【01周報社論】打疫苗乃社會承擔　港人應該同舟共濟

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-03 06:00

時至5月，香港疫苗接種比例仍未超過兩成，日前更有變種病毒本地感染個案出現，令人憂慮新一波疫情會否爆發、旅遊氣泡會否再次告吹。疫苗接種進度落後，既源於社會忽視防疫所需的同舟共濟精神，也因為政府尚未扭轉市民情緒。接種疫苗遠比不接種更能令社會安全，這是鐵一般的科學事實。不論政府或社會，若然繼續畏首畏尾，問題便難以解決。

隨着新冠疫苗相繼面市，各國應對疫情的策略轉向普及接種疫苗。畢竟封閉邊境、限制社交距離的保守防疫政策不僅需要付出較大的經濟民生代價，且防疫效果並不穩定，一旦稍有鬆懈，整個社會又要由零開始。普及接種有效疫苗的好處正在於，它能更好地讓社會的防疫措施從保守限制過渡到開放交流，平衡社會發展的需要，同時也是現有技術下更為穩定和持久的防疫方法。

在以限制社交距離為主要防疫措施的階段，香港社會雖偶現爆發，但整體防控表現尚算不俗。然而，自去年底，部份國家或地區相繼開始接種疫苗後，香港在疫苗接種上的表現卻一直落後。截至上周六（5月1日）晚，全港有約93.6萬人已接種第一劑疫苗，約51.8萬人已接種第二劑疫苗，若以接種範圍涵蓋的約650萬名16歲以上人口計算，接種率約14.3%，遠遠未達群體免疫所需的80%，也落後於以色列、美國、阿聯酋、英國、歐盟等地。

自去年底，部份國家或地區相繼開始接種疫苗後，香港在疫苗接種上的表現卻一直落後。（廖雁雄攝）

落後的接種率或許不會帶來即時影響。在目前限制社交距離的情況下，第四波疫情已逐漸受控，社會也逐步放寬交流。但這樣的防疫效果難以長久穩定，零星個案在社會傳播開去足以功虧一簣。而且，持續的限制措施需要社會付出很大代價。隨着其他國家的疫苗接種率提高，如果香港的接種率依然落後，將很難和其他地區進行穩定的交流往來。

上周二（4月27日），政府公布食肆採取「疫苗氣泡」四級制方案，可按員工和食客接種疫苗程度放寬堂食限制；另外，已接種疫苗的市民預計自本月26日起可免隔離前往新加坡旅遊；政府更在計劃以疫苗接種為前提，實現與澳門、內地的互通，不斷增加接種疫苗的誘因。然而，市民的反應並不熱烈。或許由於本港疫情不算嚴重，現有防疫措施暫時能應付需求，若沒有急切的出境需要，市民可能缺乏接種的動力。正如疫情防控較好的地區，民眾的接種意願普遍不高。截至上月，澳門接種率僅6%，內地也只有約17%。可見疫苗接種意願低，並非僅是香港社會面臨的問題。

普及疫苗為己也為人

然而，這種對是否接種疫苗的考慮，顯然更多慮及個人得失，而未有意識到疫苗接種同樣是關乎所有人的社會責任——在接種疫苗的風險之外，還有失業人士在經濟難以恢復時的困窘，跨境家庭、跨境工作者面臨不便和分離的痛苦⋯⋯疫苗的有效保護不僅針對個人，也是在加強社會的免疫力。當愈來愈多適宜人群接種了疫苗，那麼，那些不能接種的孩童、長期病患者等群體也能受到保護。

疫苗的有效保護不僅針對個人，也是在加強社會的免疫力。（歐嘉樂攝）

無論是美國總統拜登將國民接種疫苗肯定為一種「道德責任」，還是香港政府喊出的「為人為己」口號，都顯示疫苗在保護我們自身的同時，決定着社會整體的免疫能力乃至疫情、民生經濟的走向。這不是在鼓吹為了大局放棄小我的集體至上，而是點出被忽視的「同舟共濟」精神的重要性。

