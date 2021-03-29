新疆棉中西各執一詞　聯合國考察可助破局

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-29 17:39

近來，美國和歐洲國家以新疆存在「強迫勞動」為由攻擊中國，並施以制裁。美國拜登政府延續上屆政府的講法，將新疆問題定義為「種族滅絕」，除了已公布對中國多名相關官員制裁之外，兩黨最近在國會內再次推動新法案，容許美國禁止未能證明並非使用「強迫勞動」來自新疆的貨物，加強美國制裁侵犯穆斯林的中國官員的能力。而歐盟上周亦對個別新疆官員作出制裁，為自六四事件以來首次對華制裁，並得到英國和加拿大加入制裁行列。

對於西方就新疆問題的制裁，中國予以強硬回應，宣布反制裁歐盟、英、加人員。此外，外資服裝企業H&M以往一則停用新疆綿花的舊聞在內地被「翻炒」而遭內地民眾抵制，引發服裝品牌得在是否使用新疆綿花的問題上在中美之間靠邊站。可以說，新疆已經成為中美角力最新的戰場。

內地「新疆棉風波」持續發酵，多個曾聲明停用新疆棉的國際品牌，包括H&M被內地網民呼籲抵制，有關品牌陸續為事件再表態。（資料圖片）

新疆政府周一（29日）表示，歐美服裝品牌制裁新疆棉紡織行業，是在搞亂新疆，也是將經濟行為政治化，並指出中國不再遭受西方列強霸權霸凌。顯然，中國追求與西方平起平坐的「平視外交」，對它認為不合理的指控不再沉默。不過除了強硬回應之外，中國當下應對新疆問題的方法，其實還有更多。

本月中，中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加舉行的中美高層對話開首發言時強調中國所遵循的是以聯合國為核心的國際體系，是以國際法為基礎的國際秩序，而非一小撮國家所鼓吹以規則為基礎的國際秩序。這無疑是中國對美國國際秩序觀一個強而有力的回擊。而也正如這番話所指，中國應該善用聯合國的體制，去為自己在新疆問題取得更大的主動權。

楊潔篪重申，新疆、香港和台灣都是中國領土不可分割的一部分，中國堅決反對美國干涉中國內政。美國應該處理好自己的事情，中國也應該處理好自己的事情。（AP）

現時西方國家普遍指外界無法得知新疆的實際情況，一方面是他們沒有證據，但也提供了灰色地帶讓他們可以藉此攻擊中國。新疆政府周一便表示當地是開放地區，非常歡迎記者採訪。但除此之外，中國更可以與聯合國聯手組織考察隊，讓外界能對新疆的現況有一個客觀的了解。當然，正如世衛組織之前在武漢的考察團一樣，這樣做雖然未必能代表中國完全不存在問題，也未必能消除對華鷹派的偏見，不過卻收到不少正面效果。例如，美國政界在世衛考察後，也停止了以病毒為武漢病毒實驗室泄流攻擊中國。對於「族種滅絕」、「強迫勞動」等嚴重指控，中國應該公開地以事實回擊。即使未必能說服所有人，但在外交上卻可示範中國如何尊重以聯合國為中心秩序觀。

其實，中國外交體系一直以來也指中國歡迎不帶有偏見，並不以有罪假定為前設的考察。剛好，路透社上周末報道指，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）正就新疆維吾爾人問題作調查與中國談判。中國應該借此機會達成一個合理的方案，這樣才是中國當下對新疆問題最好隹的回應。