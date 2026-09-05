銀債認購創新高　基層能惠及多少？

新一批銀色債券周五（9月4日）截止認購，反應非常熱烈。初步資料顯示，認購金額接近1,200億元，約47.8萬人認購，兩者均為歷年新高。政府會視乎認購反應，酌情將目標發行額由500億元上調至最多550億元。



銀債利率好具備吸引力

近年四次銀債，發行額均達550億元，其中以2023年保底息5厘為最高，吸引了32.3萬人申請，認購金額717億元。前年保證派息不少於4厘，30萬人認購，總共700億元。去年保底息3.85厘，37萬人申請，金額增至982億元。今年銀債保證不少於4.25厘，認購人數高達47.8萬。

根據循環分配機制，認購11手（11萬）或以下的人料可全數獲派，認購更多的人視乎整體認購額的分布，可以獲派11手甚至更多。以11萬元本金而言，4.25厘派息相當於每半年2,300多元。如果認購的市民已經退休，吸引力是明顯的。銀債作為近乎零風險、回報穩定的投資選項，4.25厘比起不少銀行定期存款的利率還要好。

加大強積金為退休準備

市民的退休生活支柱，當然不是銀債。積金局日前公布，強積金總資產已經超過1.5萬億元。單是2025/26年度，總供款912億元，自願性供款佔總額26%，意味愈來愈多市民加大儲蓄於強積金，為未來的退休生活作準備。

積金局主席劉麥嘉軒推算，較低入息的打工仔女供款40年，加上投資增值，退休之日可以有153萬元儲備；若然全數購買終身年金，每月獲得收入8,000至9,000元。如果是中位入息的打工仔女，劉麥嘉軒推算可以累積221萬元，年金每月收入1.2萬至1.3萬。如果加上自願性供款，在65歲時可累積331萬元強積金，換算年金月入是1.8萬元至1.9萬元。

基層被摒棄無閒錢投資

聽起來十分理想，但前提是要40年間有穩定的僱主，穩定的收入。經濟不景氣而失業，甚至公司結業欠薪的情況不時發生。如果是的士司機、開網約車、送外賣等自僱工作，更是沒有僱主供款，所能夠累積的強積金少之又少。當高收入、有閒錢自願性供款者能夠受惠於長線累積及複息效應，銅幣的另一面就是低收入、供款有限的人錯失長線累積及複息效應，成為這場投資遊戲的輸家。

同樣道理，對於有一定收入、累積了200多萬元退休儲備的人士而言，拿出25萬元認購銀債不算困難，他們可以輕鬆獲得4.25厘回報。但同樣是60歲或以上、合資格的市民，如果過去從事基層工作，收入和強積金也不多，平日生活已經捉襟見肘，他們還如何能拿出十萬、八萬元來認購？這個「安全、穩定、低風險的投資選項」，恐怕他們與之無緣。

退保無着落社會將承重

當然，不論是銀債抑或強積金，相對而言已很「親民」。過去不少中產買樓、供樓， 享受樓價上升而帶來的財富增值，收取租金又可以帶來回報，但同一時間沒有置業的市民只得望門興嘆，為着交租、加租而左支右絀。相比之下，銀債入場費一萬元，強積金推動所有打工仔女累積投資，性質上令更多人普遍受惠。只是打工仔女的處境有別，以運輸、侍應、清潔或零售等行業為例，基層薪酬長期被壓低，升幅遠遠跑輸整體市場。

當收入基數本來較低，他們的本金不足，再高的保底利息與複息效應都只是鏡花水月，從銀債、強積金等金融工具中所能享受到的制度紅利微乎其微。長者生活津貼又設有嚴格的入息及資產審查，不是很多人合資格申請。隨着人口老化，基層打工仔女的退休保障問題若沒有突破，將來可能成為社會不可承受之重。

為基層增薪降居住成本

要根本性地破解困局，政策不能只是鼓勵「多投資」，而必須從根本上對症下藥。第一，我們有必要提升勞動價值，推動基層產業增值。社會的繁榮不能只有金融、科技等高薪行業獲益，運輸、餐飲、服務等傳統工種同樣勞動有價。透過政策引導、技術應用，推動這些行業轉型增值，從而合理提升基層工種的薪酬水平。他們在工作階段愈得到合理的報酬，才愈有條件善用當局的金融工具以保障退休生活。

再者，加大公屋供應，徹底降低居住成本。 對於沒有資產的基層而言，住屋往往是最大的經濟枷鎖。如果辛苦賺來的收入大半要拿去交租，任憑怎樣省吃儉用都無法積累資本，辛苦儲下來的強積金也會在退休後被耗盡。相反，如果能獲派公共房屋，在打工階段他們就能儲蓄更多，退休後租金負擔亦會大幅減低，相對容易過上安心、合理的晚年生活。

歸根結柢，銀債和強積金作為金融工具，前提是打工仔女的收入得到保障，才能夠發揮更大作用。若然社會貧富懸殊，只得小撮人有資本、有條件善用金融工具，普惠發展成果就無從談起。