烏克蘭和平幾近破局　政治博弈須明白對方思維

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-20 06:30

烏克蘭危機緩和數年後，其與俄羅斯的對峙關係近月再度升溫。面對俄羅斯先後在邊境增兵和封鎖刻赤海峽（Kerch Strait），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）欲借北約之力向普京施壓，力求避免戰爭再次爆發。惟此亦會犯了俄國劃下的紅線，或令情勢弄巧成拙。

烏克蘭危機發生於2013年年底。時任親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）因拒絕與歐盟簽署自由貿易協定，引發大規模民眾示威。雖然亞努科維奇曾以暴力鎮壓示威者，但最後仍被推翻政權，慌忙避走俄國。然而，視烏克蘭為勢力範圍的普京並沒有作壁上觀，反而扶植親俄武裝民兵，並先後支持在克里米亞和烏克蘭東部舉行公投，試圖將兩地從母國分裂出來，並拼入俄羅斯聯邦。事件最終變成為內戰，即使兩國及後曾簽定停火協議，但和平多年來依舊脆弱。

北約議程好比家門駐軍

據基輔聲稱，自本年3月中旬以來，俄羅斯在其邊境已進行至少三次軍演，並將駐兵數目增至4萬人，相當與吞併克里米亞時的數目。此外，莫斯科上周還以軍事演習之名，禁止其他國家船隻通過刻赤海峽，這亦被基輔視為侵犯其主權的挑釁。然而俄羅斯則視所有行動為防禦性質，不但非會對烏克蘭構成軍事威脅，反而僅是回應北約的軍演威脅。

縱然澤連斯基力求避免兵戎相見，欲聯合北約之力平衡局勢，但在莫斯科眼中，這是不能妥協的紅線。過去數周烏克蘭官員不但已先後接觸美國、德國、法國和土耳其領袖，以尋求北約的軍事支持，而烏克蘭駐德大使更稱，如不能加入北約則要考慮核地位。然而對俄國來說，澤連斯基重提北約議程的威脅，好比直接邀請敵對勢力到家門前駐軍。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg，右）4月13日在比利時布魯塞爾與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，討論俄羅斯軍隊在烏克蘭東部邊境地區附近部署的問題。（Reuters）

芬蘭化或可帶來和平

若將歷史的時間軸拉長，烏克蘭危機其實是北約與俄國大博弈的延續。上世紀末柏林圍牆倒下、蘇聯解體後，西方多國領導人雖然向戈爾巴喬夫保證，北約不會乘人之危伸進原屬華沙公約的前衛星國，但這口頭協議不久後就因克林頓入主白宮後而被推翻——先有波蘭和匈牙利於1999年加入北約，後有如保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等中東歐七國於2004年走上相同步伐，圍堵俄國的軍事陣線漸見成形。這不但可以解釋為何烏克蘭的親西方舉動會惹怒俄國，同時也可說明摩爾多瓦和格魯吉亞當下領土，為何早年會遭親俄武裝分子肢解的原因。

烏克蘭雖然有權自由選擇國家的方向，但除非澤連斯基願意不計成本代價加入北約，否則他也要兼顧現實政治的掣肘，才能做到狹處逢生，而烏克蘭亦非史上首個需要取捨的國家。1939年蘇聯和納粹德國簽定互不侵犯條約後，蘇聯對芬蘭發起「冬季戰爭」，雖然芬蘭人押上性命保護家園，但奈何實力懸殊無法取勝，最終更被迫割讓領土。二次大戰後，芬蘭夾在兩大陣營之間，由於其地理位置偏遠，難以得到西方陣營保護，故在主權及領土完整的大前提下，芬蘭選擇了中立國的外交路線，一方面既不加入北約，另一方面亦設法避免開罪蘇聯，但最終亦可在狹路中成為發達國家。儘管這種外交路線往往會被批為「投降派」，但若然澤連斯基未有能力和意願跟普京豪賭一次，芬蘭化或許是和平發展的出路。