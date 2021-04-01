酒店賓館改作過渡屋　僧多粥少難以應急

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-01 06:50

政府於2021年《施政報告》表示將資助非政府組織（NGO）租用酒店或賓館作過渡性房屋，讓輪候公屋三年或以上的市民申請入住，並讓市民租住至少兩年。計劃自4月1日起將開始接受報名，酒店或賓館屆時可在網站下載表格，專責小組在審查申請後，會再制訂名單讓非政府組織挑選適合的酒店或賓館作過渡性房屋，政府會為每個房間提供資助。

政府指計劃已獲得關愛基金通過9,500萬元撥款。以兩年期計算，政府為每間酒店或賓館房間提供的資助上限為13.35萬元，即每個月約5,500元，資助將用以支持NGO項目的整體營運開支，撥款可用作小型改善或添置共享設備，預計租用約800個合適房間，住戶最快上半年開始入伙。

酒店賓館申請 NGO選擇租用

計劃須首先由有興趣的酒店或賓館提交申請，而即使酒店／賓館有興趣被租用作過渡性房屋，亦需要與NGO成功配對才可，因此計劃能否成形，仍須視乎酒店／賓館以及NGO的各方反應。

可是對酒店業界而言，他們雖然受到疫情打擊，但因政府計劃要求租住期至少須為兩年，如旅遊界功能組別議員姚思榮在立法會上指出，有業界便擔心租用時間太長，屆時旅遊業或已復蘇，因此或對計劃抱「觀望」態度。再者，即使酒店／賓館願意申請，能否成事仍須視乎NGO，政府的如意算盤或許未能打響。

記者巡視油尖旺多幢舊樓，不少被改作劏房，門外擺放雜物。（鄧栢良攝）

市民無家苦等多年 過渡房屋須採主動

根據周三（31日）劏房租務管制研究工作小組公布的統計數字，本港劏房約100,943間，超過22.6萬人居住，大約一半單位僅約123平方呎。因應本港酒店入住率因應疫情而大跌之際，讓飽受房屋問題困擾的市民住進空置房間，相信能一解燃眉之急。不過計劃既依賴NGO認投酒店或賓館營運，而以關愛基金撥出的9,500萬元也只能提供數百單位，不論是對比逾25萬的公屋輪候人數或是劏房居住人口，均顯得杯水車薪。加上工廈內無法估算的劏房住戶數字，若政府仍採被動態度等待酒店與NGO協商，受房屋問題困擾的市民只怕連燃眉之急也無法解決。

香港政府不能依賴NGO參與認投解決本港住屋問題，即使今次只是先導計劃，政府仍應身先士卒參與營運，甚至在本港供應可消化需求之前，應增撥更多資源至過渡性房屋的改建項目上。在疫情之前酒店、賓館本已用作居住用途，加上部分地點本來已有足夠的交通及社區配套，政府確實可以以此作為過渡性房屋政策的切入點，隨之在工廈的活化改建上，再加快步伐安置公屋輪候人士，盡快在合適選址上推出工廈重建房屋程序。

三無大廈的走火通道阻塞，亦是劏房戶的另一走火安全擔憂。(資料圖片)

不論是租用酒店或是工廈改建，都是為水深火熱的市民提供臨時解決方案，為政府提供時間，盡快在房屋供應上追趕需求。政府必須牢記過渡房屋只作臨時、應急之用，收地建屋的步伐絕不能減慢下來。劏房問題困擾本港多年，香港政府也是時候還給市民一個真正的「家」。