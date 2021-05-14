REITs資助計劃｜土地是投資工具也是社會資源

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-14 06:35

證監會周一（10日）公布落實資助計劃，由當日至2024年5月9日將資助房地產投資信託基金（REITs）在香港上市，並按其付予香港服務提供者的合資格費用（例如律師、核數師及物業估值師等）的合資格費用的70%，以每個基金資助800萬元為上限。

現時全球正在面對低息、高通脹的經濟環境威脅，REITs向來被視為能對抗通脹的投資產品，若未來能有更多REITs在香港上市，對投資市場而言誠為好事。但是這些資助是否合理，以至REIT的價值上升對香港市民是否有利，就是這個問題的另一面向。

證監會周一（10日）公布落實資助計劃，由當日至2024年5月9日將資助房地產投資信託基金（REITs）在香港上市。（資料圖片）

資助企業有多必要？

房地產投資信託基金是以信託方式組成而主要投資於房地產項目（例如購物中心、寫字樓、酒店等）的集體投資計劃。根據《房地產投資信託基金守則》，它便要求REITs的資產總值至少75%必須被投資於產生定期租金收入的房地產項目，亦要求REITs將多於90%的除稅後收入作為股息派發。簡而言之，REITs就是香港的業主，他們上市之後也不難預見需要追求業績、擴張業務，最大化股東利益，然後向股東派息。

而在今次計劃的其一問題，就是政府所幫助的企業是否真的需要。它要求其上市時的市值不得低於15億元。對比現時上市企業市值最少為5億的要求，資助門檻已不算低。加上現時港股上其他正在活躍的REITs，其市值最低者亦已達30億元。能夠符合政府資助資格的企業，其資產規模絕不算少。政府花公帑資助這些規模不算小的企業上市，是否有其必要，或許會引起討論。

政府花公帑資助這些規模不算小的企業上市，是否有其必要，或許會引起討論。 （gettyimages）

本港經濟側重地產

從計劃的目的而論，政府今次資助計劃亦可能只重視市值，卻忽視了資產種類。現時本港上市的REITs集中在商場、酒店、寫字樓等較受經濟環境影響的物業種類，反而不如美股市場有各式的住宅、發射塔、養老醫療類REITs。

誠如證監會行政總裁歐達禮表示：「有關資助計劃能鼓勵擴闊投資工具的種類，藉以鞏固香港作為領先的集資地及國際資產和財富管理中心的地位。」若政府是以投資工具的多樣化為目標，政府其實不應只用市值為界限，讓資助計劃成為大企業的私家飯票，而是應以同等規模的資助金額，列明資助管理其他物業種類的REITs在港上市，推動REITs市場的多元發展。

本港的REITs市場多年由領展帶頭，它的市值高達1500多億，業務深入市民生活，當領展業務蒸蒸日上之際，它也能代表着本港市民的生活成本高昂、店舖租金愈來愈貴。（資料圖片）

對抗通脹的一點啟示

本港的REITs市場多年由領展帶頭，它的市值高達1500多億，業務深入市民生活，當領展業務蒸蒸日上之際，它也能代表着本港市民的生活成本高昂、店舖租金愈來愈貴。在高通脹環境下，這或許是一種吸引的投資工具，但對基層市民而言，他們卻難言可以靠買股票來對沖通脹，更何況股票本來可升可跌。

香港深受土地問題困擾多年，商場的高昂市值一面推升REITs的價值，也一面令基層市面生活苦困，失去謀求創業空間的機會。政府面對未來可能持續一段時間的低息、高通脹的環境，政府除了從中尋求投資工具，鞏固金融中心地位，也應同一時間意會到高通脹對基層生活的影響。未來的舖位、土地或會跟隨通脹水漲船高，政府也應從供應面上為市民帶來足夠的居住、創業空間。土地不只是投資工具，它也是重要的社會資源，正等待政府的有效分配。