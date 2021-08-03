提升接種率控疫　各界應積極配合

政府周一（2日）宣布陸續加強新冠疫苗接種措施，要求所有政府部門、醫管局、院舍員工和中小學教職員必須接種疫苗，否則要定期進行病毒檢測，而且要自費。變種病毒株在世界各地肆虐，港人必須盡快大規模接種疫苗，萬一病毒成功侵襲社會，也能減少本地重症和死亡個案。觀乎即使崇尚個人選擇的西方政府也提出要求強制特定群組打針，亦容許僱主強制僱員打針，港府新修訂的疫苗政策也不算甚麼異常，反對措施的理據愈難站得住腳。



有團體批評新政策，例如公立醫院醫生協會主席凌霄志指醫管局員工接種率已經不斷上升，反映解說工作有效，相反當局要求打針是過於急進。工作時間外自費檢測也打擊同事士氣，對有關決定感失望遺憾。

的確，醫管局員工疫苗接種率達67%，醫生組別更接近九成，比起全港合資格市民接種率約49%為高。他們積極打針，行動值得肯定。醫生組織代表可以就檢測安排可以跟醫管局斟酌，但醫護站在治療病人的前線，而且有更大機會接觸新冠病毒患者，政府要求醫護接種疫苗，目標也在保護醫護家人、同僚和病人。這個原則對於學校、院舍以至其他工作場所亦然。

再者，港府仍然保留員工不打針的選項，惟要自費，而獲醫生證明不適合打針的人士可獲退還費用，做法不算嚴苛。即使如高舉自由和個人選擇的英國和美國，政府和社會也非一面倒反對強制接種。在英國，運輸大臣夏博思和外交大臣藍韜文稱縱然不會立法強制打針，也贊成企業要求僱員打針，科技巨擘Google和Facebook已要求在美國的僱員要打完針才可踏足當地辦公室。

林鄭月娥公布防疫新措施，包括要求公務員、院舍員工、教職員及醫護人員要接種疫苗。(李澤彤攝)

公共健康先於個人選擇

歐美政府着緊新冠疫苗接種率，全因為Delta變種病毒株慱染力極強。在美國，總統拜登縱仍沒有實行國民強制打針，但已在上周四（29日）指令聯邦政府僱員必須接種或接受定期檢測，諸如紐約市也規定市政府人員必須打針。美國政府指出住院和死去的新冠患者，高達97%是未接種者。其實過往不少州政府對其他疫苗接種按宗教和哲學原因申請豁免，但現時有聲音要求剔除此等豁免，認為不可因為個人自由而置他人於風險。如此措施旨在增加民眾不打針的麻煩，誘使他們打針。

誠然，愈來愈多醫學證據指出即使完全接種疫苗也無法阻止感染新冠病毒，而且打針與否，感染者的病毒量也可以一樣高。這卻不是說打針沒用，打針的最大功能在於有效降低重症病人和死亡率，減輕醫護壓力，而且可以騰出病床和醫療資源給不幸成為新冠和其他重症病者。同樣重要的是，疫苗接種需要講求快速而且全面，近期有醫學研究依照感染模型估計，疫苗會促進對抗疫苗的變種病毒面世，但人類有辦法停止此情況，就是加快接種而且維持戴口罩等防護措施，學者認為雙管齊下有助阻止病毒進化。

紐約將強制公務員接種新冠疫苗，希望同時鼓勵企業及民間支持接種。（AP）

香港近期的外防輸入措施奏效，能堵截變種病毒攻入社區，市民近月得以放鬆外出社交消費。萬勿忘記，疫情相對緩和的狀態隨時中斷。儼如內地把關邊境嚴厲，現時也忙於應對多個省市的個案，加上全球疫情仍然嚴峻，香港防疫工作時刻面臨重大壓力。既然疫苗供應充裕，香港港人身體許可的話，實在應該從速接種，萬一病毒侵入社區，也可及時保護其他不合資格接種的人士。港府現在千方百計提升接種率，旨在預防疫情、社會復常，各界應積極配合。