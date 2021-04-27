觀塘噴泉造價半億　白象工程需要正視

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-27 17:34

觀塘新建成的海濱音樂噴泉造價高達5,000萬，不少市民批評過貴，而且貨不對辦。然而，有網絡KOL穿戴浴帽和短褲在噴泉「沖涼」，顯然也是不恰當的行為。噴泉其後疑因受梘液影響而暫停開放。這次事件令圍繞海濱音樂噴泉的各種爭議再度升溫，政府及社會同應有所反思。

政府在2013年提出18區各預留1億元，推行社區重點項目計劃。當中觀塘區提出兼顧「改善民生」和「推動地區經濟發展」觀塘崇仁街升降機塔和預計5000萬元的觀塘海濱興建音樂噴泉，打造該處為東九龍地標。

康文署不點名批評《100毛》藝人「東方昇」今日（24日）在音樂噴泉嬉水區內嬉水時使用梘液，認為會影響其他使用設施的市民。（《100毛》fb截圖）

昂貴而不惠民

但觀塘海濱噴泉工程自提出以來便爭議不斷，建成後的質量更遭質疑。這座造價逾5,000萬的音樂噴泉於上周四（22日）僅開放一天後，便在翌日下午被發現嬉水區有地磚輕微移位，其後更有兩個出水口無法噴水。半億造價但如此質量，有些人便質疑工程報價是否合理。有網民聲稱向內地淘寶問價，廠家報價都只是數十萬元。這樣的問價當然不能作準，但也有香港工程承辦商向傳媒表示，在行家看來該工程預算中的部份細項確實不合理。

再者，這項工程是否惠及居民，早已為社會所質疑。例如在2018年6月立法會工務小組委員會曾否決了這個項目，但民政局不足一月再次向立法會提交文件，被視為強行闖關。雖然民政局呈交的文件引用民建聯進行的問題調查指「受訪者中 85% 以上表示支持在觀塘海濱興建互動音樂噴泉的建議」，但也有地區團體東九龍社區關注組曾進行居民調查，顯示85%居民反對項目。2020年初觀塘區議會通過煞停項目的動議，民政事務總署卻以「尊重程序」為由表示不會停工。

4月25日，觀塘音樂噴泉有不少小朋友嬉水，十分熱鬧。（孔繁栩攝）

如何正確地正視問題

成本昂貴本身不是問題，最重要是用得其所。但觀塘作為香港人口老化最嚴重的地區，社區重點項目卻不是改善民生的復康設施興建、基層醫療改善等，而是「花團錦簇」卻未能切中民生最急迫需要的音樂噴泉。即使項目提出之初，部分議員和官員或出於視角不同，提出了打造地標、推動地區經濟發展的噴泉項目，但在之後當局忽視地區團體調查，出於「尊重程序」不肯停工，顯然的是官僚程序的僵化。

但另一方面，這並不代表市民為了表達意見，可以為所欲為。在音樂噴泉這個公眾地方，僅穿少量衣服並塗上沐浴露「沖涼」，美化來說是行為藝術，但說穿了也只是為了一時地博取眼球譁眾取寵。這對事情本身並無幫助，甚至反而令討論失焦。有觀塘區區議員雖然將矛頭指向公帑不當運用，但對這種行為不敢加以批判，只怕也是陷於政治正確之。區議員更應該推動社會用更理性的表達，喚起政府對相關議題的反思，這樣才是真正的正視白象工程。