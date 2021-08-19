社會主義於世界正重新崛起

本周二（17日），國家主席習近平在中央財經委員會會議中提到要紮實促進「共同富裕」。這次雖然不是習近平首次提出共同富裕的施政目標，但配合近年國家一系列的施政，可以看出這次提出「共同富裕」將有更實在的結果。與此同時，全球最富裕的美國，近年國內對社會主義政策的呼聲也愈來愈明顯。可以看出，不獨自中國這個標榜實行社會主義的國家，就連美國這個長期信奉資本主義的國家也漸漸出現轉向社會主義的跡象。世界正迎來新一輪的思潮改變。



雖然過去中國在開放改革的途中，讓不少人以為中國已經放棄了社會主義理念而全面接受西方資本主義。然而，中國由始至終都是個社會主義國家，過去在改革開放的同時，將社會主義發展定位於消滅絕對貧窮。與此同時，鄧小平當年在改革開學時提出「先讓一部分人富起來」，到2019年中國人均國民收入終於突破一萬美元的標誌門檻。當一部分的確已經富起來後，中國社會主義的下個目標自然是收窄貧富差距締造共同富裕的環境。

世界重新「左轉」

今年以來，國家推出了一系列的政策，強化了追求共同富裕的節奏。例如打擊平台經濟壟斷經濟，本質上便是為了將利潤從數個壟斷型的大企業中解放，以惠及到小商戶及廣大消費者。又例如，國家加強規管外賣平台的員工福利，防止低層員工被無理剝削。中央本周再強調「共同富裕」，與這些政策互相呼應，展視出對應貧窮懸殊問題的決心。

與此同時，即時與中國在價值與理念都相差甚遠的美國，近年也出現了類似的「左傾」浪潮。奧巴馬時期推出的奧巴馬醫保便是試圖提高社會福利的嘗試。2016年時總統大選時，鼓吹左翼社會主義的民主黨進步派桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）便得到很多年青選民的支持，雖然最終無緣白宮之主的位置，但四年後的大選進步派思潮更為受到廣泛支持，這也使得屬於民主黨傳統建制派的總統拜登不得不在施政中加入左翼政策。拜登推出大膽財政預算加大政府開支投放於基建、提倡加徵各種富人稅、強調對基層的支持等政策方向，都明顯有着社會主義的傾向。這也無怪乎，他被對手特朗普攻擊為將社會主義帶到美國。

習近平更加註重普通民眾的生活。（新華社）

資本主義面臨重大挑戰

上世紀八十年代後，社會主義的代表蘇聯開始陷入經濟困境，至九十年代蘇聯解體，社會主義之路也隨之被認為是「失敗之路」。政治學者福山（Francis Fukuyama）在1992年出版的《歷史之終結與最後之人》中就認為西方的自由民主與新自由資本主義的制度是人類發展的最終形態。

然而，近年世界的左翼思潮崛起，對資本主義正構成了近幾十年來所未曾見的最大挑戰。究其本末，左翼思想和社會主義自上世紀一敗後得起重新崛起的最根本原因，是資本主義自身出了問題。新自由主義認為人的得失成敗是自我責任，一個人能否賺錢全憑其能力所致。然而，過去幾十年資本主義獨大引致其走向極端化，資本累積形成了貧富懸殊，也做成了跨代富裕和貧窮。富裕家庭為下一代提供優良的教育，購置資產的資本，這些人都贏在於起跑線上。貧窮家庭先天欠缺條件，只有很少數能向上流動。個人的成功與否，很大程度上由其出身所決定。這使得放任資本主義的根本信仰出現瓦解。

在20世紀下半葉，美國一直是反社會主義陣營的老大哥。1965年的紐約街頭， 便有青年手持反共標語，上面寫着「只有死的共產主義者才是好的共產主義者」。（Getty Images）

當然，要斷言社會主義比資本主義優勝或是會取而代之都是言之過早之事。不過，放任式極端資本主義無疑出現了一系列的內生問題，如果不早早解決，世界將繼續在社會主義中找尋另外一條出路。