進步提供了堅實基礎。中國的成長過程絕不會是一帆風順，但只要不驕傲自滿、持續從失誤中學習，堅持全心全意為人民，它的發展是很值得期待的。

由歐洲人緊急採購中國的冷氣機，到探討國家治理模式，其實它們之間的距離並不遠。如果歷史上朝代更迭，國家之間分崩離析、合併重組不能夠提示某種文明規律，人類為什麼要耗費巨大力氣記錄幾千年的歷史？或許沒有人將這幾年中國在稀土領域的壓倒性優勢與兩千多年前中國開始使用磁鐵的歷史相提並論，但只要卸下西方對文明規律的教條和膚淺解讀，大家或許可以用更廣闊的視域來檢視中國民族復興對人類文明走向的意義。現代的稀土永磁科學並不是中國所發明，但中國找到它如何更有效應用的場域，持續深耕，用幾十年時間對產業進行改革、優化管理，將混亂的產業和廉價的稀土出口調整為戰略產業，在遇到西方發達經濟體的圍剿時大派用場。

2026年3月24日，在中國國家博物館舉辦的中國製造業成就展上，釹鐵硼磁粉和稀土永磁材料在稀土元素生產展區展出。（Reuters）

年紀較大的讀者估計聽說過開利冷氣（Carrie），那是發明冷氣機的美國生產商。日本產品後來崛起，日立、三菱等品牌徹底統領中國市場。中國通過引進和學習，在全產業鏈痛下苦工，甚至在壓縮機，也就是冷氣機的心臟技術獲得突破，贏得了今天的統治地位，占全球產能的80%以上。永磁技術和空調壓縮機雖然存在技術關係，本質上卻是兩個完全不同產業。然而，將兩者聯繫起來的是國家治理以及它對產業發展的領導作用。

提升治理水平應對信任危機

歐洲對是否安裝冷氣機的爭論毫無意義，為什麼有這種爭論才是值得探討的題目。氣候變化是否需要重視？那是自然的，而且是緊迫的。當歐洲政客繼續扮作衛道士高談闊論，用看似宏大的道理來遮蔽面對困局時的手足無措，讓弱勢群體只能夠自救，人民為什麼還要繼續供養這種政客？

香港過去幾十年也是在供養着同一類政客，之前的民主派，現在的建制派。民主派或許曾經給香港人提供過某種想像，但他們缺乏實際的政治轉化能力，白白地讓想像變成幻想，民主變成混亂。至於建制派，包括公務員，當中央政府果斷出手止暴制亂，他們中間不少人更多的只是在一旁搖旗呐喊，無法讓人看到他們能為香港的由治及興起到什麼引領作用。最近一名立法會議員酒後駕駛所產生的傷害，與部分官員面對宏福苑大火如何承擔責任時的巧言令色，加劇了社會對管治權威的信任危機。中央多次要求香港政府提升治理水平，言猶在耳，建制派還是不斷讓中央和整個社會尷尬。既然溫馨提示不起作用，或許中央和行政長官應該對他們提出更嚴格要求，用雷霆萬鈞手段，糾正那種毫不尊重自己專業和身份的行為。