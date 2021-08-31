財爺講理念、思路對接卻自曝其短

財政司司長陳茂波星期日（8月29日）發表題為「思路與理念的對接」的網誌，但內容主要大談發展債券市場、增加資產管理產品、發展綠色可持續金融、深化離岸人民幣市場發展等舊有觀點，僅在末尾簡單提到「我們要做好政策對接、產業對接和市場對接，而更重要的是理念和思路的對接」。



這篇網誌的標題與內容，顯然是想回應上星期一（8月23日）港澳辦副主任黃柳權在宣講會的致辭，他指出「對接國家『十四五』規劃，不僅包括政策對接、產業對接、市場對接，也包括理念對接、思路對接」，同時又稱港府官員肩負着管治和發展好特區的重要職責，「在推動香港經濟持續發展、社會全面進步、滿足市民對美好生活期待等方面承擔重要責任」。

港澳辦副主任黃柳權出席立法會「十四五規劃」宣講會。（資料圖片）

市場政策不能等同理念思路

諷刺的是，陳茂波這篇網誌偏偏就揭示了身為財金官員之首的他只懂討論政策、產業和市場對接。整篇文章閱讀下來，他提到的唯一一個「理念」，只有綠色債券與綠色金融背後的「投資理念」；他提到的唯一一種「思路」，則是他聲稱理解了宣講團分享整個《十四五規劃綱要》的「思路」後，卻立刻將其重點扭向自己注意的金融市場和創新科技上。

沒錯，《十四五規劃綱要》文件確實提過國家打算「完善市場化債券發行機制，穩步擴大債券市場規模，豐富債券品種」，也有支持香港提升國際金融中心地位和強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心功能，但這些終究都屬於政策、產業和市場範疇的內容而已，絕對稱不上是更宏觀的發展理念、思路。

如果司長真的認為前述舉措便是對接國家發展理念、思路，那他顯然需要再重看一遍《十四五規劃綱要》，因為文件開首即明言其指導思想為「堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念」，必須遵循的原則也包括了「堅持新發展理念」以達致「更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展」。

發展理念早於上屆規劃提出

其實2015年上屆五中全會公佈關於「十三五」規劃綱要的建議時，國家主席習近平的說明便指出「發展理念是發展行動的先導，是管全域、管根本、管方向、管長遠的東西，是發展思路、發展方向、發展著力點的集中體現」，而「創新、協調、綠色、開放、共享」五項新發展理念也是該年建議稿首次提出，並且被「十四五」規劃裏沿用為指導思想。

「十三五」規劃定稿最後還特別開闢了「發展理念」專章介紹其內涵，當中「創新」要求在科技外還要做到制度、科技、文化等各方面創新，「協調」應該兼顧提升軟硬實力，「綠色」旨在追求人與自然和諧發展，「開放」包括堅持內外需協調、進出口平衡，「共享」更要「增強發展動力，增進人民團結，朝着共同富裕方向穩步前進」。

財政司司長陳茂波出席擁抱十四五融入雙循環高峰論壇。（梁鵬威攝）

陳茂波網誌言及的內容，正正就是完全沒有體現這些發展理念。今年3月《十四五規劃綱要》出台時，他便有一篇網誌提過此等新發展理念，但結果竟只將焦點放在為香港帶來的「新商機、新市場和新消費群」；即使來到今天經過京官開導以後，他也是繼續老調重彈前任司長曾俊華已經在說的問題，其用意仍舊是想找商機、市場。

明明黃柳權的言論已將管治責任跟對接國家發展理念、思路給連在一起，但以陳茂波為代表的高官們似乎依然故我，沒從管治角度考慮「協調」、「開放」、「共享」發展，反而重覆着毫無「創新」的內容，甚至還將「綠色」矮化成為投資理念。這種態度難免讓人想問他們究竟是群管治班子，抑或是披着高官外衣的投資經紀？