美俄柴油協議．01觀點｜只許美國放火 不許歐印點燈

10月9日，美國總統特朗普在社交媒體宣布，他和俄羅斯總統普京談成了一筆生意——俄羅斯要立刻向美國和全球市場供應柴油。此前被美國聯合盟友持續制裁了多年的俄羅斯，一夜間成了美國能源供應的商業夥伴。



美俄達成停戰生意

按照特朗普本人在社交媒體上的原話，他與普京總統完成了相關討論，雙方同意俄羅斯立即向美國和全球市場提供超過30萬噸柴油，至11月份再提供50萬噸，此後俄方還將向市場提供100萬噸柴油；另外，俄方也將根據其煉油廠狀況，在短期內交付300萬噸柴油。美國財政部同日緊跟着宣布，放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁。

總統喊話、財政部鬆綁、俄方接盤——動作之快速、鏈條之完整，說明這根本不是臨時起意，而是可能已經謀劃了一段時間的交易。

但這筆交易要成立，有一個不能少的前提，是烏克蘭不能再炸俄羅斯煉油廠。自烏克蘭摸索出無人機戰術後，烏軍通過無人機深入俄羅斯境內作戰，轟炸俄煉油設施，給俄羅斯在國家經濟戰略與能源供應上造成巨大損失，使得俄羅斯的煉油與能源供應能力直線下降。

特朗普隨即警告烏克蘭，不得再襲擊俄羅斯的煉油設施。澤連斯基對此公開提出異議，認為允許俄羅斯出售石油產品「就是在投資戰爭」，他感到失望，甚至覺得「被背叛」。結果，特朗普非但沒有安撫烏克蘭，反而批評澤連斯基繼續批准襲擊俄煉油廠是「想給全世界製造麻煩」，並直接拋出一句：「我建議他們換一位能夠達成和平協議的領導人。」

訂單背後的政治驅動

很多人會問：美國製裁俄羅斯三年多，海運保險、影子船隊、價格上限、盟友體系層層加碼，怎麼突然就鬆口，甚至還要求烏克蘭不得襲擊俄煉油設施，在遭到質疑後還要趕澤連斯基下台？答案很簡單——美國國內的油價，已經燒到了特朗普的選情。

直接導火索是伊朗戰事。美以對伊朗開戰後，全球能源供應被打亂，美國國內柴油價格一路飆升。據美國汽車協會（AAA）數據，截至9月20日，美國全國平均柴油價格歷史上首次突破每加侖6.50美元；到10月上旬，較美伊開戰前累計上漲約70%。有研究測算，伊朗戰事已讓美國人為汽油和柴油額外多付了上千億美元，其中柴油一項的額外成本就高達約454.5億美元。

柴油不是小事。它是卡車、農機、輪船、建築工地的命脈，柴油一漲，物流、食品、建材全跟着漲，通脹預期立刻抬頭。要命的是11月就是美國中期選舉，柴油價格單周漲幅靠前的幾個州——德克薩斯、北卡羅來納、佐治亞——恰恰都是參議院關鍵搖擺州。肯塔基州參議員蘭德·保羅直接警告：油價若保持高位，「你們將會看到一場災難性的選舉」。

選票壓過了意識形態。於是特朗普放下「制裁俄羅斯」的政治正確，直接給普京打電話買油。烏克蘭炸掉的那些俄煉油廠，原本是基輔手裏為數不多的戰略籌碼。但在華盛頓眼裏，烏克蘭扔下的每一顆炸彈，都是在灼燒特朗普的選情。所以必須立刻「能源停火」，必須讓澤連斯基噤聲，必要時換個總統。

歐洲的代價

最具諷刺意味的是歐洲。俄烏衝突爆發後，歐洲緊跟美國對俄羅斯能源「脱鈎」。2022年，歐盟自俄羅斯進口的天然氣佔比約45%、石油約27%；到2025年，這兩個數字已驟降到約13%和3%。為了配合美國的制裁，歐洲甚至專門出台法案，要在2028年前徹底停止進口俄羅斯能源，還要制裁俄羅斯「影子船隊」。

結果來自俄羅斯管道的天然氣斷了，歐洲工業的能源成本直接飆升。接盤的是美國——2025年歐盟LNG進口總量增長25%，其中從美國進口的LNG暴增60%；如今歐洲進口的液化天然氣中，約58%來自美國，相當於其天然氣總消費量的四分之一。歐洲成了美國LNG最大的買家，超過一半的美國LNG出口流向了歐洲。

更關鍵的是價格。多方報道指出，美國賣給歐洲的LNG，價格比當年俄羅斯的管道氣高出約30%。歐洲的化工廠、化肥廠、玻璃廠，一邊承受着比歷史上貴出一大截的能源賬單，一邊還得繼續配合華盛頓制裁莫斯科。歐洲人節衣縮食、工廠減產、冬季削減取暖，替美國懲罰俄羅斯，而美國卻在俄羅斯煉油廠的煙囱底下，從容地談下了柴油訂單。

印度的憋屈

如果說歐洲是被「盟友」名義綁架，印度則是被美國直接以制裁威脅相逼。

此前，美國曾反覆向印度發出威脅：購買俄羅斯石油，會招致美方的懲罰性關稅。特朗普甚至簽署行政令，以印度「以直接或間接方式進口俄羅斯石油」為由，揚言要對印度輸美產品加徵額外關稅。新德里頂着壓力，一邊買折扣俄油，一邊還要應付華盛頓的咆哮。如今美國人自己買起俄羅斯柴油來。

印度人的憋屈實在難以平復。印度新德里電視台（NDTV）10月10日專門刊文，批評美國虛偽、在購買俄羅斯石油問題上搞雙重標準。文章直接質問：「為什麼美國購買俄羅斯燃料是可以接受的，而印度購買俄羅斯燃料就會受到經濟懲罰？」

這句話問得樸素，卻一針見血。印度買俄油，是「幫助俄羅斯戰時經濟」，必須用關稅打壓；美國自己買俄油，是「緩解本國通脹、保障能源安全」，「各方面合理合法」。同樣一桶柴油，過了大西洋，道德屬性就翻了個面。這不僅是雙重標準，更是赤裸裸的霸道。

美國的雙標

把這些事連起來看，邏輯其實非常清晰： 需要遏制俄羅斯的時候，制裁是「正義」，可以切斷俄對歐能源、制裁影子船隊、凍結儲備，連印度買油都要威脅加關稅；當制裁反過來傷到自己的時候，制裁就是「可以商量的」，特朗普一個電話打給普京，柴油30萬噸起步、300萬噸兜底，財政部當天鬆綁；當有人（比如烏克蘭澤連斯基）的行動妨礙這筆生意時，就總統位置都可以指手畫腳，被公開喊「換人」。

所以，美國這套制裁的標準是什麼？它從來不是「公平正義」，也不是「國際秩序」。它的標準只有一條：美國的利益在哪裏，標準就在哪裏。對美國自己有利，制裁可以一夜廢除；對別人有利而對美國不利，哪怕是買一桶折扣油，也要動用國內法長臂管轄。盟友要承擔代價，夥伴要接受威脅，而美國自己，則隨時可以和「侵略者」同席而坐談成交易。

說到底，這不是什麼「基於規則的秩序」，這是雙標和霸權，是以實力為基礎的道德虛偽。拜登時代的國務卿布林肯說過「不在餐桌上，就在菜單上」。拜登雖然已經成為歷史，但美國外交的基本價值從未消失。實力弱小者之於美國，哪怕是盟友，也不過是菜單上的菜，是可以被犧牲、被交易的籌碼。