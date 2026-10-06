于品海｜庸人自擾——中美聯盟激起的浪花

美國總統特朗普在國家主席習近平國事訪問中表示，中美在二戰期間是盟友，美國的飛虎隊曾經通過駝峰航線支持中國的抗日戰爭。日本人對此不高興。特朗普在日本首相高市早苗面前提及偷襲珍珠港，諷刺日本人是偷襲專家，這次又將中國定位為抗擊日本侵略的盟友，日本右翼自然有種被美國「出賣」的憋屈。



日本國內批評人士認為，首相高市早苗（左）上台後對美國的外交是獻媚姿態，但未見成效。圖為高市早苗9月22日與美國總統特朗普（右）在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間舉行雙邊會談。(Reuters)

日本右翼的癡心妄想

日本右翼樂於做鴕鳥，欺騙自己二戰的無條件投降只是「終戰」，在日本教科書中說自己只是「進入」滿洲，不提侵略的事實；阻止韓國設置慰安婦紀念像，逼迫其他國家政府移除類似設施；更將甲級戰犯供奉在靖國神社，每年參拜。這一系列無恥行為必然令受害國不齒，要在雙邊關係中保持警惕。日本從不認真反省自己的戰爭罪，中國和韓國絕不可能抹去這段歷史。

中國和韓國都是世界強國，日本既然繼續擺爛，這段歷史只會被反覆提及。特朗普的中美盟友定位，估計是利用日本來強化與習近平的關係。聯合國憲章的「敵國條款」是為阻止二戰戰敗國再次武裝而設，日本積極恢復軍事實力，必然受到約束。中國人絕不接受日本的軍國主義，中國正成為世界超級大國，它將繼續要求日本承擔二戰罪責，強勢打壓任何右翼軍國主義復辟。

高市早苗政府就是二戰之後日本右翼的殘餘。但絕大多數日本人同樣回避這段歷史，難以形成清算歷史罪過的力量，讓右翼政客可以肆無忌憚，繼續在政壇上大搖大擺。日本最終還是要付出代價的。德國人誠懇面對歷史，今天沒有多少人認為自己要承擔納粹的恥辱。日本卻選擇了另一條路徑。戰後右翼篡改歷史，淡化侵華戰爭罪行，掩飾南京大屠殺和731部隊等殘酷行為。日本領導層的逃避是因為心裏有鬼，自然難以擺脫歷史的糾纏。

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（右三）在白宮與中國國家主席習近平（左一）及夫人彭麗媛（左三）舉行茶敘。（Youtube@The White House）

國際輿論從來是人微言輕，中國的地位持續上升，日本的位置相形見絀。由於日本右翼當道，中國必然重提歷史，日本只會更為被動。美國重提中美聯盟和偷襲珍珠港，那只是前奏，當中美關係越發重要，美國將會更加重視中美盟友的歷史事實，那時候日本的右翼只能夠繼續躲在龜殼裏。

台灣需要認清「中美聯盟」的意思

有趣的是，這一次特朗普提及的中美聯盟，竟然在台灣激起一番漣漪，連民進黨政府都試圖重奪中華民國正統，強調中華民國是抗擊日本侵略的主導力量。台灣在李登輝任內推動「去中國化」，民進黨鼓吹台灣「獨立」，更是絕口不提中華民國在大陸時期的「功績」，像鴕鳥一樣，將頭埋在沙裏，以為這樣做，幻想就會變成事實。特朗普對中華人民共和國國家主席提出中美在抗日戰爭中是盟友，這種立論在台灣受到不少質疑。一般人認為，當時中華人民共和國還沒有成立，不可能是中美聯盟的對象。台灣媒體在國台辦記者招待會上多次質問發言人相關議題，發言人的回答顯然是避重就輕，台媒的堅持和鍥而不捨在台灣受到普遍讚賞。

因為中華人民共和國還沒有成立而堅持中美在抗日戰爭中結盟專指中華民國，這種說法顯然是牽強的。首先，這是「中美聯盟」，也就是中國和美國的聯盟。在西安事變之後的抗日戰爭中，中共領導的中國人民解放軍的主要軍事力量是「國民革命軍第八路軍」（簡稱為「八路軍」），和「國民革命軍陸軍新編第四軍」（簡稱為「新四軍」）。它們是根據中共呼籲「停止內戰、一致抗日」，在張學良、楊虎城發動兵諫，在西安扣押蔣介石，迫使他接受「聯共抗日」，國共雙方進行多輪談判之後，根據協議重新整編的中華民國軍隊。抗日戰爭是中國人民的抗日戰爭，將它說成是中華民國的抗日戰爭沒有任何意思，而且是狹隘的，是充滿政治偏見地歪曲歷史。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首度的元旦講話，談話全文使用「台灣」自述，隻字未提「中華民國」。（台灣總統府提供）

