區議會政爭掛帥只會令大家都輸

去年11月24日是區議會選舉，非建制派在其中大勝。一年過去，很多意想不到的事情發生。民政事務處與非建制派區議員劍拔弩張，議會常規被誤用，區議會不能在會議室開會，近來更接連有區議員被捕。政治紛爭籠罩議會，地區事務被迫擱在一邊，實在教人失望。不論政府還是議員均須牢記，區議會不是用來政治鬥爭，而是給市民參與地區改革。

自從今屆選舉參票率創新高，非建制派大勝的一刻起，社會已預視區議會難以平靜。一方面，非建制派支持者透過選票表達對修例風波的不滿，而其區議員大多積極參與抗爭，加上背負支持者期許，定必在區議會向官員窮追猛打，要求官員答允支持者訴求。警務處處長鄧炳強成為戰靶，連番被追究警方的部署行動決定便是一例。到蘊釀港區國安法立法時，十七區區議會一致通過要求撤回，行動重點不在於議題而在於形式，因為會議是聯區同時同地進行，為過去鮮有。

2019年11月24日，區議會選舉投票日，全港多個票站大排長龍。（余俊亮攝/資料圖片）

改革區政 毋忘初衷

非建制派區議員的這些行動或許能搏得支持者一時掌聲，洩一時之憤，但此等行為與地區福祉的關係委實有限。對於地區選民而言，即使修例風波和港區國安法是要事，卻非他們全部生活；選民也會關心一己衣食住行、醫療、教育、社福、康樂、環保，每項範疇同樣影響深遠。再者，支持建制選民仍有四成之多，非建制派區議員不能只服務其選民，必須統納反映各方意見。

這絕不是說非建制派議員上任後一無是處，他們取消了議會授權票和增選委員制度，主動直播會議，以增加議會透明度；推動新界西北巴士區內分段收費、加緊跟進旺角道行人天橋建造進度、聯合倡議建立港島環島徑等等，都稱得上地區德政，做了建制派主導時未能做到的事。若區議員能傾注更多心力消除地區痼疾再化為政績，必然可以獲得包括建制派支持者在內的地區居民肯定。

中西區14名民主派區議員今日（17日）向申訴專員公署投訴，指在昨日（16日）的區議會會議中，中西區民政專員黃何詠詩帶領一眾政府官員離場，批評她違反公務員政治中立原則。（彭焯煒攝）

政府要有容人之量

另一邊廂，政府聲稱泛民持續打亂議會運作，其實也要官員「配合」才能成事。各區民政事務處，多次以議題不符《區議會條例》規定拒絕向議員提供秘書服務，並且拖延發出會議文件，各區民政專員從會議上離場共逾70次，而政府近日甚至着手削減區議會撥款。此外，處方過去容許政府官員在區議會提出「全港性議題」，但到非建制派上場之後卻又不准他們討論反對23條、港區國安法、明日大嶼等事項，更有雙重標準嫌疑。

相較以往幾屆，政府明顯在今屆區議會強硬起來，藉此要泛民就範，留下泛民阻礙議會的壞印象。但此舉實為七傷拳，部份市民也可能認為政府有權用盡，玩弄條例，拒聽反對意見。說到底，政府應善用平台說服區議員支持政策，再由區議員說服市民。

經歷立法會「總辭」事件後，泛民可料將更依靠區議會發聲，區議會未來或進一步被政治化。若情況維持如此，雙方死結只會愈來愈緊，最終輸家亦只會是市民。有資深泛民區議員坦言，過往與民政專員有商有量，意見未必一致但未至於對立，可見雙方其實均重視區議會功能。既然人人也不想制度崩壞，那倒不如重拾初衷，放下政治成見，由區政開始修補撕裂，重建互信。