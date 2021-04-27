美國不是「種族滅絕」的判官

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-27 17:15

上周六（4月24日）是奧斯曼帝國對亞美尼亞種群進行大屠殺106周年，美國總統拜登在紀念時提到，當時奧斯曼帝國對亞美尼亞族造成種族滅絕。大屠殺一事雖然已廣為歷史家所確認，但過去美國因擔心影響其與同為北約成員的土耳其的關係，一直避免稱之為「種族滅絕」，拜登這次是首位在任美國總統，也是繼2019年眾議院通過決議後再有政府高層公開定性屠殺亞美尼亞人為種族滅絕。此舉毫不意外地引起土耳其的反對，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）要求美國迅速撤回有關言論。不過，美國這次政治操作其實有可能是「項莊舞劍，意在沛公」，真正想針對的是中國。

有分析指出，美國突然將奧斯曼帝國屠殺亞美尼亞族定性為族種滅絕，反映了美國近年與土耳其的關係變化。埃爾多安掌權以來，不少政策也受西方質疑，包括放棄土耳其世俗化的立國理念而推廣伊斯蘭化，更以伊斯蘭世界的領袖自居。2016年鎮壓兵變之後開始清除異見人士。到了2017年發動公投改制為總統制，公投首先被質疑對反對者打壓尉於不民主，而且過度擴張總統權力，被質疑為獨裁。再加上近來土耳其與俄羅斯的關係非常曖昧，包括從俄羅斯購買武器等，都令美國對土耳其愈發不信任。

圖為4月24日，位於美國加州蒙提貝羅的亞美尼亞屠殺紀念碑。有在美國居住的亞美尼亞人前往紀念。（Reuters）

權威學者：美國涉疆指控不公

美國與土耳其的關係轉差無疑令美國對雙邊關係的重視程度下降，但美國作出這番操作並沒有具體的利益，為何故意挑起爭議，仍為疑問。大屠殺一事已經是一個世紀前的歷史，是否將其定義為種族滅絕本應是歷史學界的討論課題，對現實政治沒有太大意義。美國也不會因為一個多世紀前一個已經亡國的政權而對土耳其進行任何懲罰。拜登此舉一方面滿足了國內亞族人的聲音，另一方面也可能是想通過為歷史翻案，營造自己「大公無私」的印象，繼而合理化其對中國在新疆進行族種滅絕的指控。

美國在多個場合指控中國在新疆對維吾爾族人進行種族滅絕，不單以此為由對中國進行制裁，更向盟友施壓要求他們共同行動就此向中國施壓。但美國雖然作出了種族滅絕這般重大的指控，卻一直欠缺關鍵而且實質有力的證據。不單中國反擊稱美國以謊言行騙，就連西方一些學者也認為美國缺乏憑證，做法草率。

例如上周二（20日），美國著名發展經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）及專門研究種族滅絕的國際法學者William Schabas聯名在《評論彙編》刊文〈新疆種族滅絕指控是不公允的〉。文章提到種族滅絕是相當嚴重的指控，但美國政府對中國作出定性時卻提不出任何有效的證據。將新疆定義為種族滅絕的上任國務卿蓬佩奧曾公開表示中情局會以撒謊達到目的。「種族滅絕」在聯合國有清晰定義，就連國務院內部的專業法律人員也認為沒有足夠的證據定性中國在新疆進行族種滅絕。有證據說明的是，中國在新疆進行的是反恐活動，這可能會限制了部分人的自由。若然如此，這就好像美國在2001年後對伊拉克、阿富汗進行反恐戰爭般，那麼美國又有何資格批評？

美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）經常公開批評美國外交政策。

薩克斯除了這篇文章外，也活躍於評論美國政府的政策，一直以批評美國政府雙重標準見稱。他早前接受BBC訪問有關於中美在氣候合作時，主持人提到新疆「種族滅絕」問題時，他亦忍不住反擊主持人指中國在新疆所做之事美國也有做，BBC配合「種族滅絕」一說是帶有錯誤的前設。

誠而，美國現時對中國的各項指控不是欠缺證據便是雙重標準，中國近年也開始著力於反擊美國的理論弱點。有些人意見開始指出，美國這些不顧事實的政治操作長遠而言將影響到自己的誠信與地位。在奧斯曼帝國屠殺亞美尼亞族一事上充當判官並不會令美國顯得更公正。正如薩克斯所指出，如果美國堅信中國在新疆的確進行種族滅絕，就不能任憑一己之好，必須通過聯合國發起調查，或是拿出可信的證據出來。