日本先發制人偷襲珍珠港，企圖殲滅美國部署在太平洋的軍事力量，反而加速了美國擴大在遠東戰場的投入。法律意義上，中華民國是1942年簽署《聯合國家共同宣言》的締約國，它是全世界反法西斯力量結成聯盟的標誌性文件，針對的是以日本、德國、意大利組成的「軸心國」，亦是後來聯合國成立的原始倡議。然而，國民黨簽署的文件，以及與美國、蘇聯、英國等構成的聯盟，是以中國的代表身份進行，當時的政府是中華民國政府。就像後來聯合國成立的時候，中華民國是中國的合法政府，代表中國參與聯合國。

中華人民共和國成立之後，根據聯合國憲章，聯合國大會投票通過，中華民國的代表身份被褫奪，中華人民共和國作為中國唯一合法政府的地位獲得聯合國承認。它再一次證明，就像中美聯盟一樣，它是中國和美國的結盟，而聯合國常任理事國地位是中國的，當中華民國不再是中國的合法政府，中華人民共和國順理成章承接中國在聯合國的地位。這既符合政治現實，同樣是法律事實，更是符合聯合國憲章的國際認可。

台灣人就是中國人

其次，中日戰爭是中國歷史上最慘烈的戰爭，與美國結盟符合中國利益，但中美聯盟同樣是美國應對太平洋戰爭所迫切需要的。中國在境內牽制著超過百萬日本軍隊，讓日本在太平洋和南海一帶難以形成有效戰鬥力，緩解美國在歐洲戰場的壓力。這項任務不只是由國民黨軍隊承擔，還有八路軍和新四軍的全面參與，中國為此犧牲了不少軍民和財產，美國承認中美聯盟既符合事實，更是與歷史完全對應。

今天在台灣執政的民進黨無法接受中美聯盟的說法，因為它對「台美聯盟」抱有極大的幻想。所謂「台美聯盟」其實是國民黨理解的「中美聯盟」遺留下來的尾巴，既然民進黨不認同台灣的中華民國就是國民黨從大陸遷往台灣之後的延續，最終只會丟失「台美聯盟」最後的一點依據。民進黨的陸委會發言人認為，中共「剪輯」了中華民國歷史。估計這個人早就失去對中國的記憶，不知道中華民國是中國在特定時期的國號，中華民國歷史是中國歷史的片段。當他指責中共「奪取中華民國的功績」，事實上反映了民進黨自己在做的事情，借用中華民國國號來暗度陳倉，將台灣分裂出中國。一些台灣人希望將中華民國歷史從中國歷史中分離開來，這就像說清朝或明朝歷史不是中國歷史的一部分，故宮是明朝和清朝的，不是中國的。這樣的理解真是愚不可及。

1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。（新華社）

民進黨評論中國或中華民國歷史時很容易露出馬腳。中華民國曾經是中國的國號，台灣是因為清末的馬關條約被日本佔為殖民地，日本投降之後回歸中國，蔣介石才有機會在內戰失敗時逃往台灣，造成中華民國在台灣延續的假象。蔡英文無奈之下提出「中華民國在台灣」的奇怪論述，民進黨亦無法不承認台灣是中華民國在大陸失去合法統治地位之後的偏安一隅。

國民黨應該坦誠面對台灣今天的政治現實，客觀看待中華民國政府的困境。國號不是地理意義的地名。台灣人為什麼對承認自己是中國人感到彆扭？那是因為對台灣這片土地有了感情，中華民國不再是中國的合法政府，因而將自己的身份與地理上的台灣聯繫起來。李登輝利用它來推動「去中國化」，民進黨藉此構建「台獨」論述。無論是台灣人、香港人、上海人、湖北人，都是地理意義的群體泛稱，都是中國人。中華民國在國際上無法引起迴響，台灣人在呼喊中華民國時都會有所猶豫，自然更傾向使用台灣人的稱謂。國民黨主席鄭麗文以豪邁的聲音承認自己是中國人的時候，那種坦然和磊落，才是政治家應有的氣魄，才是政治家應有的誠實。更何況承認自己中國人身份，絕不等同你就不是台灣人。如果一些國民黨人無法認同，「中華民國」或「台灣」的叫法都只是歷史的遮羞布。

陳水扁：「我就是做不到！」

習近平和特朗普所講的「中美聯盟」絕不是指中共和共和黨的聯盟，他們都不需要借用這段歷史來為自己塗脂抹粉。習近平不需要國民黨的「功績」來提升中共的地位，特朗普更不是要將民主黨總統羅斯福的二戰形象套用在自己這位共和黨的總統身上。中國和美國是指兩個國家，不是指某個執政黨。

就算是剛遷往台灣的中華民國政府，它的《憲法》依然強調自己是中國「全部領土」的合法政府，直到李登輝當政才終止了「動員戡亂時期」，通過修憲將中華民國政府實際管轄區域定位在台澎金馬。然而，中華民國的管轄範圍限縮在台澎金馬，不等同中國的幅員也只局限在台澎金馬。中國是中國，中國的合法政府是中華民國還是中華人民共和國不會改變中國的邊界，中華人民共和國不管理台灣也不會改變台灣是中國不可分割的一部分，更不會改變中華人民共和國是中國唯一合法政府的法律地位。

