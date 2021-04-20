足球分離主義助長貧富懸殊

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-20 19:26

英超、意甲和西甲足球聯賽的12支勁旅周日（18日）宣布加入新設的「歐洲超級聯賽」（European Super League），為世界球壇投下震撼彈。新賽事雖然得到幾支有名球隊的參與和支持，但一眾球壇名宿、球會、歐洲足協、國際足協以至國家領袖都齊聲反對。這個「歐洲超級聯賽」提案或會提升部分賽事的可觀度，但它也很大機會讓足球發展格局更見失衡，使至競技精神淪為金錢足球的附庸。

西甲主席泰巴斯不滿曼城及PSG這種「無限金錢」的球隊，他還反對傳歐洲豪門計劃組建的歐洲超級聯賽。（Getty Images）

12支歐洲足球豪門早前宣布成立「歐洲超級聯賽」。主辦方強調各支球隊雖然要在周中出戰「歐超聯」，但仍不會放棄原先參與的本土聯賽。「歐超聯」預計賽事將會有15支「始創球會」，另加上五支每個賽季取得參賽資格的球隊，而這20支球隊將會分成兩組，進行客場制雙循環比賽，出線球隊隨後會有兩回合淘汰賽制，以爭取歐洲足球王者的寶座。

不過，各國球壇對「歐洲超級聯賽」的負面聲音卻是充耳不絕。歐洲足協和國際足協為阻止比賽成事，已放風表明會採取法律行動，禁止相關球員參加世界盃和歐國盃等國際賽事，而荷甲阿積士、西甲西維爾和葡超波圖等歐洲勁旅，亦已表明不會參與「歐超聯」。除此之外，各國的本地足總亦多表反對，連英揆約翰遜和法國總統馬克龍都分別表明反對立場，前者指新計劃將「對足球造成極大破壞，並支持當局採取行動」，後者亦稱「要保護聯賽的完整性」。

關於這12支豪門設立「歐洲超級聯賽」的立場和動機，從皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）的言論可見一斑。這位「歐超聯」主席接受訪問時指出，疫症大流行造成的財務損失，是與其他列強合作的主因之一，故英格蘭、西班牙和意大利的勁旅才會因此聚首一堂，「建立一個超級聯賽，而非在周三參加歐洲冠軍聯賽來減輕損失。」但這句話也直接否定了現時歐洲足總的改革大計。

從球會營運角度來看，新聯賽的收入無疑是比現時歐聯為高。據《紐約時報》的報道估算，始創隊伍可獲得合共35億歐元的財政收入，並市傳已得到華爾街大行摩根大通（JP Morgan）斥資40億歐元支持，這個收入將比現時歐洲冠軍聯賽、歐洲聯賽（亦稱「歐霸」）和歐洲超級盃三者的電視轉播收入32億歐元為高。再者，由於參賽隊伍較現時的跨國聯賽更少、更菁英化，其所分配到的轉播收入估計亦會水漲船高。

球迷除了對阿仙奴和熱刺成為「列強」抱有疑問外，新聯賽亦不見有利球壇均衡發展。若然來季一眾列強另起爐灶，其席位將由李斯特城、西維爾、羅馬等國內「二線」球隊頂上，這不但會抽走原有比賽的觀眾群，亦間接令原有比賽的轉播收益減少，而收入減少又會令這些球隊無法將資金再投放到人才培訓，造就出強者愈強、弱者愈弱的惡性循環。

足球比賽能成為世界語言，不單是球員的競技精神引人入勝，更重要是賽場往往能出現「大衛戰勝哥利亞」的奇蹟，而這種不可預測性雖然有幸運成分，但亦是以「蔗渣嘅價錢，踢出燒鵝嘅味道」的勵志故事，它們全部都是金錢足球買不到的東西。