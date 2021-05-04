美國表面緩和　對華圍堵猶在

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-04 17:40

七國集團（G7）外長會議周一（3日）起在英國倫敦舉行，期間美國國務卿布林肯（Antony Blinken）除了正式會務外，亦先後與英、日、韓三國外長雙邊會談。毫不意外地，美國當下最關心的正是中國。在美英代表見面後的聯合記者會上，《紐約時報》的記者提問提到G7會議為何邀請了一些額外的國家如韓國、印度、澳洲等參加，卻仍沒有邀請重要的中國及俄羅斯。英國外相藍韜文（Dominic Raab）首先回應指，他認為有必要有一個組織可以將有「相同想法的國家」（likeminded countries）連結在一起以討論如何應對挑戰。布林肯在肯定藍韜文的理由時，又強調這並非想圍堵中國，只是為了維持國際基於規則的秩序。他甚至稱維持這個「基於規則的秩序」（rules-based order）對中國也有好處。

這次美英雙方的講話口氣顯得比較緩和，也刻意地強調自己並非針對中國，試圖減低與中國的對抗氣氛。不過，從講話中的細節看，放輕的只是表面的口氣而已，實際上卻難掩兩國以西方為中心的根本邏輯。

當中最為突出的是布林肯再次強調「基於規則的秩序」。布林肯時常於外交場合提到的「基於規則的秩序」。但如果挖深一層去思考，到底什麼是「基於規則的秩序」？如果這說的「規則」是建基於全球共識所產生的，那美國過去的歷史證明美國不單不是規則的守護者，更多次是規則的破壞者。例如美國及西方無視聯合國單獨發動了包括伊拉克、利比亞、叙利亞的戰爭、美國甚至並沒有遵守自己一手設立的世界貿易組織（WTO）的裁決，堅持維持一些關稅。

G7外長會：圖為5月3日，美國務卿布林肯（右）與英國外交大臣藍韜文（左）開始雙邊會議前，於英國倫敦的會議場地合照。（AP）

中國不同意美國秩序

「基於規則的秩序」代表的並非什麼國際共識，其背後的潛台詞很可能是指「美國能領先並成為世界中心的秩序」。美國強調要中國接受這個美國利益優先的所謂「基於規則的秩序」，甚至還稱維持這個秩序對中國也有好處。這對中國而言絕對是匪夷所思的講法。早在今年3月中美代表在阿拉斯加，中方代表楊潔篪就猛烈反駁過「基於規則的秩序」這講法，指「中方支持以聯合國為核心的國際體系，是以國際法為基礎的國際秩序，而不是一小撮國家鼓吹的規則為基礎的國際秩序。」顯然，中國並不同意美國的秩序是世界秩序。

藍韜文雖然並沒有使用「基於規則的秩序」的講法，但其所講組織「相同想法的國家」應對威脅，這種區分「朋友」與「敵人」的二分方法實際上跟圍堵中國（可能也包括俄羅斯）無異。美英的說法充其量只能說是外交表演，說出不圍堵及維持秩序，只是想建立自己不謀求對抗及只是維持秩序的良好形象，但對限制中國實際的立場並沒有軟化。

但正如美國哥倫比亞大學歷史系教授Stephen Wertheim所指出，美國並沒有遵守過什麼規則，而試圖將自己的力量視為共識並妖魔化對手，這樣的做法是危險的。拜登政府上任後對中國較前朝理性溫和，但實際的意圖似乎與特朗普政府時代沒有太大分別，只是在包裝不同。關係的問題始終在於，美國仍無法承認中國與其為平等國家的現實，試圖強迫中國接受自己的一套。近來，中美在外交場合上並沒有再發生像3月中加拉斯加般的直接激烈對抗，布林肯也答應了這周五（7日）出席由中國召國的聯合國安理會高峰會，不過兩國很可能只能維持表面上的平靜，實際上仍然是各說各話，國力對抗將進一步在台底下進下。