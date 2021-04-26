印度驚現疫情海嘯　既是天災也為人禍

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-26 16:34

西方發達國家以風火雷電之勢為國民接種疫苗，各國疫情出現減退社交距離開始放寬，人們開始回復正常生活，而政府亦着手計劃恢復通關、設立「旅遊氣泡」。此時印度確診數字卻不跌反升，近日更接連數日每日錄得單日新增30萬宗確診的驚人數字，周日（25日）更錄得單日349,691宗新增確診個案，再度打破疫情爆發一年多以來的全球單日最多確診紀錄。由於印度疫情以幾何級數攀升，全國醫療系統超出負荷，氧氣供應嚴重不足，多間醫院拒收病人，大量病人失教至死，屍體眾多亦出現焚化爐飽和現象，去年初武漢、意大利的恐怖景象，竟在一年後的印度重演。

印度疫情從去年9月中第一波疫情高峰的每日逾9.3萬宗確診，曾一度減退至2月中的每日新增一萬宗確診，一周的死亡個案更曾一度回落至100宗。當時印度全國彌漫着一股勝利氣氛，總理莫迪在世界經濟論壇上宣示印度已經一掃外界的預期，完全擊潰新冠病毒，其所屬人民黨更大讚莫迪有能、敏感、負責任、有遠見的領導。印度衞生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）3月初更稱印度已到達抗疫戰的終極階段，又開始陸續向外國輸出疫苗及氧氣。不少專家又為當地抗疫成功提出不少理論，指印度人口普遍年輕、印度人本身有較強抗體、鄉村人口較多令疫症傳播不容易，普通皆認為最困難的時刻已過。

+ 33 + 33 + 33

疫情反彈僅在一念之間

而印度國民亦開始對防疫有所鬆懈，大型婚宴重新出現，口罩及社交距離措施卻再不復見。國內五大邦更舉辦歷時超過一個月的邦議會選舉，當中牽涉1.86億選民，大大小小過千選舉集會。而3月中兩場國際板球賽的英印大戰亦吸引逾13萬球迷入場觀看，絕大部份人更加沒戴口罩。正當4月中印度疫情急速回升，每日已錄得逾18.4萬宗確診時，人民黨執政的北阿坎德邦政府仍拒絕提早結束於聖城哈里德瓦舉行的大壺節盛會，逾280萬教民更公然無視防疫禁令於神聖沐浴日湧入恆河。此後印度的疫情每日急速攀升屢破紀錄，根據研究顯示若疫情再不受控，到6月時將有每日將會有2,300人染疫亡。

事實上在2月中當地媒體已經報道，在馬哈拉施特拉邦某地區出現確診數字急升七倍之多的迹象，更有地方甚至出現全家染疫的病例，令人提出當地可能出現病毒變異的情形，然而一開始卻遭官方否認。結果後來在印度本土變種病毒B.1.617及英國變種病毒B.1.1.7雙重夾撃下，印度第二波疫情突然大爆發。雙重變種病毒雖只佔印度全國個案大約10%，但在馬哈拉施特拉邦卻已佔上30%個案。官方低估甚至否認變種病毒的出現及危險，正正導致疫情一發不可收拾的元兇。為此印度亦不得不停止向外出口疫苗，反而准許外國入口，而各國政府亦施以援手，主動提供氧氣等抗疫物資助印度渡過難關。

印度出現「疫情海嘯」的現象，除了因其病毒本身突然變種的三分天災之外，政府由上而下的集體傲慢以及官僚風氣亦算得上是七分人禍。從莫迪政府過早宣佈抗疫勝利，到人民黨要刻意製造莫迪的強人民粹領袖形象，又欲向國際社會顯示印度的成功。加上國內普遍高漲的民族主義愛國情緒，數者互相加乘皆令全國上下被勝利沖昏頭腦，對疫情掉以輕心，漸漸疏於執行防疫措施，致令病毒有反撲機會。而印度的疫情失控的事例亦告誡各國政府，切勿疏於防範或過於自滿，過早判定疫情已經完全受控，否則疫情反彈將只在於一念之間。至於全球疫情距離完全結束的一日，恐怕尚有一段極為漫長的時間。