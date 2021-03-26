美朝俄伊重歸緊張　拜登外交再受考驗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-26 18:00

隨着拜登年初登上美國總統之位，國際局勢又展現一番新景象。先有中美「2+2」阿拉斯加談判火藥味甚濃，後有美英聯同歐盟諸國就新疆問題向中方官員實施制裁，而與美方一直周旋的朝鮮、伊朗、俄羅斯等國亦頻頻有所動作。朝鮮日前便試射了新型戰術導彈，伊朗向阿拉伯海發射導彈並撃中一艘以色列貨輪，俄羅斯總統普京也公然向拜登叫陣要求與其同場辯論。

事實上自拜登上台以來，其在國際上諸多動作仍未刻劃出美國外交政策總體路向。儘管拜登上任前一直批評特朗普的對華政策，指大打貿易戰損害美國利益，不過上台之後卻未逆轉前朝強硬政策，又或者解除特朗普對中國貨物所徵關稅，使不少期望中美關係回暖的中方官員大感意外。雙方的這種期望與落差，導致阿拉斯加中美談判火花四濺，而日前拜登在記者會上更再次指摘習近平為獨裁者，並且稱美國不會被中國取代。

在中美關係難以解凍的同時，朝鮮半島局勢也有再度緊張之勢。特朗普任內在外交上的最重大舉措，自當是其與朝鮮領袖金正恩的兩度會面。儘管美朝雙方最終在棄核問題上不歡而散，但特朗普及金正恩始終建立了私人關係，朝方在一段時間內亦未有再度試射導彈，因此的確可說是令朝鮮半島局勢一度緩和。儘管如此，特朗普此舉卻受國內自由派大加鞭撻，指其與殺人如麻的獨裁者稱兄道弟，又稱不以棄核為前提的談判令美國被金正恩佔盡便宜，使得特朗普的對朝政策被踩得一文不值。

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最左方為美國家安全顧問沙利文、右二為美國務卿布林肯。相中最左方為中國國務委員兼外交部長王毅，左二為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（AP）

諷刺的是，金正恩在拜登上台後又重新試射導彈，華府除了嚴辭譴責外也無計可施，這讓朝鮮半島顯得有如重返奧巴馬時代美方束手無策的窘境。當時美方牽頭與中國、俄羅斯、日本、韓國四國與平壤展開六方會談多年毫無進展，而且華府亦極依賴北京從中斡旋迫使平壤政府談判。在中美交惡的當下，華府今次難以推動北京充當中間人的角色，再加上拜登政府一直尋求在氣候變化問題上與北京合作，而美方既然有求於北京，相信在全面圍堵中國上不無投鼠忌器之處。

特朗普時代的華府將氣候變化議題視如棄履，甚至單方面退出了《巴黎氣候協定》，此外又跳過六方會談框架直接與平壞接觸，這些都打破華府以往的傳統外交慣例。相比之下，拜登猛烈抨撃特朗普的單邊主義，矢言要將美國外交政策回復「正常」，然而其對平壤政權推倒前朝政策之餘卻又談不出甚麼新知灼見，還令朝鮮半島未來局勢穩定蒙上陰影。

另一邊廂，伊朗的導彈撃中以色列貨輪，恐怕亦會令到中東地區再次陷入緊張局勢，這將進一步考驗拜登政府對德黑蘭的外交手腕。過去四年，華府在鷹派國務卿蓬佩奧及國家安全顧問博爾頓主政下，對伊朗實行「極限施壓」策略和撃殺革命衛隊指揮官蘇萊曼尼等高壓政策，令波斯灣局勢處於驚濤駭浪，惟其結果卻仍未能夠壓倒德黑蘭政權。拜登曾對特朗普單方面退出《伊朗核協議》一事大肆批評，並且揚言一旦重返執政後將重新加入協議，可是美伊關係已經跌入冰點，伊方必定繼續倒向中俄；對於上台已屆兩個月的拜登，美方重投協議一事至今亦只聞樓梯響，能否重挽伊朗回到談判桌上實屬未知之數。

圖為3月24日美國國務卿布林肯在比利時布魯塞爾與北約成員國舉行外長會議後，出席記者會時發言。（AP）

華府前朝外交政策的最大突破自然非美俄關係莫屬。由於上屆美國總統大選俄羅斯情報組織干預的傳聞甚囂塵上，特朗普本人更被指與普京過從甚密，導致華盛頓彌漫着一片反俄情緒。拜登上台後也曾與普京公開抬槓，日前受訪便斥之為殺手，引起俄國輿論一片反彈，普京甚至公開挑戰要與拜登同台辯論。本來特朗普與普京關係相對較好，甚至一度有拉攏俄國制衡中國之構想，不過拜登上台後卻立即責罵普京，也令美俄趨回對抗。

美俄關係長期不佳，主要源於華盛頓政界根深柢固的冷戰思維和俄國近年干預美國大選的舊恨新仇，而且受俄國直接威脅的歐盟同樣樂於見到雙方關係緊張。國務卿布林肯早前訪歐時便重申華府對北約的承諾，維護歐盟在美國的核保護傘之下的安全，嘗試修補與歐洲盟友的關係，而歐洲各國亦禮尚往來，響應華府宣佈對中方官員實施的制裁，歐洲議會甚至威脅中止審議《中歐全面投資協定》。由此可見，為了換取歐洲聯美制中，拜登正在將前朝遠歐親俄的路徑推翻。

不過，拜登政府與普京的公開抬槓，其實也會迫使中俄加緊合作。在阿拉斯加談判後，俄國外長拉夫羅夫旋即訪京發表反美反歐宣言，稱中方為真正的志同道合者。然而與特朗普全面反中立場不同，拜登政府依然謀求與北京在氣候變化及朝鮮問題上合作，未來中美關係勢必影響各國連橫合縱之術，暫時看來拜登對朝鮮、伊朗、俄羅斯的立場仍然處於摸索階段，中俄朝伊一時友好是否如此鞏固、美英歐的西方聯盟是否牢不可破，這些問題恐怕都是言之過早。