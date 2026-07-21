筲箕灣爆水管｜需八小時尋找漏水點　智慧水務發展到哪兒？

7月19日，筲箕灣一條食水管破裂，引發該區大面積停水，逾一萬多住戶及商戶受影響；直至翌日早上11時左右，才陸續恢復供水，居民苦不堪言，有食肆單日營業損失高達五位數字。事件歷時接近30個小時，單是尋找滲漏位置便花了8個小時，無疑暴露城市基礎設施老化的隱患，而智慧水務的發展更是面臨不小的挑戰。



供水管網龐大複雜

長期維持高壓狀態

根據水務署去年7月提交予立法會發展事務委員會的討論案，香港的供水管網規模龐大且錯綜複雜，由長度超過8,400公里的食水及沖廁水水管交織而成，當中包括約6,700公里食水水管及1,700公里鹹水水管。這些水管的平均使用年期約為22年，其中約8%的水管使用年期更超過50年。受制於香港山丘眾多、地勢起伏的地理特徵，為了維持位於高地或分配管網末端處所的足夠水壓，整個供水分配管網必須長期維持於高壓狀態。

水務署在文件中表示，向來不斷完善資產管理及善用科技，確保供水管網有效運作，以為市民提供可靠、充足、優質的用水。在2000年至2015年間，當局推行一項全港性「更換及修復水管工程計劃」，更換及修復長約3,000公里的老化水管（包括食水及鹹水水管），以提升整體管網的健康狀況得。在監測及管理供水管網壓力狀況方面，署方也自2016年起為全港食水分配管網建立「智管網」，並會參考國際常用的測漏措施和技術，包括安裝噪聲記錄儀以協助尋找滲漏位置。截至2025年3月，署方已在全港食水分配管網內設立約2,400個監測區，而食水水管滲漏比率也由2000年的超過25%，降低至12.8%。

筲箕灣停水30小時

傳統方式尋找滲漏

然而，筲箕灣爆水管事件無疑戳中了水務署轄下「智管網」系統的盲區。水務署署長黃恩諾表示，是次修復時間較長，主因是爆裂位置極度隱蔽。國際管綫專業學會會長黃敬解釋，肇事滲漏水管位於渠管下方，這類僅佔總體水管的1%，且通常分佈在舊區；加上滲漏的食水直接從地下流走，未有湧出路面，單靠水務署所採用的傳統方式包括「眼睇」、「耳聽」或利用噪音儀器去偵察水管滲漏位置，實屬不易，難免需時。

至於事故原因，黃恩諾不排除可能是水管老化導致漏水。無可否認，水務署早已推行「風險為本水管資產管理計劃」以更新老化水管；截至2025年年底，共約584公里長水管被納入計劃，當中約250公里已完成更換或修復，仍有334公里尚未修復。筲箕灣事件再次敲響警鐘：面對龐大管網，這些升級與替換工程的速度，能否跑贏水管整體老化的速度？全球各地紛紛引入智能科技改善供水服務，水務署在2024年6月成立的「數字水務辦公室」，主責推動數碼轉型及制定「智慧水務」發展策略，要到什麼時候才能出台路線圖？

智慧水務策略仍未出台

更新工程如何跑贏老化

在內地，水務發展的頂層設計極為明確。2022年，國家發改委和住建部聯合印發的《關於加強公共供水管網漏損控制的通知》表明，直到2025年，要把全國城市公共供水管網漏損率控制在9%以內。今年5月，國務院印發的《城市更新「十五五」規劃》，也將城市地下管網列為國家重點建設的「六張網」之一，要求未來五年投資約五萬億元人民幣，建設改造地下管網約77萬公里，其中供水管網高達17.5萬公里。另外，國家亦於2022至2024年間相繼出台《國家水網建設規劃綱要》、《數字中國建設整體佈局規劃》等綱領，將智慧水務融入智慧城市總體設計，既明確發展方向，更激發市場需求，貫通智慧水務全鏈條。

「頂層設計」如何落實到具體城市？以深圳市為例，面對地下管網老化的城市通病，深圳不僅僅只是「換一條水管」。2013年以來，深圳市先後開展了兩期優質飲用水入戶工程，改造範圍包括從小區總水錶、用戶分錶、市政管網與每戶用戶供水管道入戶位置之間的供水管道，從全部環節進行更新。2025年，深圳供水管網漏損率下降至4.57%

對抗城市老化絕不僅是水務署一個部門的責任。正如水管會老化，城市的外牆、地下電網、渠務等各項基礎設施都在歲月中日漸脆弱，未來勢必湧現更多系統性問題。有為政府必須完善有前瞻性的頂層設計，加速發展智慧水務，才能讓工程的更新跑贏老化的速度。