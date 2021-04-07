撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-07 14:00

政制及內地事務局長曾國衞上周六（3日）在電台節目表示，正考慮現時法例是否足夠處理投白票的行為，本地修例時若有需要會適當地作調整。律政司司長鄭若驊在電視台節目被問及投白票是否操縱選舉時，亦指出會研究是否進一步規管，並謂「如果令一個選舉不能進行，我們不應這樣做，因為投票是公民責任」。

政府誠然應該鼓勵市民踴躍投票，履行公民責任。但那應該是積極的推動，例如透過宣傳及教育，讓選民明白投票的重要性。規管白票則是消極的，本質上只能禁止選民的某些行為，並不能推動市民投票。

白票無大礙 政府應開放

再者，白票的多少並不影響選舉結果，即使十萬張選票中高達五萬張白票或廢票，亦不會影響其餘有效選票及其達出之選舉結果，又何須禁止之？身兼基本法委員會委員的立法會議員梁美芬便表示，投白票或呼籲投白票也只是個人自由，若非為了破壞選舉，她認為未必有需要特別立例處理。其實市民若投白票，性質上只是對候選人不滿的意見表達，並非什麼大不了的事情。倘若他們選擇如此一抒己見，政府也應該有胸襟接受。

但換個角度看，一些人投白票或呼籲別人投白票，又何嘗不是消極的行為？投白票不能夠改變選舉結果，也不能為投票者帶來什麼好處。選舉仍然會如期進行及產生結果，若干名候選人仍然會當選。市民若想實踐民主的一票，他們更應該做的是找出合適的代議士，在合法的框架下參加選舉，將聲音帶進議會。

政局新常態 不能只消極

對於民主派政黨而言，白票與否更加是偽命題。政黨若然放棄議會陣地，杯葛選舉，那他們為何仍然要以政黨的形式存在？他們將會如一些壓力團體和民間組織，推動一些社會工作，而失去了在議會中影響政府政策的重要功能。這又是不是民主派所樂見的事？

民主黨前主席劉慧卿周二（6日）於電台節目表示，如果選舉制度修改後民主成分不增加，她認為民主派都要考慮不參選。另外，她亦表示投票率驟減可能顯出新制認受性不足，相信香港人有智慧自行判斷是否投票。這說法不但消極，未能說明民主派何去何從，對於香港整體的未來發展亦毫無幫助。

政府收緊法例，是消極地應對反修例運動所突顯的社會聲音；民主派杯葛冷待，則是消極地面對《港區國安法》及選舉改制後的政局新常態。如此雙重消極，無助香港走出困局。大破後需要大立，各界應積極面對挑戰，重建政治互信，讓香港不但走下去，而且走得更高更遠。