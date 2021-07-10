柏傲莊拆建事件亟須徹查嚴辦

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-10 07:00

本星期四（7月8日），新世界發展有限公司發表公告指旗下柏傲莊III項目第1座、第8座兩幢樓宇出現安全質素問題，故需要將興建中的相關樓層拆卸重建。事件中合計有846位買家受到影響，預計入伙日期將延遲約9個月，新世界會容許受影響買家選擇繼續完成合約或即時取消成交，並且向他們提供額外津貼及利息補償。

位於新界沙田區車公廟路18號的柏傲莊，是新世界及港鐵公司合作發展的大圍車站上蓋物業，動工之前已先後涉及「屏風樓」效應嚴重、壓縮公共空間、回避「發水樓」限制等醜聞，其後又曾出現地盤沉降、轉力層倒塌等事故。至於今次修造樓宇期間誤灌較低強度的混凝土，以致整幢大廈需要拆卸重建，在本港私人住宅物業間更是前所未聞。

柏傲莊合共有三期，提供逾3000多伙；當中柏傲莊 III 提供892伙。

屋宇署未正視首宗通報

雖然屋宇署回應指高度關注事件並且已經展開調查，不過署方同時亦指出當初收到工程師通知取樣測試出現問題的日期是今年6月18日，然而兩日後的6月20日項目仍能繼續推售相關的219伙單位。發展商更加在前一天累計收到3.05萬張入票登記，創下香港新盤歷年收票新高。當日成交記錄亦包括了實用呎價45,133元的1A座頂層單位，是新界分層單位的最高記錄。

奇怪的是，署方要在本星期收到第二次通知後才真正派員視察，亦即6月中的首次通知根本未有引起屋宇署的注意。儘管署方或許無權直接叫停發展商的商業行為，但根據《建築物條例》第23條至第24A條，作為建築事務監督的屋宇署署長起碼有權下令違例或危險的工程暫時停止與作出拆卸、改動及補救，可是從新世界公告強調「主動」一詞來看署長並無及時發出此等命令，或者未讓公眾知悉以減少受影響市民數量。

柏傲莊 III 目前工程進度估計已有至少十層以上。（相片為5月份拍攝）

不能夠自己人查自己人

事件中另外值得注意的一點，就是新世界只在公告交代了承建商為協盛建築集團，但卻未有公開混凝土供應商及承建分判商名稱。協盛本身為新創建集團全資擁有，新創建主要股東即是新世界，而且協盛很多時候亦會以「新世界建築」或新世界發展轄下建築部的名義行事，所以新世界公告中所謂的「責成承建商徹查事件成因」一說被不少人解讀為「自己人查自己人」。

日前更有消息指出，今次事件可能涉及重用幾年前曾經在同一項目犯錯的分判商，內部涉事人員亦係於更早時間就已得知混凝土質素存在缺陷。如果相關消息屬實的話，難免讓人質疑本地私樓項目發展模式極度欠缺監督，未能做到發展商聲稱「開誠布公、具高透明度的態度」。現時港鐵要求發展商提交詳細徹底調查的報告，內容必須觸及上述問題。

負責大圍站柏傲莊 III 的承建商協盛建築集團之網頁。

回想兩個月前，建築資產設計及諮詢公司凱諦思（Arcadis）發表《國際建造成本指數2021》報告，香港高據亞洲榜首及全球第八位，但在昂貴成本之下依然存在柏傲莊的嚴重建築質素問題，足證今次事件不僅影響個別樓盤買家利益，甚至可能直接損害本港建築業界整體聲譽，政府當局及相關各方必須用格外的認真態度來處理，嚴懲其間犯下錯誤或失職的人員。