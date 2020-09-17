菅義偉內閣新瓶舊酒　1955體制牢不可破

日本原內閣官房長官菅義偉接替因病請辭的安倍晉三成為新任首相，周三（16日）組成第99屆內閣。內閣名單大多為耳熟能詳的安倍舊臣，如副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、環境大臣小泉進次郎等八人紛紛留任，被視為新瓶舊酒，延續安倍時代的內閣體系。而當中最吸引眼球者，為原防相河野太郎則調任行政改革大臣，其原職則由安倍胞弟岸信夫出任。另外安倍心腹原厚生勞動大臣加藤勝信則擔任官房長官的重職，意味安倍即便辭官歸去，在未來菅內閣將仍施加莫大的影響力。

安倍晉三自2012年二度拜相，已擔任逾七年首相任期，超越其舅公佐藤榮作的紀錄，成為有史以來在任最長的首相。安倍家族可算得上是四世三公，其外公岸信介、舅公佐藤榮作戰後先後拜相，其祖父安倍寬、父親安倍晉太郎亦為山口縣出身的國會議員及內閣重臣，其家世甚至可追溯自發動討幕運動，促成大政奉還，開拓明治維新的長州藩。此後長州藩控制日本政壇有百多年之久，代出首相及內閣大臣。在如此顯赫家世下，安倍晉三初入政壇便深受器重，更受小泉純一郎於2006年以年僅52歲之齡提拔為首相，政治前途無可限量。

日本新首相菅義偉：日本新政府內閣在2020年9月16日正式成立。圖為當日，新首相菅義偉（前排中）在首相官邸與新內閣閣員合照。（AP）

菅義偉：繼承修憲之志

而野心勃勃的安倍亦在任內推行多項富國強兵的重大舉措，如拋出安倍經濟學振興經濟，欲推動憲法修正案正式建軍，又加上舉辦東京奧運、德仁繼位、令和開元等多項大事，為安倍治下的日本開創新時代。然而一場全球大疫令安倍的豐功偉業美夢成泡影，其胃病復發亦迫使其二度辭相，一個日本史上最偉大首相的劇本竟草草收場。相對安倍的四世三公，菅義偉的家世簡直為雲泥之別。其雖出身秋田縣殷實農家，但在自民黨內無根無蒂，不屬任何世家大族或派閥，只因其年前記者會上公佈日本新年號時舉起「令和」名牌而廣為人知。

事實上菅氏一直為安倍最忠實左右手，又沒有派系色彩，方能受安倍加持，亦為黨內五大派閥所接納的過渡人選。正因菅氏缺乏政治能量，亦必須維持安倍的路線不變。其內閣任命唯一重大舉措，為調任對首相之位虎視眈眈的河野太郎，代以被指為親台派的安倍胞弟岸信夫。岸信夫的親台立場，無疑承繼其外公岸信介的路線。岸信介二戰時供職滿洲國，戰後被判為甲級戰犯，後來遭美軍獲釋後重返政壇創立自民黨，奠定戰後自民黨一強眾弱的「1955體制」。岸信介治下亦大力推動《美日安保條約》，又與台北建立極為密切的秘密關係。

為表示其延續「1955體制」路線不變，菅氏在勝出自民黨總裁選舉後，率先表態其仍會以美日同盟為基軸，並會繼承安倍修憲的未竟之志。不過菅氏甫上台旋即因提出提高消費稅以應對高齡少子化，而受在野立憲民主黨代表枝野幸男猛攻，及後隨即改口風稱不會加稅，或顯示其政治敏感度不足。而當執政自民黨選出新總裁之際，日本政壇亦出現野黨合流之勢。立憲民主黨吸收40名國民黨及多名前首相野田佳彥下的無黨籍議員，以107席一躍成為眾議院內最大反對黨，其中包括前民主黨首相菅直人、前外相岡田克也、政壇大老小澤一郎。

2017年成立的立憲民主黨，現任黨魁為圖中的枝野幸男。其黨員基礎源自已前民主黨及民進黨（圖片擷取自http://bit.ly/2Z7o1YU）

日本政壇元老級人馬小澤一郎被視為此次野黨合流的幕後功臣，再次發揮其縱橫捭闔的強大政治影響力。其於冷戰結束時曾提出《日本改造計劃》，主張破除壟斷日本政治格局近半世紀的「1955體制」，並指日本要國家正常化，擺脫昔日受美國支配的角色。其於1993年大選組成八黨聯盟，史上首次拖垮自民黨政權，但由於八黨各懷鬼胎，聯合政府不及三年便難產。不過小澤及後又主導野黨統合，並於2009年大選梅開二度，再度助民主黨奪取政權，不過民主黨政府匆匆三年便被311大地震及福島核災震散，「1955體制」仍牢不可破。

民主黨下野後陷入低潮並分裂不斷，2017年大選東京都知事小池百合子以希望之黨另起爐灶，保守一翼轉投小池更令民主黨崩盤。前內閣官房長官枝野幸男為首的民主黨左翼則重組立憲民主黨，並與共產黨、社民黨結盟，繼續野黨共鬥的策略。現今小池潮退，野黨重現合流之勢，對於欠政治能量，受黨內派閥窺伺的菅義偉來說無疑是項挑戰。以往新任首相皆會挾上任之初的高民望，盡快大選重得民意授權，不過現時疫情未退卻令新政府舉棋不定。究竟在近八年的安倍時代後，日本會否重現昔日一年一相的走馬燈局面，令人拭目以待。