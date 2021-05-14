台灣政客能為停電缺水作什麼？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-14 18:30

周四（13日），台灣高雄興達發電廠下午因事故全廠停機，引發多個城市無預警停電。今年台灣可謂災難重重，早前缺水問題已經造成多地乾旱，現在又再遇上停電問題。表面看來，這些災難或許是無可耐何的意外，但其背後無非還是當政官員失政之果。

今次台灣的無預警停電影響近千萬戶家庭。蔡英文政府曾經承諾台灣不會停電，因此這次停電引起在野國民黨猛烈批評，指蔡英文政府又再不守承諾，甚至有網民揶揄民進黨要「用愛發電」，親綠人士則解釋指發電機故障只是「意外」、不應該怪責政府。

停電：天災還是人禍？

關於停電成因，中央大學資電學院院長林法正提出了一個說法：久旱令水電發電機組無法起動，興達發電廠的四部燃煤機停電肇因長期欠缺休養，再加上該日下午酷熱令用電量急增導致電網超負載才造成停電。換句話說，這次停電某程度上不完全是一次意外，而是早前旱災的次生產品。

或許有人會說，旱災屬於沒有人希望發生的天災，如果乾旱問題只是偶發且突然的，那也只能感慨天意弄人。不過台灣乾旱問題本來就已延續很久，並非今年突然出現。台灣用水主要依靠春季梅雨和夏季台風帶來的雨水，但受近年氣候改變以及「拉尼娜現象」影響，當地開始面對梅雨不足問題，甚至需要依靠颱風勉強支撐用水，可見台灣缺水問題根本一直存在。2020年台灣基本沒有遭遇颱風，結果儲水無法補充，然後今年降雨又很匱乏，終致當地的多個貯水池面臨枯竭。

面對缺水政客求雨

既然台灣缺水並非一時天降橫禍而是持續了好一段時間，那麼執政當局按理應該早就可以預見今年仍會出現相關問題，在這種情況下還是無法有效對應，便不能不稱之為人禍。民進黨政府雖然推出過一些對應缺水問題的補救措施，例如在2017年蔡政府第一屆任期時就推出了「前瞻基礎建設計畫」試圖大增水環境建設，然而四年過後不少工程都已峻工，今年的旱災卻證明這些措施遠未足夠。

面對旱情日益嚴重，蘇貞昌內閣今年3月才急忙推出「抗旱水源2.0計畫」，但觀其內容大多只是複述「前瞻基礎建設計畫」的既有「功績」而已，行政院農業委員會農田水利署甚至還跑去邀請台中的媽祖廟「大甲鎮瀾宮」舉辦祈雨儀式，將解決民生問題的責任託付鬼神，實在很難想像此等行為是出於治理社會者之手。

+ 3 + 3 + 3

近年台灣一些政客不斷在吹捧自己的民主成就，並且以此攻訐大陸政府，然而日前島內亂象正好反映單講價值觀、不講妥善治理的民主，未必就能夠為民眾帶來安居樂業成果。他們在花時間吹噓其民主成就之前，倒不如認真做好社會治理的本份，證明自己真正有能為人民謀求福祉。