施南生離世｜黃金時代遠去　香港如何答題

7月13日，香港影壇傳奇人物施南生因病逝世，享年75歲。她和無數巨星共同締造的香港電影的「黃金時代」或許風光不再，但新的時代仍然需要新的「施南生」們。



很多人都知道香港電影曾經無比輝煌，也都知道施南生對電影發展貢獻良多，但相信大多數人並不知道兩者具體是何模樣。

在施南生投身電影行業之前的1970年代末期，正值香港電影新舊浪潮交替時期，一群從外國電影學院畢業回港的年輕導演，例如她的前夫徐克，嘗試為本地影視製作注入全新元素，包括聚焦社會議題、採用破格敘事、大膽針砭時弊、全部實景拍攝、鏡頭風格凌厲、融合聲光科技，帶來有別於傳統的視聽之娛和官感衝擊，推動了行業創作的革新。

不過，當時的影視製作管理體系仍然相當落後，劇組預算多憑直覺，拍攝進度也很隨意，財務更加缺乏標準流程，投資公司需要直接派員到場派發薪金。在這種由「草台班子」搭起的創作環境之下，電影更像是一門「憑義氣」和「靠運氣」的「粗放手藝」，而非一項現代文化產業。而施南生的出現，正正為那股野蠻生長的活力，塑造了電影工業的秩序。

1975年，施南生在英國北倫敦理工大學取得計算統計學學士學位後回港發展，先是加入公關公司，後再出任多間電視台和電台的行政人員並且持續擢升，至1982年獲徐克邀請加盟電影公司「新藝城」擔任行政總監。徐克、麥嘉、黃百鳴、石天、曾志偉那群創作人總有着無窮無盡的新點子，卻沒有人看得懂財務報表，更沒有人能處理海外發行。施南生因而嘗試引進系統化的行政管理和製片模式，包括設計了涵蓋拍攝排期、人員調度、物料申領到經費核銷的標準化流程，又創立了常態化的財務申報和審批機制，甚至親手搭建起從東南亞到歐洲的發行網絡，帶着港產片跑遍全世界各大電影節的片商展位、正式衝了出去。

「拍戲要忠於自己，但不要蝕錢。」——1984年，施南生和徐克共同成立「電影工作室」後，將這種商業理性發揮到了極致。徐克追求藝術極致，從不考慮製作經費，而施南生則強調專業管理、成本控制、市場營銷，以確保徐克的天馬行空可以呈現人前之餘又能獲得票房和掌聲。正如去年他倆獲頒香港電影金像獎「終身成就獎」時徐克所言，有她在工作室外遮風擋雨，他才能夠安坐當中胡思亂想。也因為此，香港電影史上，才能留下《英雄本色》的豪氣、《倩女幽魂》的深情、《黃飛鴻》的瀟灑、《新龍門客棧》的俠骨......

如果說領袖風範和專業精神是施南生開拓電影工業的「劍」，那麼她身上的真誠和柔情，就是她深得人心的「盾」，讓她可以在男性主導的港產片世界，成為所有天才和巨星的最堅實的依靠。這份溫情藏在林青霞回憶中被原封不動退回、附帶「助友不求回報」的支票裏；也藏在她強忍悲痛、默默地為張國榮和梅艷芳操辦後事的細節中。難怪很多人都說，沒有施南生，徐克未必能夠造夢至今，但沒有徐克，施南生仍然是個傳奇。

這樣的「施南生」，有份成就了香港電影的「黃金時代」。那麼，又是怎樣的「黃金時代」，催生了這樣的「施南生」？

這就不離開那個獨一無二的歷史背景。受內地政治運動和外部地緣政治影響，國內大批富豪持續南下香港，帶來多元的人才和充足的資金；再加上港英政府相對寬鬆的文藝創作環境，甚至鼓勵本地影視製作向西方標準看齊，也在很大程度上吸引了資本、創造了市場、激發了活力。同時，多間電影公司百花齊放，競爭非常激烈，也構成了一個高度自我優化的人才孵化生態。還有，1988年引入的「電影三級制」，在確立觀眾年齡規限的同時，也為情色電影、暴力美學電影等提供了合法的生存空間，從而拓寬了香港電影的類型光譜。

但也正是那樣的時代，一群文化精英有意無意地迴避了意識形態的碰撞，形塑出一種將「中國」抽象美學化和江湖化的集體無意識，例如徐克武俠片會將原著沉重的歷史和愛國主義，過濾為注重個人英雄主義的「浪漫江湖」。這種敘事無疑令重娛樂、高效率的港產片得以跨越政治藩籬、在全球實現版權變現的最大化，卻也缺失了歷史厚度和社會反思。這套香港特色美學範式，在內地及周邊市場羸弱時，確實具有降維打擊的優勢；然而，隨着地緣政治劇變、內地市場崛起，它的極限也暴露無遺。近年很多香港導演北上執導宏大敘事題材時，仍是沿用黑幫爭鬥的邏輯來想像歷史，難免「水土不服」，無法東山再起。

這正是「黃金時代」的結構性遺產對當代的反噬。如今，「黃金時代」已然落幕，施南生也與世長辭；而香港電影也正面臨外埠市場萎縮、本土院線式微、新生代人才斷層等等嚴峻挑戰。這是個怎樣的時代？又需要怎樣的「施南生」們？——恰恰需要我們自己答題。