中美終須通往對話之路

中國及美國政府周三（21日）公布，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將於周日（25日）至周一（26日）訪問中國天津，與外交部副部長謝鋒及外長王毅會面。



美國國務院上周四（15日）公布，副國務卿舍曼將於7月18日至25日訪問亞洲，行程包括日本、韓國和蒙古。在地理位置上，日、韓、蒙三國與中國毗鄰，在雙邊關係上，中美需要對話的議題相當多，因此外界一直關注及追問舍曼的亞洲之行會否包括中國在內。惟直至本周三，美國國務院及中國外交部才公布，舍曼將於7月25日至26日訪問天津。

時間、地點、人選的考慮

除了公布時間相當遲之外，地點也值得留意。舍曼作為副國務卿，即美國外交的第二把手，官式地位不會低。其此行訪問的東京及首爾皆為首府，但訪問中國的地點卻不是北京，而是天津。中美在安排的過程中磋商了什麼，自然耐人尋味。在中美關係方面，上周美國才就香港問題制裁了多名中聯辦官員，以及指控中國的網絡攻擊活動。舍曼訪問中國之行遲遲未能成事，或許與兩國自3月中美高層阿拉斯加會談以來關係惡劣的背景有關。

但值得留意的是，3月阿拉斯加會談中，美方代表包括國務院的布林肯、副助理國務卿Jonathan Fritz、國家安全委員會的沙利文、 Laura Rosenberger等人，並不包括舍曼。事實上，舍曼在奧巴馬政府期間任職國務院時，負責的主要是伊朗核談判及朝鮮問題。故此舍曼此行作為拜登政府上任以來訪問中國的最高級別官員，與主管中美關係的外交部副部長謝鋒及外長王毅會面，很可能是為更高層次的對話鋪路。

毋庸諱言，在台灣、香港、貿易、敏感科技等問題上中美持續角力，但正如今個月時值基辛格秘密訪華五十周年，而明年2月21日，亦即北京冬季奧運會閉幕後翌日，亦為尼克遜破冰訪問中國的五十周年，中美兩國不但會考慮是否要藉此機會作記念表態，而半世紀前的破冰外交亦的確提醒了我們，出色的政治家是足以突破矛盾，影響着中美歷史的走向。更何況在中美作為世界大國的結構格局上，它們有更多的理由是走向對話與合作，而非對抗與衝突。