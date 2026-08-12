原爆紀念發言釋放危險信號　高市早苗豈能褻瀆歷史正義？

在8月6日的廣島原爆81周年紀念儀式上，日本首相高市早苗致辭時表示「我國現在堅持無核三原則」。過去歷任首相表態，都會明確使用「今後也將繼續堅持無核三原則」作出面向未來的承諾，但高市只講「現在正在堅持」，迴避對未來立場的表態，給接下來修改該原則留下了無限遐想。她同時提到，日本作為唯一戰爭核爆受害國，要推進建設無核武器世界的務實舉措，但通篇沒有承諾恪守無核三原則。



8月9日的長崎原爆紀念儀式，高市早苗沿用廣島同樣的措辭，依舊只是表述「日本現在堅持無核三原則」，而拒絕明確承諾未來繼續堅守該原則。與此形成對比的是，長崎市長鈴木史朗在和平宣言中明確指出核武器是「絕對之惡」，公開要求日本政府必須堅守無核三原則，走不依賴核武器的安保道路。

無核三原則是指「不擁有、不製造、不運進核武器」，是日本戰後長期奉行的國策，1971年獲日本眾議院確認，是日本和平主義戰後體制的重要標誌。但是近年來，日本右翼勢力不斷尋求突破「無核三原則」，採取了「三步走」的策略，從要求美國提供「延伸威懾」到要求與美國「核共享」，再到自主擁核——在第一步「延伸威懾」目標實現後，又提出了「核共享」要求，即去除「不運進核武器」限制，讓美國核武器進入日本本土。

高市早苗在上台前多次表示，她支持廢除該原則中的「不運進核武器」內容。出任首相後，其推動日本突破「無核三原則」的步驟越發清晰。日媒報道說，高市內閣計劃在2026年底修訂安保三文件時，重點試探修改「不運進核武器」這一條，意在為美軍攜帶核武器的艦艇、戰機停靠日本港口基地掃清障礙。官方政治人物也多次直白表態做出呼應，日本防衛大臣小泉進次郎早在7月就公開聲稱，日本應當「毫無禁忌討論核武器相關政策」。

高市早苗關於無核三原則的發言，刺痛了不少日本國民。日本作為「唯一戰爭核受害國」，經常在國際上呼籲核裁軍，但本國首相卻在原爆紀念儀式上模糊本國核底線，被反戰輿論嚴厲批評。廣島、長崎親歷原子彈災難，大量遺屬、和平團體把無核三原則視為對數十萬遇難者的歷史承諾。在原爆紀念這個特殊場合，高市早苗作為首相卻回避未來堅守的表態，被民眾解讀為背棄核爆受害者的血淚教訓，拿本土遭受核災難的歷史做政治籌碼。

很多日本民眾認為，無核三原則是和平憲法體系重要一環。只承認「現狀」、不承諾未來，等於為逐步松動、廢除原則鋪路。民眾擔憂一旦放開「不運進核武器」，日本領土將變成美國核武器部署周轉地，日本被直接綁定核衝突風險，國民將再次直面核戰爭威脅。目前日本全國已有上百個地方議會遞交意見書，要求政府固守無核三原則，創下歷史最高記錄。

對周邊國家而言，高市早苗的表態更是值得警惕。因為突破「無核三原則」不是孤立事件，而是日本試圖突破戰後體制鏈條的一環。近年來日本安保政策劇烈右轉，「再軍事化」勢頭明顯，新軍國主義抬頭，歷任內閣一致需求大幅擴張軍費、放寬武器出口、推動攻擊型軍力建設。模糊與修改核政策，是其歷史修正主義、謀求所謂「完全國家主權」的重要環節，也是近年歷任內閣的價值取向，其本質是消解戰後和平憲法和國際秩序對日本的約束。

在世界正經歷百年未有之大變局，國際格局動蕩不安的當下，如果修改「不運進核武器」，美國核載具可以常態化進駐日本基地，則不僅美國的核力量直接部署到東亞前沿，會打破東北亞長期戰略平衡，誘發地區軍備競賽，推高整個區域核對抗風險，周邊國家安全環境會顯著惡化；若進一步讓日本達成在本土製造、擁有核武的許可，還會為日本右翼復辟，甚至再冒險發動戰爭創造條件。

雖然現階段內閣口頭還表示暫不謀求本土製造、擁有核武器，但日本右翼政客「切香腸」向最終目標掘進的慣用套路眾所周知。人們有理由擔心，相關口子一旦打開，未來擁核討論就會不斷發酵，風險絕對不可忽視。

針對日本近年右翼化和再軍事化趨勢，中國、俄羅斯、韓國、朝鮮等周邊國家給予了嚴厲抨擊。高市早苗關於無核三原則的最新發言進一步推高了各國對其政治立場與核政策質疑。中方已經表明立場，指出日本右翼勢力政治利用核爆受害者身份，同時圖謀突破無核底線、推進再軍事化，是對歷史正義的褻瀆。國際社會在保持警惕的同時，亦應就此劃出紅線：核議題對於戰敗國日本，不是可以隨意放開討論的議題，越線就要承擔嚴重後果。