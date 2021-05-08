拿破崙逝世二百年紀念　竟激起法國社會大辯論

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-08 08:54

周三（5日）巴黎市中心榮軍院上演了一場隆重的紀念儀式，法國總統馬克龍由儀仗隊開路，帶同花圈到逝世二百周年的拿破崙陵墓前致意。身為法國史上最著名的人物，拿破崙獲國家元首為其舉行盛大紀念活動本來無可非議，不過馬克龍此舉卻激起法國社會的震盪，不少反對者批評拿破崙為暴君、厭女、種族主義者。拿破崙治下法國的對外侵略造成近650萬人喪生，其重新引入在法國大革命時廢止的奴隸制，又派兵到加勒比海殖民地鎮壓原住民起義進行種族清洗，此等行為在今天皆被翻舊賬。圍繞二百年前已逝古人的一場大辯論，不僅直透法國此民族的過去和核心，也折射出今日法國社會的分化和躁動。

拿破崙毫無疑問為法國史上最著名人物，不少國內外人物更視之為舉世無雙的大英雄。有言曰法國大革命為現代的起點，而拿破崙則是將現代隨其十多年的征戰帶到歐洲各個角落。拿破崙為法國創立一套公立學校制度、設立中央銀行、中央集權的官僚體系，更創立了一套《拿破崙法典》取代歐洲各國的封建律法，並融入個人主義及自由平等的法國大革命精神，開創出與英美普通法並駕齊驅的大陸法體系，影響遍及全球。拿破崙憑其軍事天才受列強圍堵仍幾近統一歐洲，把自由、平等、博愛及民族主義的思想傳播到歐洲各地，改寫了世界歷史，其創下奧斯特利茨等輝煌戰績，亦將法國聲望推至世界頂峯。

+ 5 + 5 + 5

發動戰事致生靈塗炭

不過拿破崙當年發動霧月政變亦被指竊取革命果實，及後登基稱帝更被批評背叛了革命的初心。其為了稱霸歐洲而南征北討十數載，亦估計造成近650萬人喪生。而且當加勒比海的法屬西印度殖民地海地、聖多明尼哥等，趁法國本土爆發革命而紛紛起義時，其亦派兵血腥鎮壓。為保持當地的蔗糖生產及出口以應付其歐洲戰事，拿破崙又於1802年重新引入已在1794年被國民公會廢除的奴隸制，令當地黑奴慘被奴役多數十年，直至1848年法國再次爆發革命後才令奴隸制再告廢止。同時間拿破崙頒佈的《民法典》亦推翻革命時期大幅提升的女性地位，更明文規定婦女要從屬其丈夫。

然而亦是同一部《拿破崙法典》，解放了當時備受歧視的猶太人，直接讓馬克思的父親得以成為律師，亦薰陶馬克思年少時傾向自由主義。而當年拿破崙揮軍侵略西班牙推翻了波旁王朝，亦令拉丁美洲的殖民地得以在玻利華帶領下紛紛獨立，拿破崙亦因而被視為大英雄。古巴共產領袖卡斯特羅更相當仰慕拿破崙，2005年惟一一次訪法時更特赴榮軍院謁陵。不過由於拿破崙仍標誌着法國過往帝國主義及種族主義的瘡疤，歷任法國總統皆對之避之則吉，不會高調舉行其紀念活動。尤其去年美國爆發種族平權示威亦激起法國少數族裔聲援，法國海外屬土馬提尼克的拿破崙首任妻子約瑟芬雕像更被當地人拉倒。

+ 8 + 8 + 8

借古人功過以操作現實政治

在近年法國社會躁動不安、種族矛盾日益熾熱，拿破崙歷史功過仍備受爭議之際，馬克龍願冒大不韙大張旗鼓紀念其逝世二百周年，自然是出於對自身的考慮。最近便有數百名法國軍官聯署公開信，斥責馬克龍應對國內伊斯蘭極端份子不力，警告若不採取行動便有可能爆發內戰，屆時將有必要以軍隊治國。此信引起全國嘩然，被視為是威脅發動政變的逼宮行為。而極右國民聯盟領袖馬麗勒龐更高調支持軍人，其現時在民調中與馬克龍爭持不下，為明年總統大選中最有力撃敗馬克龍的強勁對手。為了爭奪右翼支持，馬克龍也不得不祭出國家英雄拿破崙，以爭取國內的民族主義者支持。

況且馬克龍自上台以來，亦一直具當年拿破崙的野心。其雖為法國的精英階層，又是出身投行的典型自由派，其上任以來大刀闊斧的改革及對黃背心示威的鐵腕作風，時常被批評為專制獨裁，甚至被諷刺為拿破崙皇帝。其又不斷在國際舞台上爭取表現，欲加速歐洲一體化同時又倡議歐洲建軍，在其前殖民地事務上也十分積極，早前便親身到黎巴嫩探望當地大爆炸的災民，又派遣法國海軍遠赴南海巡邏，爭取在印太地區的話語權。種種舉措明顯不甘於讓法國停留在今天的中型國家角色，要爭逐拿破崙時代法國雄霸全球的餘暉。在高舉拿破崙同時，馬克龍免不了遭國內自由派群起而攻之，故不得不強調會顧及輿論和對拿破崙功過並陳。

正如意大利史家克羅齊所言：一切真歷史都是當代史。一個歷史人物以甚麼面貌呈現於世，大部份時候取決於當代人的價值取向。對於在世界史進程如此舉足輕重的拿破崙，不同時代、身份或文化背景的人自然會有截然不同的詮釋和評價。此場拿破崙大辯論，反映出當代法國社會的熾熱的種族矛盾，以及如何梳理其帝國殖民史的問題。不過無論拿破崙是英雄還是暴君，我們只要走上巴黎街頭就不難看到，從榮軍院的陵墓到處於市中心的凱旋門，凡登廣場上的圓柱及旁邊的瑪德蓮教堂，其人在法國經過兩百年後依然是無處不在，對法國的影響更是難以抹除。