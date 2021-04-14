日本現第四波疫情　疫苗接種率為關鍵

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-14 06:40

世界各地陸續接種新冠疫苗，疫情似乎看到隧道終點，不少港人都關心什麼時候能與內地或其他地區恢復往來。尤其是不少市民熱愛日本，而東京奧運亦快將舉行，故此很多人都正在留意什麼時候能通關到日本旅行。不過，近月來日本卻一反其他地區的趨勢，疫情愈發嚴重，東京與大阪兩大城市每日確診各接近千人。

日本確診數字在今年1月初進入高峰，最多創下一天7,000多確診的紀錄。這主要是與冬季來臨有關，也與歐美等先進地區的趨勢相符。為了抗擊疫情，日本政府在1月陸續於包括首都東京及大阪等數個行政區域發布緊急事態宣言。到了3月時疫情開始受控，全國七天平均確診數控制於千宗以內。疫情略為受控後，日本政府決定在3月21日解除多個地區的緊急事態。然而不久後確診數字又再回升，七天平均確診數突破3,000。雖然整體數字不及1月時高，但大阪及鄰近的兵庫縣疫情卻非常嚴重。首相菅義偉周一（12日）在出席眾議會會議時更承認，大阪疫情的情況比起1月發布緊急事態宣言時更為嚴重。

日本疫情反覆，專家普遍歸咎於緊急事態解禁太早。的確，從公共衛生的角度而言，保持緊急狀態有助於控制疫情。不過美國和英國也在未完全根絕疫情傳播時便解禁重啟經濟，但此後疫情的趨勢卻與日本不一樣，而是陸續受控。

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長者接種首日僅千人

美、英等地區疫情有緩和跡象，主要是在去年至今年初的感染人數實在太多。以美國為例，累計確診數字就已經達三千多萬宗，佔其人口十分之一。這還只是有做檢測的官方數字，實際數字將比這個更高。由於疫情先前實在太嚴重，很多人已經感染過，雖然有一定機會再感染，但這些例子不多。再加上美國疫苗接種計劃推行比較快，政府採購大量疫苗之外也努力宣傳，例如總統拜登表示不打疫苗是不愛國的表現。由於感染人數本身眾多，加上又有不少人已接種疫苗，群體免疫相信已開始形成，因此疫情趨勢向好。而且，美國確診的趨勢雖然有所下降，但七天平均確診數仍然將近70,000宗，即使以人口比例調整，仍然是日本的好幾倍。

相對而言，日本先前疫情似乎沒有美國嚴重，獲得抗體的人口並不足夠。而另一方面，日本疫苗接種的推行也慢人一步。日本雖然早於2月中已開始接種疫苗，但計劃極之緩慢。日媒共同社周二（13日）引述統計指日本接種疫苗的人口至今只有0.87%，遠低於先進地區如美國（35.03%），只與非洲地區相近。周一日本又推行計劃為65歲以上長者接種疫苗，其人數約為3,600萬佔總人口三份之一，但首日只接種1,100人。以此速度下去，即使要每人接種一劑也要90年。其實，這個現象不單發生在日本。亞洲地區不少國家去年控制疫情都比歐美較好，但今年以來，在接種疫苗的速度上卻遠遠落後於歐美先進地區，致使疫情反覆。

由於必須與病毒共存，接種疫苗的速度將成為下階段控制疫情的關鍵。回到香港，雖然情況比日本要好，但卻仍遠不及先進地區。至本周一為止，全港接種一劑疫苗約有60萬人，接種兩劑的約有28萬人，至少接種一劑的總共為約88萬人，佔全港約11.7%的人口。如要更好的控制疫情、重啟經濟，政府必須更努力推廣疫苗接種計劃。