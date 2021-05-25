醫護人員接種疫苗不應再等

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-25 18:30

日前，一名在官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診新冠肺炎，引起公眾擔憂會否因接種疫苗而受到感染。幸運的是，該名護士檢測出的病毒株屬與疫苗病毒株相同，因此估計她是受疫苗病毒株污染而已；專家何柏良亦指出疫苗所含滅活病毒不具有傳染性，並且呼籲公眾不用恐慌。不過，雖然該名女護士很可能只是樣本受到污染而，但這次事件卻意外揭露一些為公眾注射疫苗的前線醫護人員自身並未接種。

官涌體育館疫苗接種中心一名負責打針的女護士初步確診，中心今日如常運作。（梁鵬威攝）

醫院與接種中心有爆發風險

就算這次官涌體育館女護士並非真正染疫，但是疫情發展終究難以預料，何況過去香港也曾經有醫護人士確診，台灣近日亦出現台大醫院群組感染的例子，顯示具備相關專業知識的醫護人員跟其他公眾人士一樣可能「中招」。畢竟醫院、接種中心等都是人來人往的地方，一旦爆發感染後果不堪設想。

作為最常接觸病毒、病人的高危群組，醫護人員實有必要盡快全面接種疫苗，以降低醫院、接種中心出現病毒傳播的機會，保護市民大眾安全。他們身負保護公眾健康責任，絕不應該以個人選擇與自由做為借口，拒絕接種任何一款疫苗。如果個別醫護人員認為自己這方面的自由可以凌駕社會公眾健康需要，那他們恐怕不適合繼續擔當醫護此一帶有神聖使命的工作。

醫護人員應該以身作則

疫情持久不散，全世界的醫療專家普遍認定病毒未來不會自然消失，故此全球高效接種疫苗才是平息疫情不二法門。既然我們只能依賴疫苗控制疫情，早晚大部分人都須接種。正如衞生防護中心傳染病處主任張竹君早日在記者會上所言，接種疫苗是「唯一及最終的措施」，反問公眾「仲等緊乜」。香港公眾接種比率至今仍然不高，進度大幅落後於歐美等先進地區，而專業的醫護人員在這時候就更應該以身作則、率先接種，以非窩於人後以自私理由作推搪。

據最新數據，香港的接種進度遭「北上廣深」拋離，卻高於台北不少。（香港01整理）

歸根究柢，接種疫苗並非什麼過份要求。香港現時使用的兩種疫苗在世界各國均有眾多接種者，醫學界普遍亦認為它們可信程度較高，臨床效果證明出現重大不良反應例子尤如鳳毛麟角。即使科興尚未得到世界衛生組織批出緊急使用授權，但市民也可選擇另一款已獲批的復必泰，所以除非醫護人員能證明其有不適合注射的健康理由，否則他們接種疫苗風險實在相當有限。