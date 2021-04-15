疫苗接種安排要更清晰透明

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-15 18:20

公務員事務局局長聶德權周四（15日）宣布，復必泰疫苗接種將放寬至16歲或以上，科興則放寬至18歲或以上，惟社區疫苗接種中心將運作至9月底，有意接種復必泰疫苗首針的市民最遲須於8月底預約。

復必泰疫苗來港後保存期限約有三到四個月，聶德權表示希望市民盡早預約接種，以免疫苗報廢，或後期出現一窩蜂接種的情況。

疫苗接種較到貨速度慢？

根據政府此前公布，2月27日、3月7日、4月2日及13日分別有約58.5萬劑、75.8萬劑、30萬劑及30萬劑復必泰疫苗抵港，合計接近194.3萬劑。但因首兩批次出現藥瓶封蓋包裝瑕疵需要停用，所以本港自4月5日後恢復接種的僅有後兩批次的約60萬劑。以三至四個月保存期計算的話，這些疫苗應在5月至8月之間陸續到期。

截至周三（4月14日）公布的數字，本港約27.3萬名市民接種了第一劑復必泰疫苗，約14.1萬人接種了兩劑復必泰。換言之，目前已接種的疫苗劑量僅為41.4萬。

聶德權周三表示，已為社區接種中心的營運定下結束時間，亦即9月底，然後倒推指尚有五個月時間讓市民接種。但若然接種速度緩慢以至未能消化疫苗的話，政府會否與供應商磋商延遲復必泰抵港日期？聶德權僅表示餘下復必泰疫苗將在「未來幾個月」來港。由於香港與復必泰廠方訂購的總量為750萬劑，故此另外應尚有約550萬劑疫苗未付運到港，為數確實不少，當局是否已有方案，要求廠方的付運安排配合本港接種速度？這點需要官員說明。

9月後安排如何？

另外，聶德權提到各社區疫苗中心只會運作至9月底，往後則由醫管局門診及參與疫苗計劃的私家醫生繼續為市民安排接種科興疫苗，這是否意味在9月以後，市民不能再接種復必泰疫苗？又或者若然9月之後尚有復必泰疫苗存貨並未到期，而上述場所亦未必有充足設施安排保存及接種復必泰疫苗，那麼市民屆時能往何處接受相關注射？當局又會否考慮延長疫苗中心運作及申請接種復必泰疫苗的時間避免造成浪費？現階段港府對這些問題都未能向公眾給出清楚答案。

最後，包裝出現問題的兩個批次復必泰疫苗是在2月到3月間來港，而政府已經決定在收到廠方最終調查報告前將它們繼續封存，然而根據3月24日即暫停接種相關批次當天的資料，其時尚未接種的復必泰疫苗最高數量或高達120萬劑。考慮到當局近日曾經表示「預備稍後按藥廠建議適當處理有關批次，包括不再接種有關批次的復必泰疫苗」，若然要棄用、銷毀相關批次的復必泰疫苗，政府應該向公眾交代會否要求廠方補交同等劑量的疫苗，甚至提供補償。