印度的疫情是全球問題

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-01 07:00

印度疫情踏入4月後出現噴泉式暴升，過去一周單日新增病例接連創下全球紀錄，單是周四（4月29日）已有近38萬人確診、逾三千人病歿。然而各國除了要密切注視當地的雙重變種病毒會否大規模擴散至鄰近地區之外，同時亦要擔心這個「世界藥廠」會否反噬各國防疫工程。

4月26日，工作人員在印度城市班加羅爾搬運新冠死者的遺體。（新華社）

印度疫情自4月上旬漸見失控，單日確診病例由4月4日的逾10萬宗，暴增至本周平均逾34萬宗。德里、孟買等大城市醫院不堪負荷，醫療系統幾近崩潰，不少病人就連氧氣瓶也覓不到，更遑論是一張醫院的牀位。有世衛專家更估算當地已有超過5億人受到感染，即佔總人口14億的35%。

染疫亡者火葬需求大

但更可怕的是，當地除了醫療物資極度短缺，連處理死者的火葬場也顯得捉襟見肘。由於大量印度教徒相信火葬能使靈魂與肉身分離，多數都會選擇此一方式處理親友屍體，可是第二波疫情至少已造成廿萬人死亡，故即使火葬場不分晝夜運作亦無法消化永無止境的需求，於是他們被迫在公園、車場等空地火化親人遺體，甚至連公園的樹木也被劈下生火。

另一邊廂，經濟能力較好的階層則拼命逃離家園，逃到馬爾代夫、杜拜、阿聯酋等國暫時避疫，更把私人飛機的機票搶貴十倍。

政府自滿致疫情反彈

不少評論都將矛頭指向總理莫迪及其人民黨（BJP）的無能和自滿。早在2月時，BJP曾通過內部決議，自豪地稱印度不僅在「莫迪的幹練、敏銳、堅定和遠見的領導下擊敗了COVID」，更揚言要將印度的防疫經驗「介紹給全世界」。

不過，當地獨立記者Mandakini Gahlot指出，印度其實早在去年10月已首次出現B.1617變種病毒，惟政府卻沒有投放足夠資源研究基因排序，而這又或許與印度首波疫情於同年9月早就見頂回落有關，使至政府掉以輕心。到近月莫迪政府又放鬆地方競選集會和節日遊行等規限，而大量民眾又沒有配帶口罩，這對疫情亦有推波助瀾之效。

他國宜防重蹈覆轍

各國為了防範雙重變種病毒傳入，雖然已紛紛關閉來往印度的交通，但疫情對這個「世界藥廠」的影響卻非封關能夠防範。印度目前為全球最大常規疫苗生產國，不但是阿斯利康、強生、「衛星V」等疫苗的生產基地，同時亦佔有聯合國COVAX機制四分之一的出口產量。但由於當地疫情升溫，印度已宣布暫停出口部分疫苗，以便優先照顧其國民。此事勢將影響到拉美、非洲等發展中國家的防疫工程，拖慢世界重回正常步伐。

現時印度第二波疫情難料何時能緩和下來，但在環環相扣的全球化格局之下，發達國家即使疫苗接種工程順利，亦難保他朝變種病毒不會從發展中國家捲土重來，進而發展成現有疫苗無法防禦的威脅。各國領袖除了要繼續向印度施以援手，同時更要避免像莫迪政府般過早鬆懈，並密切監察各國疫情走向。