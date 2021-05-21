台灣不能將命運假手於人

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-21 13:30

台灣疫情爆發，連續數天新增逾200宗本地個案，疫苗匱乏遠遠不足以應付需求。在疫情較為嚴峻的台北，市長柯文哲便難掩不滿之情，直批美國到現在沒有賣任何一支疫苗給台灣。

台灣新冠疫苗接種率不足百分一，早前公布疫苗僅剩10萬劑，完全不足以應付疫情爆發。柯文哲周三（19日）指出，台灣從世衛COVAX機制取得30萬劑疫苗，佔世衛發放給全球的總數千分之一。他自言不願意給蔡英文政府太大壓力，但也不得不說，美國至今沒有賣疫苗給台灣。他又質疑蔡英文政府宣稱「美台關係史上最佳」，到底美台關係好在哪裏。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（17日）亦公開談及台灣疫情，表示「你們發展經濟，也在疫情來襲時照顧台灣人民的健康。我認為你們展現了一個良好、健全的公衛體系，應對疫情並同時發展經濟」。但這名早前發布吃台灣鳳梨乾照片的前高官，也說不出美國政府到底在防疫上為台灣提供過什麼支援。

口惠實不至 利益是現實

事實上，美台去年已簽署《台美防疫伙伴關係聯合聲明》，但台灣至今沒有從美國政府得到任何疫苗。《路透社》早前引述消息人士表示，美國政府在幫助台灣與疫苗製造商協調，藉以加快供貨速度，但至今看來也僅此而已。另外有傳200劑莫德納（Moderna）疫苗標準樣本將抵台，姑勿論數量之少，其是否與美國政府有關也不無疑問。

從這件事我們應該看出，台灣始終不能只靠外力，而不從內部加強自身條件。防疫如是，其他層面也如是。民進黨政府近年習慣抱美國大腿，但美國政府在政治措辭上的友好，其實根本幫不了台灣，美國也要顧及自身情況，不可能無條件甚至在損害自身利益下支援台灣，而這也是政治現實的本質。

進一步論之，若然防疫也是如此，台灣又怎能寄望若然兩岸關係惡化，美國會為其作出無限量的撐腰？將命運假手於人既是不切實際，最終很可能也會害了自己。