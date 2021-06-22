結構問題不應阻礙迎難而上

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-22 17:23

中國駐美大使崔天凱將於近日卸任回國，並於周一（21日）向在美華人發辭別信，提到當前中美關係正處在關鍵十字路口。

崔天凱2013年駐美至今已達八年，任期在中美建交以來十任大使中最長。其於辭別信中亦提及，「這是我外交生涯中最長的一次駐外任期，讓我經歷了很多具有歷史意義的事件」。

中美關係向來非常重要，駐美大使曾出了一些赫赫有名的外交家，如李肇星和楊潔篪。而即將卸任的崔天凱，其任期八年中更經歷了中美關係的波濤翻騰，由「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的中美新型大國關係，到特朗普年代走向對抗的貿易戰，及至過去一年進一步交惡。

崔天凱：中美關係十字路口

正如崔天凱指出，「當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選」。毋庸諱言，即使接任的秦剛外交手腕高明，或者拜登政府的外交舵手長袖善舞，中美之間的結構矛盾也是不易化解的。但結構問題不應令人陷入悲觀主義。

恰恰半世紀前的夏天，時任美國國家安全顧問基辛格秘密訪華，促成中美外交破冰。這段歷史至今回人載道，便說明了個人在歷史中的角色和作用並不易看輕。同樣在今天，中美關係交惡，但尚未差至外交關係破裂，誰能說得準兩國關係必然惡化？在其中影響着中美互動的人物，既有外交官、政治領袖，亦有商界代表、學術界精英等，隨時也可能促成溝通和諒解，從而帶來一些走向上的改變。

看待政治和社會大局，無疑需要有宏觀的眼光，找出結構問題。但除了對問題的研判之外，人也應該有迎難而上的決心，把握機會推動改變，這樣社會才能走向更好。不論是對中美關係，或是香港的社會局面，此道理其實同樣適用。