西班牙加泰羅尼亞地區2017年擅自發動獨立公投，多名「獨派」領袖其後被捕，因煽動叛亂和濫用公款罪判囚。（路透社）

當然，事實歸事實，法律歸法律，人的情感和追求，不會因為事實或法律而改變。就算是香港，依然有小部分人不接受香港已經回歸的事實，這是個人情緒的抒發，只要不違反法律，還是有他的自由。西班牙的加泰羅尼亞也曾經有人認為它不是西班牙的一部分，加拿大的魁北克同樣爭取過獨立，英國的蘇格蘭、北愛爾蘭，最近連威爾士，都在發表離開英國尋求獨立的宣言。台灣或香港有人這樣想，只能說是無可避免。但這種想像亦只能夠是一廂情願，因為中國人不會同意，有這種想法的人只能算是庸人自擾。

民進黨要去中國化是因為它想維持自己的權力和社會地位，就算這將犧牲台灣的繁榮穩定。但是，為什麼民進黨或李登輝等人不敢宣布建國，更改中華民國國號為「台灣共和國」？那是因為缺乏社會和民意基礎以及政治實力，不可能成功。無論是李登輝、陳水扁、蔡英文，還是賴清德，他們不推動台灣獨立，因為這個議題想想可以，要落實，是要付出極大政治代價，甚至要拿他們的生命和財產做賭注。陳水扁講過：「我必須要坦誠，我不能夠騙自己，我也不能夠騙別人。我做不到，我就是做不到。在我的任期之內，要把我叫的國號改為『台灣共和國』，我做不到。我也相信，李登輝前總統在他的 12 年總統任期內，他也沒有做到；縱使今天總統給他做，他也做不到。」這是歷史事實，更是今天的事實。

台灣有不少人感情上不接受兩岸統一，這也是不爭的事實，沒有必要認為持有這種觀點就是犯下彌天大罪。在台灣土生土長的人，經歷過各種認知上的轉變，在觀念上對內地存有偏見，無可厚非；特別是台灣的年輕一代，他們在成長和教育過程中被灌輸另一種敘事，對與內地同為一個國家有心理的障礙。香港也有同樣一群人。中國大陸的十多億人則絕不接受台灣和香港是其他國家的想像。爭議誰對誰錯毫無意義，解決觀念上的差別才是正道。

中華民國的去留需要兩岸有識之士共同謀劃

李登輝和民進黨的去中國化以及日本右翼否認歷史事實的目的如出一轍，都是虛幻想像，他們沆瀣一氣，在歷史和現實政治面前成為徹底的失敗者。日本的右翼勢力和民進黨政府都想借用政治手段讓美國與中國激化對立，但它們不具備實力去完成任務。中國自然要求日本承認歷史事實，不在中國周邊，特別是台海構思任何陰謀；同樣地，它會嚴厲打擊「台獨」勢力，如果民進黨拒絕改變，它一定會迎來滅頂之災。

2024年台灣大選，國民黨候選人侯友宜打出「贏回中華民國」的口號。（資料圖片）

台灣的中國國民黨應該研讀自己的歷史，無論是早期國共之間的鬥爭，抗日戰爭之後的內戰，美國協防台灣的短暫歷史，聯合國席位的競逐，甚至來到今天，它都難以與中共有效比拼。根據《名古屋決議》和《洛桑協議》，台灣是以「中華台北」（Chinese Taipei）的名稱參與奧運會；在1991年，中國與APEC簽署《諒解備忘錄》，明確台灣是以「地區經濟體」的身份加入（香港也是以此身份加入），名稱是「中國台北/中華台北」，協議更是強調台灣只能夠派遣負責經濟事務的部長級官員參會，同時不獲准參加外長級會議；世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構，只有主權國家才能參與，台灣在中國同意的前提下，短暫以「中華台北」的名義作為觀察員出席世界衛生大會（WHA）。近年台灣「成功」在立陶宛設立「台灣代表處」，是第一個以「台灣」名義設立的代表處，民進黨認為這是外交的重大突破。在中國政府的強大壓力下，立陶宛新任總理公開認為這是「一項戰略錯誤」。沒有人相信立陶宛的立場能維持多久。

新中國的成立、中國崛起、中華民族的偉大復興，都是中國人自強不息的結果，更是中國人的歷史使命。台海兩岸的中國人都應看到，這既是歷史大勢所趨，更是兩岸不同治理體系在治國理政上高下立見的結果。國民黨在台灣重返執政的唯一機會，是既要堅定落實提升台灣人民生活水準的承諾，更要在兩岸議題上扮演恰當的角色，引領台灣與內地和諧共處，為兩岸和平統一做準備。

中國就是中國，中華人民共和國是中國的唯一合法政府，台灣的中華民國是歷史遺留問題，必須嚴肅和誠實對待，需要兩岸有識之士共同謀劃，為中華民國這個「國號」的歷史去留尋找最佳方法，為兩岸這段歷史過渡畫上句號。這段區隔歷史的任何無意義延續，都只會不利於台灣的發展，讓兩岸關係複雜化，為台灣製造不穩。