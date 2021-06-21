Delta變種病毒｜英國疫情反彈的提醒

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-21 13:43

英國踏入4月以後疫情愈趨緩和，每日新增個案約2千宗。但當地疫情在6月再次回升，至近日已經連續三天新增超過1萬宗新冠確診個案，被認為第三波疫情已經開始。新確診個案中，多達99%為印度首先出現的Delta變種病毒。

英國約64%人口已接種一劑新冠疫苗，46%人已接種兩劑。但由於Delta變種病毒的傳染力更高，疫苗的保護效率打折扣，加上早前當地曾放寬一定程度的限聚措施，以致近日英國疫情出現反彈。英格蘭原本計劃周一（6月21日）進一步放寬措施，也要推遲至7月中。

英國百萬人趕接種

英國目前留院的新冠病人僅一千多，相信要歸功於早前的疫苗接種。在剛過去的周末，英國多達100萬劑疫苗接種預約。顯然，縱然新冠疫苗對變種病毒的保護效率打折，當地人也知道這仍然是防疫的主要手段。

當約一半人接種了疫苗的英國也出現疫情反彈，這無疑是對香港社會的一記提醒。香港目前128萬人已接種兩劑疫苗，另外66萬人已接種第一劑，但即使加起來也只是整體人口的兩成多，不但遠遠未夠群體保護，也低於英國一大截。輸入個案持續出現，隱形傳播鏈防不勝防，尤其是世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）日前預告：「由於傳播能力增加，變種病毒Delta即將成為全球主要的變種病毒株」，要避免新一波疫情爆發，加緊接種疫苗始終是最有效辦法。

可作參考的內地，自3月下旬接種劑次首次超過1億後，不足三個月，數字近日已突破10億。這除了因為政府、企業等積極推動之外，也因為一些省市出現零星個案，促使不少人預約接種。香港作為國際都會，Delta變種病毒早晚會陸續輸入，香港應該引以為戒，並向防疫得宜的地方取長補短，以免目前得來不易的緩和局面付之一炬。