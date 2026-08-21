安華剖析台海困局　戳破美台雙標盲點

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在8月17日播出的半島電視台節目《一個改變中的世界》訪問中，強調台灣屬於中國一部份，並且認同中國不放棄以武力維護國家統一的立場。這番涵蓋歷史因素與西方雙標的直白言論，在台海兩岸引起不少反應。



8月19日，中國外交部發言人林劍在例行記者會上對安華表示讚賞，並稱堅持一個中國原則是人心所向、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。台灣當局則發表聲明嚴厲譴責安華「貶損台灣主權」，並指他影射台灣為中國分離主義省份、合理化中國武統立場，嚴重危害區域和平穩定。林劍的回應，沒有觸及安華對於外界常以雙重標準解讀武統、兩岸問題歷史來由、兩岸政治制度差異與政治關係重構、由意識形態主導的對相似領土問題等議題。台灣方面的回應，只是情緒宣洩，沒有拿出歷史和現實根據。

但事實上，安華的言論，透徹地戳破事關兩岸關係與台灣地位的五大核心盲點。

首先，不能模糊一個中國立場。安華明確認定台灣是中國的一部分，強調所有圍繞台灣問題展開的觀點表達與討論，都必須建立在國際社會普遍認可的一個中國原則大背景之下。他直接否定台灣是獨立政治實體的說法，為整場訪談有關台海議題的全部論述定下基礎前提。不脱離一個中國框架去談論台海現狀，是安華看待該問題最核心的出發點，也契合馬來西亞長期奉行的外交立場。這也是中國近年圍繞台灣問題在國際領域不斷深耕的結果。

其次，致力維護國家統一，放諸四海之內皆準。安華提出，守護國家領土完整是各國領導人責無旁貸的責任，因而理解中國取態。他以馬來西亞自身國情展開類比，假設某個州執意走向分裂，他作為首相同樣會選擇動用武力捍衛國家完整，防止國家走向四分五裂。這一類比充分說明，主權國家反分裂的邏輯具備普適性，不應單獨對中國進行苛責。

第三，所謂「台灣民意」無法為台獨分裂行為背書。當主持人試圖祭出「台灣民眾意願」，安華馬上作出清晰區分。他坦言自己對宗教、地域、民族等各類社會議題擁有個人良知與共情，但強調這份共情不能演變為縱容分裂的理由。也就是說，民眾的主觀意願不能凌駕於主權國家的領土法理之上；而任何人都不能借民眾訴求，去共謀或是縱容瓦解一個合法主權國家的分裂行為。顯而易見，主權完整的優先級，高於局部訴求。

第四，台海困局深受外部勢力介入影響。安華認為台海問題走向複雜，並非單純兩岸內部因素造成，而是深受歷史變故以及西方殖民歷史遺留問題的影響。他重點提及美國第七艦隊的軍事介入，直指那場外部力量的干預改變了地區局勢，直接埋下兩岸長久分隔的伏筆，使得國家統一進程遭遇重重阻礙。這說明外部勢力是台海困局的重要歷史誘因。

第五，某些國家秉持「雙重標準」看待分裂主義。安華指出，不少國際輿論把大量目光聚焦在中國台灣問題上，大肆進行討論評判，卻刻意迴避歐洲、美國、非洲等地區現實存在的各類分裂矛盾。他質疑這種「選擇性」批判的現象，明確指出評判分裂問題應當使用同一套客觀標尺，不能對不同國家採取截然不同的評判邏輯。

國際社會的主要國家領導當中，能像安華這樣系統表明自身在台灣問題上觀點，而且表述得如此坦率、透徹的並不多。長期以來，或受制於美方壓力，或考慮到與台灣的關係，或被美西方關於台灣地位與民主政治意識形態論述束縛，大部分國家領導人在談及台灣問題時往往顧左右而言它，把本質清晰的兩岸關係包裹在重層遮掩的複雜外交辭令中表示，企圖兩頭討好。但是這次，安華用最簡單、直白的話，戳破了台灣問題的五大根本盲點。

這絕對不是安華一時興之所至，而是中國長期的外交努力開始落地，同時也反映出近年國際政治的殘酷教訓，使得美西方長期有關台灣問題、民主政治等構建的「雙標」敘述逐漸崩塌。正如安華，敢於在台灣問題上將自身帶入並作如此坦率表述，事實上也是從自身作為一個獨立國家的利益與需要出發，開始認識到西方國際政治論述的虛偽性和危險性。

對一個主權國家來說，維護國家領土完整與主權統一，具有最高領先級。在這個過程中，手段是為目標服務；意識形態差異不是分裂的藉口。前者，美國在林肯執政期間，為制止南方分裂，毅然通過武力方式維護美國領土完整就是很好的案例。中國堅持將「和平統一」作為首選路徑，把使用武力僅作為兜底手段，不僅反映出中國在處理台灣問題上的戰略耐心和傳統仁德，也構成對美國等其他國家在類似問題上動輒使用武力的超越。

後者，即意識形態差異一直是不少台灣民眾排斥統一的理由，但實際上這個理由並不成立。因為一方面，就如安華所言，民眾意願不能成為一個國家被分裂的藉口；另一方面，中國並不是以消除兩岸政治制度與意識形態差異的方式完成統一。國家領導人最開始提出以「一國兩制」完成統一，後來又提出可協商完成「兩制台灣方案」。可以說，中國關於統一後的想象論述，均是在「兩制」框架下展開，從未說過要消除兩岸制度差異。