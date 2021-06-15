菅義偉政府內外交煎　東奧成敗成續命關鍵

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-15 17:30

正當日本首相菅義偉在去年秋季走馬上任後首次躋身國際大舞台，在英國康沃爾與七大工業國領袖聚首一堂時，國內卻傳出在野四黨聯合向菅政府逼宮的消息。立憲民主黨枝野幸男、國民民主黨玉木雄一郎、共產黨志位和夫、社民黨福島瑞穗等各黨黨首不滿菅政府近月應對疫情不力之餘，仍一意孤行繼續籌辦耽擱多時的奧運，決定以不肯在疫情期間不肯延長國會會期三個月接受議員質詢，頻頻會面後終於決定向菅政府提出首個不信任動議。由於執政自民黨及盟友公明黨佔國會大多數，在野黨提出的倒閣行動通過機會甚微，不過菅義偉短暫的首相生涯仍隨時有觸礁之虞。

安倍晉三去年潰瘍性大腸炎復發，被迫結束其日本史上最長的首相任期後，原內閣官房長官菅義偉接手燙手山芋，全國受疫情肆虐，奧運不得不押後一年。不過時至近乎一年後，菅氏所面對的困境未有明顯改善。東京都等九個都道府縣目前的緊急狀態在奧運開幕前一個多月竟仍然未能除下，全國的疫苗接種進度亦甚為緩慢，僅有約一成人口已注射至少一劑新冠疫苗，接種率為最低的發達國家之一，此問題在東京等人煙稠密的大城市尤其嚴重。面對應對疫情不利加上官商勾結等醜聞，菅氏國會答辯等場合經常答非所問等不濟表現，亦令菅政府民望低迷。目前民調顯示，菅氏現時支持度為去年上台以來最低。

民間呼籲取消東京奧運的聲音不絕，即使奧組委全力支持，命途多舛的東京奧運前景暫難言樂觀。（美聯社）

日本民情對東奧消極

菅氏不如其前任的安倍，一直有要當一代名相的決心。安倍出身政治世家，家世可遠溯自發動王政復古，開創明治維新的長州藩，其外公及舅公岸信介及佐藤榮作亦先後出任首相，其父安倍晉太郎則是上世紀的政壇元老。如此家世亦令安倍一直雄心勃勃，上台以來以修憲、申奧等諸多重大舉措，務求要寫下日本的新歷史。安倍亦一直對1964年上一次東京奧運時，其外公因提早下台而無法親身見證開幕禮耿耿於懷，如今安倍卻落得同樣命運，更顯示奧運對日本政界中人的特殊意義。菅氏雖然只是出身農家，沒有如安倍的家族包袱，但奧運若可順利舉行帶動民意轉向，對其延續其政治壽命也極為關鍵。

不過由於當地疫情反覆，日本民情對東奧的態度亦變得消極。《日本經濟新聞》月初的民調顯示，高達62%的民眾反對舉行奧運，擔心現時舉行大型體育活動會令疫情反彈，尤其當出現首次在印度發現的變種毒株。而到下月奧運開幕時，預計大部份日本人依然未接種疫苗，亦將增加傳播風險。《朝日新聞》早前更先打響第一槍，成為最先發聲呼籲取消奧運的全國性報章。如此民情下，奧運牌便成為在野黨可操作的競選議題。儘管在野黨明知不信任動議幾乎不能在國會中通過，但仍可作為譴責菅政府為自己的政績工程強行舉辦奧運，置國民健康性命於不顧的政治表態，為最遲10月舉行的大選打響頭炮。

而且菅義偉黨內亦可能出現暗湧，更可能步上早前因厭女言論被迫下台的奧組委前主席森喜朗後塵。要知道森氏2000至2001年短暫擔任首相，便是由於當年在野黨之提出不信任動議時，自民黨幹事長加藤紘一等人竟倒戈相向企圖推翻森喜朗，觸發加藤之亂，最終迫使森氏提早辭職，並由小泉純一郎在黨總裁選舉中勝出後接任首相。諷刺的是，當年倒閣的正是菅義偉本人。而如今菅義偉不屬任何派系，其政治生命也不得不聽憑黨內七大派閥。一旦有勢力對其在大選中領導自民黨失去信心，菅氏也可能要在9月黨總裁改選前便要遭受挑戰。觀乎此，毋怪東奧對於菅義偉來說，是只許成功不許失敗。