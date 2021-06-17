美國需要擺平的不是對歐或對華貿易

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-17 06:30

毋庸置疑，美國總統拜登積極地修補了特朗普四年製造的外交裂痕。其近日在布魯塞爾與歐盟領袖舉行峰會期間，更攜手宣布解決了長達近17年、美國波音與歐洲空中巴士之間的貿易爭端。然而，對於美國重振實力而言，需要做的遠不只於此。

一般印象或許以為特朗普上任總統後，美國政府才與歐盟產生貿易糾紛。但其實早在2004年，美國已指控歐盟成員國補助空中巴士開發商用飛機，向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。而由於波音公司也受益於美國政府的補貼及合約，因此美國和歐盟分別獲得世貿批准，可以因此向對方徵收報復性關稅。

美國聯歐抗中

美國和歐盟現在同意暫擱加稅五年，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容雙方「在飛機問題上從訴訟轉向合作」，美國貿易代表戴琪則表示，雙方要聯手對抗中國的威脅。其所指的中國威脅，無疑就是中國商飛。此國營企業在「中國製造2025」戰略中扮演重要角色，旗下C919將在今年稍後時間投入使用，與波音737和空中巴士A320系列直接競爭。

然而，不論對歐加徵關稅，或是聯歐抗中策略，這是否足以鞏固美國經濟實力？《金融時報》副主編沃爾夫（Martin Wolf）近日一篇批評美國貿易保護主義的文章便提供了不少啟示。

沃爾夫引用數據指出，以2019年總貿易佔GDP比率而言，比利時、荷蘭、奧地利、德國等歐盟國家皆遠高於美國，「毫無疑問，美國經濟不平等，而且愈來愈嚴重，勞動表現不理想，壯年就業率愈來化落後大部份G7國家。但這現象不能歸咎於貿易，因為美國的貿易不及其他國家開放，甚至遜於日本。真正原因包括了創科業的新興財富，也因為經濟中的尋租活動，以及對收入及勞動的支援不足。」

政治領袖不諳真相？

若然沃爾夫的推論可靠，那美國政府要做的是經濟再分平，透過對科技企業課稅以支援勞動人口，提過政策打擊尋租和食利活動。對外的貿易操作或許不是一無是處，但怎也稱不上是對症下藥，遑論根治問題。但若然數據如此清晰，報章評論也能指正，美國政府又怎會不知道？

或許，這就跟世界各地許多政治領袖一樣，他們不願意承認自己的真正問題，而只顧找稻草人、代罪羊，仿佛將責任都推到別人頭上，問題就可以解決一樣。美國的經濟問題如是，香港的管治問題某程度上也如是。回歸將近24年，反修例風波也過了兩年，但香港人的生活方方面面也未見好轉。在此時，官員要繼續歸咎於別人，還是反躬自省？