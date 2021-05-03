外傭強檢兼打針　政策解說須改善

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-03 17:45

本港兩名外傭日前驗出感染變種新冠病毒，其中一人傳染給工作家庭中的20個月大嬰兒。政府上周五（4月30日）宣布除了已接種疫苗者外，全港37萬名外傭須於5月9日之前接受檢測，同時亦計劃規定日後申請來港工作簽證和續約的外傭需要接種疫苗。政府事前已知有數十萬人需要接受檢測，但卻對此顯得準備不足，另外亦被菲律賓外長批評涉嫌歧視。政府推行防疫措施的部署及安排，看來需要反思改進。

香港外傭達37萬人之多，政府要求他們在5月9日或之前為完成檢測，意味從政策宣布翌日起，平均每日便有額外4萬人需要進行檢測服務。政府事前理應知道政策影響37萬人之多。更何況當局似乎沒有預先要求僱主配合，例如讓外傭在工作日前往檢測，結果檢測人流集中在周末出現。這既削弱了分開多日檢測的分流效果，政府服務人手也未能回應突然龐大的需求。一些外傭亦向傳媒表示，不知道政府加開了檢測站。

外傭既是少數群體，政府強制他們接受檢測，是次安排無疑思慮不周，事前準備不足。

現場人山人海，至少有逾千名外傭環繞球場排隊輪候檢測。（李澤彤攝）

指定職業接種 準則需要清晰

在宣布強制檢測的同時，政府亦擬要求日後申請來港工作簽證及續約的外傭均須接種疫苗，勞工處及入境事務處正研究相關細節。誠如當局指出，外傭在香港主要協助照顧家庭成員，例如是小孩及長者，因此要求他們有更嚴格的防疫標準，雖然可以理解，但政府對其他性質相近的職業，例如醫護和院舍人員，卻沒有類似要求。而申請續約的外傭本身已在港逗留，他們的感染風險應與其他香港市民無異。因此措施公布後，有外傭團體表示不滿，菲律賓駐港總領事批評未有諮詢其意見，也是意料之內。

勞工及福利局周六（5月1日）再次發聲明解釋時，只表示外傭需要照顧家庭成員，以及外傭有定期社交聚會，所以需要強制檢測，對於坊間就強制接種疫苗的疑問，政府未有正面回應。

現場人山人海，至少有逾千名外傭環繞球場排隊輪候檢測。（李澤彤攝）

對內對外解說 汲取教訓改善

就此，勞工及福利局可聯同食衛局或醫學專家，就接種疫苗等防疫措施釐定清晰標準，例如來源地的疫情狀況、職業的高危程度等，並就有關防疫措施與包括菲律賓在內等外傭原居地領事溝通。透過更好的解說，讓社會以至領事明白接種疫苗的科學理據，便可消弭涉及歧視的坊間批評。

全球對抗疫情之際，如何在社區建立群體免疫，鼓勵有信心、沒信心的市民接種，本已是各地政府所共同面對的一大難題。而外圍疫情仍在升溫，可料將來還可能要推出類似的防疫措施。政府必須從今次事件中吸取經驗，在未來改善政策制定及解釋，避免再釀風波。