正如美國初期應對疫情表現糟糕，該國政治學家桑德爾（Michael Sandel）便提到這不只是因為醫療資源和後勤補給上的匱乏，更因社會缺乏「同舟共濟」的道德共情，以致沒有在團結中互助，而是在各自為政中自傷。也因此，美國政府多次告訴民眾「我們都在一條船上」，呼籲社會團結抗疫；中國政府也在希望民眾「共克時艱」；日本政府更喊出「山川異域，風月同天」這樣跨越國族、團結一心的口號。這不僅僅因為個人決定在疫情下關乎群體命運，更是在實踐亞里士多德曾提出的政治道德理想：一個社會不只是指人們共同居住的地理區域，其組織存在不只是為了經濟的發展和生存的需要，更是為了通過這個社群讓人們實踐人之所以為人的美德，關心群體的共善和社群的共同命運。

當然，在沒有特別需要、社會疫情也暫時受控的情況下，市民或許擔心日後出現未知後遺症而對接種疫苗心存疑慮，這是可以理解的，但社會不應過度放大這種憂慮，而是應以理性態度從現有數據中求證。目前沒有證據表明疫苗害死了人，副作用的程度亦相當有限，而且醫學專家及監察單位一直在密切留意風險。另一方面，在衡量自身利弊的基礎上，市民若能意識到這不僅關乎個人，更攸關社會整體利益，需要所有人共同承擔風險才能跨過難關，我們的社會才能趨向於共善。

疫苗接種進度落後，既源於社會忽視防疫所需的同舟共濟精神，也因為政府尚未扭轉市民情緒。（歐嘉樂攝）

民意不能淪多數暴政

疫苗接種作為公共事務，既是個人選擇，又關乎公眾利益。是否接種涉及社會價值排序的討論，也需要考慮疫苗對不同人的副作用和有效性等，或許沒有標準答案。然而，在實際生活中，當我們討論這類公共事務時，很難避免立場和意見先行。公共事務的開放性和複雜性，決定了討論各方即使基於同樣的事實理據，也難以在認知上達致共識，從而尋求意見的統一，反而往往被不同的認知左右意見。比如，結合市民對政府的信心和對疫苗的接受程度調查來看，不難發現疫苗接受度與市民對政府的態度呈正相關；對政府信心最低的年輕人，對疫苗的接受程度也較低。雖然沒有科學數據支持，但一些人已經相信接種科興和復必泰疫苗不只會出現副作用，甚至會導致死亡，坊間甚至演化出「愛國打科興」這類意見先行的論述，令打疫苗與否、打什麼疫苗淪為意氣之爭。

在這種意氣之爭中，「民意」及對「民意」的理解和運用也被扭曲。真實的民意當然值得尊重，但若人數的多少成為公共論述的單一理據，便有違民主討論的原意。其一在於公共討論中的「民意」是可以塑造的，往往會隨着樣本的變化而變化，比如媒體羅列一些人接種某種疫苗或抗拒接種，顯然不能代表該種疫苗更受歡迎或更有效，卻容易左右市民的主觀感覺。更重要的是，如果我們只看人數而不看論點本身的合理性、科學性，那麼，所謂的「民意」只會淪為對主流意見的附和，而無法捍衛科學和真理。唯有當社會求真，這樣的「民意」才是有意義的，否則容易淪為「多數人暴政」的開端，成為意氣之爭的擋箭牌。

社會不可避免會有意見分歧，但更重要的是我們能保有熱切討論的空間和氛圍文化。（余俊亮攝）

事實上，類似的情況不僅出現在疫苗接種的爭議中。在疫情防控乃至其他領域的公共政策中，支持政府的人經常指摘一些意見「為反而反」，卻忽略了政策制定的不足，沒有意識到政府也要為自己公信力不足負上責任。至於反對政府的市民，實不應因着對政府的不信任而抗拒其一切措施，而是要切實監察和提出改善建議。面對公共議題懸而不決、議題事實基礎尚未明朗而引發各派意見相左時，我們不應讓討論陷入政治對立的困局，而是應該努力將討論重點放在價值溝通之上，並以建設性的心態尋求解決方案。若然放任公共論述變得愈加粗暴，只會進一步摧毀公民集思廣益的可能，與文明、民主價值相違背。

一個正義的社會，不能只着重福利最大化，也不能只強調保障個人的自由選擇，而是能讓我們共同思考美好生活的意義。社會不可避免會有意見分歧，但更重要的是我們能保有熱切討論的空間和氛圍文化。藉由今次對香港疫苗接種的討論，我們更需警惕香港社會討論公共議題容易流於意氣之爭的現象，這不僅影響疫苗接種和疫情防控的走向，更可能縮窄未來香港社會理性討論的空間。

敬請留意2021年5月3日出版的第263期《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

你亦可按此試閱周報電子刊，閱讀更多深度報道。