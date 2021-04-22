歐超聯閃電崩潰　豪門班主與球迷的距離

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-22 17:00

震動體壇的歐洲超級聯賽大計公佈不及三日，竟而迅速難產。經歷連續多日國際足協、歐洲足協、各國領袖、知名教練及球星，甚至有大批球迷上街抗議其精英主義及缺乏競爭下，原本計劃參加歐超聯的六隊英超球隊曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴、熱刺相繼宣佈退出計劃。本來12隊創始成員走剩一半後，歐超聯亦隨即發表聲明，向公眾稱會重新審視如何重塑計劃，並宣佈停止運作，歷時三日的鬧劇到此慌忙結束。

事實上歐超聯的計劃早不是新鮮事。自二戰後歐洲足球運動全面復興，西歐諸國亦衍生歐洲一體化的理念，一個歐洲球會盃賽的構想自然應運而生。1955年歐洲聯賽冠軍盃成立，邀請歐洲各地頂級聯賽冠軍隊伍參加。然而直至八、九十年代的歐聯仍只得少數球會有資格參與，因而一直為不少球壇中人不滿。當年AC米蘭班主貝盧斯科尼便一度威脅另起爐灶組織歐超聯，最終迫使歐洲足協將聯賽冠軍盃及盃賽冠軍盃合併並擴軍，演變為今日為人所知的歐聯。

+ 5 + 5 + 5

錢字掛帥 利之所在

雖然擔任歐超聯主席的皇家馬德里主席佩雷斯稱疫情如何打撃球會的收入，又稱年輕人不再對足球有興趣，要另立高娛樂度的球賽將之挽回，亦難以掩飾此項大型計劃背後的最終目的——錢。由歐洲各大豪門自組一個聯賽互相對壘，可觀性自然比在本地聯賽與下游球隊或在歐洲盃賽中與不知名球隊作賽更加吸引眼球，當中可累積的轉播費更是難以估量。事實上自2013年起，美國商人便牽頭在休季期間於美加舉行國際冠軍盃友誼賽，叫好又叫座。

剛巧歐超聯的三名副主席分別為英超三大豪門曼聯、利物浦、阿仙奴的班主格拉沙家族、約翰亨利、克倫克，三人皆為美國商人，事前更邀得美國投行摩根大通斥50億美元財政支持。要知道「細摩」絕不做蝕本生意，其如此疏爽的反應便知道歐超聯的利之所在。而歐超聯以12大豪門球會為連鎖品牌，以類似美國聯業籃球賽（NBA）、美國職業棒球賽（MLB）、國家美式足球聯盟（NFL）的方式營運，亦勢將令此批球會免受足協的監管，並可長期保持收入增長。

然而歐超聯此封閉的聯賽形式，與歐洲本地聯賽各級球隊的升降班的傳統南轅北轍，亦惹來球迷壟斷及不公的指控。儘管佩雷斯向公眾解話，歐超聯最終會引入升降班制度，但始終難以釋除公眾疑慮。當各大豪門轉往歐超聯作賽，其在本地聯賽與中下游球隊作賽的吸引力自然大減，最終只會有損各地聯賽的收視，亦會令致其聯賽荒廢而直接影響其國家足球的健康。而一旦收視急跌中下游球隊收入大減，亦只會令足壇強者愈強，弱者愈弱的情況加劇。

+ 2 + 2 + 2

體育商業化 球會貧富懸殊

而足球之所以成為瘋魔全球數十億人激盪人心的運動，正正在於如已故的資深體育新聞主播伍晃榮所言——「波係圓嘅」——窮途未必末路，絕處也可以逢生。以弱勝強、以少勝多的故事，往往是足球史上千古傳頌的故事。一旦足球掌控在少數豪門商賈手中，只以此作為生財工具，最終只會扼殺足球的生命。正是因為近數十年足球急速商業化，眾多球會為發掘新秀球探遍佈南美洲，令極多球員從小受一套系統化的訓練方式，昔日森巴足球的球味今人不再復見。

不同於西甲長期由皇馬及巴塞兩大班霸壟斷，迫使皇馬主席佩雷斯向外尋求競爭繼續發展其品牌，英超實力較為平均，爭標隊伍至少有六隊之多，加之李斯特城等有力爭標的小球會，亦令其娛樂性相對較高。加上英超依然為全球最多人看的足球聯賽，六大豪門最終決定不蹚此渾水，順應民意退出歐超聯亦屬正常。既然創始成員已走剩一半，佩雷斯巧婦亦難為無米炊。然而此場鬧劇亦足以一再反映體育商業化、球會間貧富懸殊、歐洲發展不平衡等問題。